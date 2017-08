Paziņots Uļjanas Semjonovas kausa izcīņas norises laiks

Jau šobrīd ir zināms Uļjanas Semjonovas kausa izcīņas norises laiks, kas šogad būs no 14. līdz 17. septembrim, kad Basketbola skolas “Rīga” sporta bāzē “Daugavas sporta nams” un sporta centrā “Rīdzene” laukumos par uzvaru cīnīsies basketbola komandas no sešām valstīm.

Dalību sacensībās U-15 grupā ir pieteikušas šādas komandas: “Young Angels academy” no Košices (Slovākija), “Soproni Darazsak Akademia” no Šopronas (Ungārija), “SK Audentes” no Tallinas (Igaunija), Kaļinas rajona Olimpisko rezervju sporta skola no Sanktpēterburgas (Krievija), kā arī “BS Rīga/Rīdzene” un “BS Rīga/Jugla” komanda.

Savukārt U-17 grupā sacensībās plāno piedalīties Ņevas rajona sporta skolas komanda no Sanktpēterburgas (Krievija), “Young Angels academy” komanda no Košices (Slovākija), Viļņas basketbola skola (Lietuva), kā arī “BS Rīga/TTP” un “BS Rīga/Rīdzene” komandas.

Kā vairāk kārt uzsvērusi izcilā basketboliste Uļjana Semjonova, ka šāds turnīrs meitenēm dod plašāku skatienu uz basketbolu, jo spēlēt ar savas valsts komandām nav tas pats, kas piedalīties starptautiska mēroga sacensībās.

Sacensības atbalsta Rīgas dome, tās organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD). Sacensību apmeklējums ir bez maksas.