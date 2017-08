Ostapenko un Sevastova saglabā rekordaugstās vietas WTA rangā

Latvijas pirmās raketes gods vēl joprojām pieder šī gada "French Open" čempionei Ostapenko, kura šonedēļ saglabājusi 12.vietu, kas ir atkārtots sportistes karjeras rekords, bet Sevastova otro nedēļu pēc kārtas ir 16.pozīcijā, kas arī viņai ir karjeras augstākais sasniegums.

Ranga 12.vietā Ostapenko nokļuva pēc sensacionālās uzvaras Francijas atklātajā čempionātā. Tik augsta vieta ir Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Zīmīgi, ka pērn sezonas otrā puse Ostapenko nebija pārāk izdevusies, līdz ar to gada turpinājumā nav sagaidāms būtisks kritums rangā. Tāpat iespējas pakāpties ir arī Sevastovai, kurai priekšā ir titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura šosezon grūtniecības dēļ vairs nespēlēs.

Abas Latvijas tenisistes aizvadītajā nedēļā turnīros nepiedalījās, bet pirmdien startēs prestižā Toronto WTA "Premier" turnīrā, kur Ostapenko pirmajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Varvaru Ļepčenko, kura rangā ieņem 68.vietu, bet Sevastova duelēsies ar vēl vienu amerikānieti Lorēnu Deivisu, kura atrodama 34.pozīcijā.

Šogad nopelnītajos WTA ranga punktos Ostapenko starp visas planētas tenisistēm saglabā astoto vietu, kas viņai šobrīd tik un tā ļauj reāli cerēt uz dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur iekļūst astoņas labākās sportistes. Tikmēr Sevastova atkāpusies par divām vietām un ieņem 13.pozīciju.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča pakāpusies par piecām vietām un tagad ieņem 333.pozīciju, bet Daniela Vismane, kura ceturtdien svinēs 17. dzimšanas dienu, pakāpusies par 186 vietām un atrodama 1040.pozīcijā.

Tikmēr pasaules ranga desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere ceturto nedēļu pēc kārtas ir čehiete Karolīna Plīškova, kura pirms trim nedēļām pakāpās no trešās pozīcijas. Viņa ir tikai otrā čehu tenisiste, kura sasniegusi ranga pirmo vietu. Iepriekš kas tāds 1978.-1980.gadā bija padevies vien Martinai Navrātilovai, kura tolaik pārstāvēja Čehslovākiju.

Līdz ar to Plīškova kļuvusi par 23.tenisisiti vēsturē, kura spējusi kļūt par pasaules ranga līderi. Zīmīgi, ka Vimbldonas čempionātā viņa piedzīvoja zaudējumu jau otrajā kārtā, tomēr iepriekš iegūtos punktus nespēja aizsargāt nu jau bijusī pirmās vietas īpašniece Angelika Kerbere no Vācijas, jo pērnā gada fināliste zaudēja astotdaļfinālā, turklāt apsteigta tika arī rumāniete Simona Halepa.

Kerbere ranga līdere kopumā bija 34 nedēļas, bet tagad viņa atrodas trešajā vietā, kamēr otrā ir Halepa.

Tikmēr ceturto vietu saglabā Vimbldonas čempionāta uzvarētāja Garvinje Mugurusa no Spānijas, kurai seko ukrainiete Jeļina Svitoliņa un Dānijas pārstāve Karolīne Vozņacki. Septīto pozīciju ieņem Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta, kamēr astotā joprojām ir krieviete Svetlana Kuzņecova, bet devītā ir Vimbldonas fināliste Venusa Viljamsa no ASV, kamēr pirmo desmitnieku joprojām noslēdz Agņeška Radvaņska no Polijas.

Aizvadītajā nedēļā Stenfordas WTA "Premier" turnīrā pie titula tika amerikāniete Medisona Kīza, kura no 21.vietas rangā pakāpsies uz 17.pozīciju - tieši aiz Sevastovas. Tikmēr Vašingtonas WTA "International" sacensībās uzvarēja krieviete Jekaterina Makarova, kura no 58.vietas WTA rangā pakāpusies uz 42.pozīciju.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko par vienu vietu pakāpusies uz 40.vietu. Tikmēr Sevastova pacēlusies par trim pozīcijām un ieņem 129.vietu, kamēr Marcinkēviča atkāpusies par divām vietām uz 187.pozīciju.