Uzvara un kritiens otrā brauciena startā Jonasam dod otro vietu pasaules čempionāta etapā

Jonass pēc uzvaras pirmajā braucienā otrajā finišēja piektais, tomēr kopvērtējumā vēl vairāk palielināja savu pārsvaru pār tuvākajiem konkurentiem.

Jonass, kurš ir MX2 klases šīs sezonas kopvērtējuma līderis, pēc pirmā brauciena starta bija ārpus trijnieka, tomēr salīdzinoši drīz apsteidza mājinieku Žiljēnu Līberu, 20 minūtes pirms finiša pēc ilgākas cīņas, kuras laikā sportisti pat saskārās, apdzina arī kopvērtējuma vicelīderi Žeremiju Sīveru no Šveices, turpinājumā strauji atraujoties no viņa, bet vēl pēc desmit minūtēm apsteidza komandas biedru Horhi Prado Garsiju no Spānijas.

Finišā Jonass par piecām sekundēm bija priekšā Prado, kurš viņam sīvu cīņu aiz muguras izrādīja vēl priekšpēdējā aplī, bet Sīvers, kurš vēlāk arī piedzīvoja kritienu, atpalika vairāk nekā 25 sekundes.

"Nebiju pārāk labs startā, tāpēc distances sākumā bija jābrauc pa citām trases līnijām, tomēr esmu priecīgs par uzvaru," uzreiz pēc finiša pauda latvietis.

Šī Jonasam bija 13.uzvara pasaules čempionāta braucienos šosezon.

Otrā brauciena startā Jonass pēc kritiena bija vien ceturtajā desmitā, tomēr latvietis ļoti strauji kāpa uz augšu un sacīkstes noslēgumā guva piekto vietu.

Šajā braucienā droši uzvarēja Prado, aiz sevis uz goda pjedestāla atstājot Līberu un dāni Tomasu Kjēru Olsenu, kurš pirmajā braucienā bija septītais, kamēr kopvērtējuma vicelīderis Sīvers bija ceturtais.

Šajā etapā brauca arī "Astes4-Tesar" komandu pārstāvošais Kārlis Sabulis, kurš pirmajā braucienā palika 29.pozīcijā, tautietim zaudējot divus apļus, bet otrajā braucienā ierindojās 25.vietā.

Posmā ar 47 punktiem triumfēja Prado, pie 41 punkta tika Jonass, bet pa 38 punktiem nopelnīja Lībers un Sīvers.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc šī etapa Jonasam ir 589 punkti. Ar 539 punktiem seko Sīvers, bet trešais ar 437 punktiem ir dānis Olsens.

Jonass šosezon triumfējis sešos no 14 aizvadītajiem posmiem un bijis labākais 13 braucienos. Līdz šai sezonai latvietis pasaules čempionātā bija spējis uzvarēt tikai vienā braucienā, kā arī ne reizi nebija triumfējis posma summā.

Pērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē. Savukārt 2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions.

Šajā sezonā pasaules čempionātā paredzēti 19 posmi.