"TTT Rīga" pievienojas WNBA spēlējusi amerikāņu spēka uzbrucēja Malota

Vienošanās ar Malotu noslēgta uz vienu sezonu.

Viņa profesionāles gaitas sāka pirms diviem gadiem, divas sezonas spēlējot WNBA klubā Vašingtonas "Mystics", līgā aizvadot 47 spēles, vidēji nospēlējot 8,4 minūtes, izceļoties ar 2,7 punktiem mačā un 1,0 atlēkušajām bumbām.

Savukārt aizvadītajā ziemā Malota spēlēja Austrālijas klubā Dandenonas "Rangers", 28 spēlēs gūstot vidēji 9,9 punktus un izcīnot 3,9 atlēkušās bumbas.

Tikmēr studiju gados viņa Nacionālās sporta koledžu asociācijas (NCAA) "Atlantic 10" divīzijas komandā Daitonas "Flyers" aizvadīja 127 spēles, kļūstot par pirmo šīs vienības basketbolisti, kura iekļuvusi WNBA draftā, kad viņu ar astoto numuru izvēlējās "Mystics".

Malota ASV U-18 izlases rindās ir uzvarējusi 2010.gada Amerikas čempionātā, kur piecās spēlēs izcēlās ar 6,8 punktiem mačā.

"Izvēlējos "TTT Rīga", jo klubam ir lieliska reputācija FIBA Eirokausā. Komandā ir daudz spēlētāju, kuras kopā spēlē vairākas sezonas, un pieredzējuši treneri, no kuriem ceru mācīties visu sezonu. Esmu gatava smagi strādāt, iepazīt komandu un cilvēkus, kā arī ceru daudz uzvarēt un aizvadīt aizraujošu sezonu," klubs citē amerikānieti.

Tikmēr Kūlīte ģimenes apstākļu dēļ izlaidīs nākamo sezonu. Viņai bija spēkā divu sezonu līgums no 2016. līdz 2018.gadam.

Kūlīte ir četrkārtēja Latvijas čempione, kā arī 2012.gadā kļuva par Vācijas čempioni, bet pērn ar "TTT Rīga" uzvarēja arī Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgā. "TTT Rīga" komandu viņā pārstāvējusi no 2013.gada septembra.

"Pērn augustā noslēdzām divu gadu līgumu ar Ievu Kūlīti - vienu no kluba kodola spēlētājām, ar kuru rēķinājāmies arī nākamajā sezonā. Ieva jūlijā informēja par savu lēmumu izlaist 2018.gada sezonu ģimenes apstākļu dēļ. Neparedzēto izmaiņu rezultātā klubam novēloti bija jāmeklē risinājumi, kā saglabāt konkurētspēju šajā pozīcijā," Malotas piesaisti skaidroja kluba ģenerālmenedžeris Egils Lūsis.

Tikmēr komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts atzina, ka Malotu ievērojis, kad viņa spēlēja Austrālijas čempionāta finālā.

"Rūpīgi izpētījām arī 2015.-2016. gada WNBA spēles, pārliecinoties, ka viņa var spēlēt no trešās līdz piektajai pozīcijai. Elijai ir ļoti laba spēles izpratne, lielisks metiens no pustālās un tālās distances. Saņēmām par viņu labas atsauksmes no Austrālijas latvietes Sāras Blicavs. Ceru, ka viņai izdosies ātri pielāgoties, lai TTT sastāvā parādītu visas savas spējas," norādīja treneris.

Pagājušajā nedēļā "TTT Rīga" paziņoja par vienošanos ar amerikāņu saspēles vadītāju Šeju Pediju.

Komandas nākamā gada sastāvā būs arī Gunta Baško-Melnbārde, Baiba Eglīte, Anda Eibele, Ieva Krastiņa, Liene Priede un Rūta Veidere.

"TTT Rīga" nacionālajā čempionātā 26 sezonās izcīnījusi 16 čempionu titulus, kā arī četras reizes triumfējusi Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgā.

Nākamajā sezonā "TTT Rīga" spēlēs arī FIBA Eirokausā, apakšgrupā spēkojoties ar Turcijas komandu Stambulas "Bešiktaš", Grieķijas vienību Pireju "Olympiacos" un Polijas klubu Gožovas "AZS-PWSZ".