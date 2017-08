Talantīgā skeletoniste Priedulēna: "Olimpiskajā sezonā visās sacensībās startēšu ar pilnu atdevi"

Sezona, kuras kulminācija būs olimpiskās spēles, sāksies novembrī ar trim posmiem Ziemeļamerikā.

"Jau no jūnija sākuma gatavojamies pilnā sparā. Turpinās treniņu process, esam tikai vidū. Gaidām augusta beigas, kad sāksies treniņi estakādē. Pēc tam, kad sāksim skriet uz ledus, sapratīsim kādas ir sajūtas. Pagaidām notiek tikai sausie treniņi stadionā un svaru zālē. Gatavojos Mihaila Arhipova pārraudzībā kopā ar brāļiem Dukuriem un jaunajiem sportistiem," stāstīja Priedulēna.

Tāpat kā aizvadītajā sezonā, arī nākamajā 24 gadus vecā Priedulēna gatavojas piedalīties visos Pasaules kausa posmos.

"Viens no nākamās sezonas mērķiem ir olimpiskās spēles. Katrs sportists šo pasākumu gaida kā sezonas svētkus. Cerēsim, ka smagais darbs atmaksāsies. Nākamajā sezonā man vairs nebūs junioru čempionāts, bet būs Eiropas čempionāts un olimpiskās spēles, kā arī visi Pasaules kausa posmi. Visur startēšu ar pilnu atdevi," uzsvēra Priedulēna.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) jūnija beigās publicēja sarakstu ar īpaši uzraugāmajiem sportistiem, kuriem tiks veiktas pastiprinātas dopinga pārbaudes. Starp 35 atlētiem bija septiņi Latvijas bobslejisti un skeletonisti, tajā skaitā arī Priedulēna.

"Vienmēr esmu bijusi Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Olimpiskās komitejas uzskaitē. Man bija jānorāda konkrēta vieta, kur vienu stundu dienā atradīšos. Šogad no Latvijas prasības ir mazākas, bija jāuzrāda tikai treniņu procesa laiki, taču no IBSF atnāca prasība uzrādīt katru dienu. Līdz ar to man nekas diži nemainās," skaidroja Priedulēna.

Tieši latviešu šajā sarakstā ir visvairāk. Otrā vispārbaudītākā valsts būs gaidāmo Phjončhanas olimpisko spēļu mājiniece Dienvidkoreja, kurai īpaši rūpīgi sola pārbaudīt piecus sportistus, sarakstā ir četri vācieši, pa trim Lielbritānijas un Beļģijas atlētiem, pa diviem rumāņiem, austriešiem, krieviem, poļiem un šveiciešiem, ka arī pa vienam japānim un melnkalnietim. Īpašu sašutumu izraisīja tas, ka šajā sarakstā nebija neviena skeletonista no Krievijas, kuras sportisti tiek turēti aizdomās par dopinga lietošanu Soču olimpiskajās spēlēs.

"Bija bobslejisti ar maz zināmiem uzvārdiem [Anastasija Kohčeržova un Andrejs Lilovs]. Sākumā bija sašutums, jo aizvadītajā sezonā bija liels skandāls, tika atcelts pasaules čempionāts, taču atkal nekā nav... Šis jautājums tika apspriests Soltleiksitijā notikušajā kongresā, kurā tika paskaidrots, ka tik un tā visi sportisti tiks pārbaudīti. Ceram uz viņu godaprātu," teica latviešu skeletoniste.

Priedulēna šobrīd ir pārliecinoši labākā Latvijas skeletoniste dāmu konkurencē, bet tuvākās rezerves Dārta Zunte un Paula Lāce aizvadītajā sezonā startēja Eiropas kausā, kas ir pēc spēka trešā līmeņa sacensības, kamēr Endija Tērauda pēc traumas izdziedēšanas piedalījās tikai Siguldā notikušajā pasaules čempionātā juniorēm.

"Kopā trenējamies un veicam visus vingrinājumus. Patiešām liels prieks, ka viņas progresē. Ceru, ka arī nākamā sezona viņām būs izdevusies. Meitenes pamazām nāk klāt. Tas ir papildu dzinulis, kad redzi kādu blakus, līdz ar to jācenšas vairāk. Šobrīd Latvijai nav otras kvotas Pasaules kausā, tāpēc grūti spriest par viņu gatavību šim līmenim. Pati Pasaules kausa apritē tiku pēc otrā gada skeletonā, jo bija kvota, kas jāizmanto. Tas pavēra ceļu uz Soču olimpiskajām spēlēm," atcerējās Priedulēna.

Aizvadītajā sezonā Pasaules kausa kopvērtējumā Priedulēna ieņēma septīto vietu. Sešos no astoņiem posmiem viņa iekļuva pirmajā desmitniekā, bet labākie rezultāti bija divas piektās vietas Altenbergā un Kēnigszē. Savukārt olimpiskajā Phjončhanas trasē viņa ieņēma 14.vietu.

2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs Priedulēna ierindojās dalītā 14.vietā.