Dāvis Bertāns pievienojies Latvijas basketbola izlases treniņiem

Sākotnēji bija plānots, ka Sanantonio "Spurs" spēlētājs izlasei pievienosies augusta otrajā nedēļā, taču jau pirmdien viņš bija kopā ar komandu, treniņu vērojot no malas. Savukārt otrdien Dāvis Bertāns aizvadīja individuālu treniņu, kamēr pārējie izlases kandidāti aizvadīja fiziskās sagatavotības nodarbību, tikmēr trešdien NBA spēlētājs jau bija kopā ar visiem.

Zīmīgi, ka kopā ar Dāvi Bertānu Latvijas izlasei pievienojies arī viens no Sanantonio "Spurs" treneriem.

Dāvis Bertāns nedēļu ātrāk pievienojies Latvijas valstsvienības treniņiem. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Izlasei, kā tika plānots iepriekš, šonedēļ pievienojušies arī Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Jānis Timma, savukārt šī brīža Latvijas basketbola lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis, šonedēļ ir devies uz Dienvidāfriku, lai piedalītos NBA delegācijas vizītē Āfrikā, taču viņš būs atpakaļ nākamās nedēļas sākumā.

Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas izlases basketbolisti aizvadīja pirmās pārbaudes spēles, viesos tiekoties ar Somijas izlasi. Pirmais mačs aizritēja treniņa režīmā, kur katra ceturtdaļa tika no rezultāta 0:0. Pirmajā Latvijas komanda piekāpās ar 19:20, bet trīs pārējās uzvarēja ar rezultātiem 18:12, 26:20 un 24:15, bet kopā skaitot, latvieši bija pārāki ar 87:67.

Savukārt dienu vēlāk oficiālā pārbaudes spēlē Ainara Bagatska trenētā komanda uzvarēja ar 85:81. Diemžēl šajā mačā traumu guva Jānis Bērziņš.

No 14 basketbolistiem, kuri piedalījās treniņos Rīgā un Ventspilī, uz Somiju nedevās komandas kapteinis Jānis Blūms, kurš pirms nedēļas treniņā sastiepa muguru, un lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis, kurš līdz 7.augustam būs aizņemts iepriekš plānotajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) delegācijas vizītē Āfrikā. Savukārt no kandidātu pulka izkrita Klāvs Čavars, kurš vienā no treniņiem guva sejas traumu.

Latvijas izlase pirms Eiropas čempionāta aizvadīs deviņas pārbaudes spēles. Pēc spēlēm Tamperē pret Somiju, 4.-5.augustā tiks aizvadīts pārbaudes turnīrs Klaipēdā, kur pusfinālā būs jātiekas ar Gruzijas valstsvienību. Otrā pārī spēkosies Lietuva un Polija.

Pirmo pārbaudes maču savā laukumā Latvijas izlase aizvadīs 11.augustā jeb nepilnu mēnesi pēc treniņnometnes sākuma, tiekoties ar Poliju.

Tikmēr 18.-20.augustā pārbaudes turnīrs jau būs Rīgā, kurā piedalīsies Latvija, Lietuva un Rumānija, savā starpā aizvadot viena apļa sacensības. Tas nozīmē, ka sagatavošanās cikla ietvaros Latvija ar lietuviešiem varētu tikties pat divas reizes.

Savukārt pārbaudes spēļu ciklu Latvija noslēgs 24. un 25.augustā, kad Rīgā tiks aizvadītas divas cīņas ar nu jau principiālo pretinieci Čehiju.

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju.

Vēl Eiropas meistarsacīkstēs A apakšgrupā spēlēs Somija, Islande, Francija, Grieķija, Polija un Slovēnija, B grupā spēkosies Izraēla, Lietuva, Itālija, Gruzija, Vācija un Ukraina, savukārt C grupā spēlēs Rumānija, Ungārija, Spānija, Čehija, Horvātija un Melnkalne.

No katras grupas izslēgšanas turnīram kvalificēsies četras labākās komandas, un "play-off" cīņas no astotdaļfināla fāzes risināsies Stambulā.

Latvijas izlase 2017.gadā Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Pērn Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur arī šogad notiks izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas. Savukārt 2015.gada Eiropas čempionātā, kas daļēji notika arī Latvijā, labāko astotniekā izdevās iekļūt.

Latvijas basketbola izlases kandidāti:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms, Iļja Gromovs (abi - "VEF Rīga"), Žanis Peiners (Saloniku PAOK, Grieķija), Aigars Šķēle ( "Ventspils"), Kristaps Janičenoks (bez kluba), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Dāvis Lejasmeiers (Krosno KKK MOSiR, Polija), Artūrs Ausējs ("Liepāja"/"Triobet"), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Ojārs Siliņš (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Jānis Bērziņš (bez kluba), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija).