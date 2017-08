Samoilovs un Šmēdiņš ar zaudējumu noslēdz PČ apakšgrupu turnīru

Samoilovs/Šmēdiņš, kuri turnīrā izlikti ar otro numuru, B apakšgrupas pēdējā mačā ar 0-2 (17:21, 19:21) atzina Kataru pārstāvošo Žefersona Santuša Pereiras un Šerifa Junussi pārākumu, kurim ticis 23.numurs, līdz ar to apakšgrupā ieņemot otro vietu.

Latvijas volejbolisti aizvadīja ne pārāk veiksmīgu spēli. Pirmajā setā pretinieki ieguva piecu punktu pārsvaru (12:7), pēc tam Samoilovam/Šmēdiņam nespējot izglābties. Savukārt otrajā setā, pēc nonākšanas iedzinējos ar 2:7, Latvijas duets spēja starpību samazināt līdz punktam, tomēr atkal beigās veiksmīgāki bija sāncenši.

Jau pirms šīs cīņas Samoilovs/Šmēdiņš bija nodrošinājuši vietu izslēgšanas spēlēs, jo tāpat kā katarieši uzvarēja pirmajos divos mačos.

Latvijas duets vispirms ar 2-0 (21:19, 21:11) pārspēja venecuēliešus Karlosu Ranhelu un Honatanu Golindano, kuri turnīrā izlikti ar 48.numuru, bet svētdien ar 2-0 (21:19, 21:15) pieveica arī vāciešus Markusu Bekermanu un Larsu Flīgenu, kuriem ir 26.numurs.

Savukārt Kataras pārstāvji čempionātu sāka ar 2-0 (21:19, 21:15) pārspējot Vācijas duetu, bet otrajā cīņā ar 2-1 (21:18, 22:24, 15:10) uzveica ar venecuēliešus.

B apakšgrupas noslēgumā Pereiram un Junussi ir trīs uzvaras tikpat mačos, kamēr Samoilovs/Šmēdiņš tika pie diviem panākumiem, kamēr trešo vietu ieņēma Bekermans/Flīgens, kuri otrdien ar 2-0 (21:15, 21:16) uzvarēja Venecuēlas duetu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka otrdien Latvijas pludmales volejbolisti Edgars Točs un Rihards Finsters uzvarēja izšķirošajā apakšgrupas spēlē, nodrošinot turnīrā vēl vismaz vienu maču.

Pasaules čempionāta debitanti Točs un Finsters, kuriem turnīrā ir 30.numurs, F apakšgrupas trešās kārtas spēlē ar 2-0 (21:15, 22:20) uzveica Marokas volejbolistus Muhamedu Abiču un Zuheiru Elgraui, kuriem bija 43.numurs.

Pirms šī mača abiem pāriem bija pa diviem zaudējumiem, kas nozīmēja, ka turnīru turpinās tikai labākā dueļa vienība. Točs un Finsters izcīnīja trešo vietu apakšgrupā un viņiem, visticamāk, trešdienas vakarā būs jāaizvada papildus spēle par vietu izslēgšanas turnīrā.

Aizvadītajā mačā pirmajā setā Točs un Finsters izšķirošo izrāvienu veica pēc tehniskā pārtraukuma. Tikmēr otrajā setā jau latvieši lielāko daļu bija iedzinējos un rezultāts vēl bija pat 13:16. Tomēr viņi panāca 18:18, pēc ilgāka laika izlīdzinot rezultātu, un pārliecinoši nospēlēja arī izšķirošajos brīžos, svinot ļoti svarīgu uzvaru.

Pirms tam šajā turnīrā Točs un Finsters piektdien ar 1-2 (14:21, 21:19, 13:15) piekāpās beļģiem Drīsam Kokelkorenam un Tomam van Vallem, kuriem turnīrā ticis 19.numurs, bet svētdien ar 0-2 (14:21, 16:21) atzina sacensībās ar sesto numuru izlikto Krievijas volejbolistu Ņikitas Ļamina un Vjačeslava Krasiļņikova pārākumu.

Savukārt marokāņi turnīru sāka ar 0-2 (16:21, 14:21) zaudējot Ļaminam/Krasiļņikovam, bet svētdien ar 0-2 (13:21, 22:24) atzina arī beļģu pārākumu.

Pasaules čempionātā 48 pāri sadalīti 12 apakšgrupās pa četriem katrā. Pēc viena apļa turnīra katras grupas divas labākās vienības, kā arī četri no 12 trešo vietu ieguvējiem kvalificēsies izslēgšanas sacensībām. Savukārt pārējās astoņas trešo vietu ieguvējas tiks salozētas pa pāriem un trešdienas vakarā cīnīsies par vēl četrām ceļazīmēm uz izslēgšanas turnīru.

Savukārt trešdien Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža pret pāri no Mozambikas spēlēs izšķirošo maču par izkļūšanu no grupas, jo arī šis duets pirmajās divās cīņās cietis neveiksmes.

Šajā sezonā labāko sniegumu no Latvijas pludmales volejbolistiem rādījuši Samoilovs/Šmēdiņš un Pļaviņš/Regža, kuri aizcīnījušies līdz Pasaules kausa posmu pusfināliem.

Latvija pasaules čempionātā startē ar trim duetiem, jo pērn

Samoilovs un Šmēdiņš triumfēja Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) "Masters" sērijas turnīrā Jūrmalā, tādējādi nodrošinot latviešiem vēl vienu ceļazīmi.

Pirms diviem gadiem pasaules čempionātā Šmēdiņa traumas dēļ Samoilovs spēlēja kopā ar Pļaviņu. Latvijas pāris triumfēja apakšgrupā, bet apstājās izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Tikmēr Latvijas sportistu lielākais panākums pasaules čempionātos tika gūts 2011.gadā, kad Pļaviņš duetā ar Šmēdiņu guva ceturto vietu.

Pasaules čempionāts pludmales volejbolā norisināsies līdz svētdienai, bet vēl pēc divām nedēļām Jūrmalā notiks Eiropas čempionāta fināls.