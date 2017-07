Fetels izcīna uzvaru F-1 Ungārijas posmā, palielinot pārsvaru pār Hamiltonu

"Ferrari" komanda svinēja dubultuzvaru, jo otrais palika soms Kimi Reikenens, kamēr trešo vietu ieņēma viņa tautietis Valteri Botass no "Mercedes" komandas, kuru pēdējā aplī garām palaida komandas biedrs Hamiltons.

Fetels, kurš "Hungaroring" trasē triumfēja otro reizi karjerā, izcīnīja savu 46."Grand Prix" uzvaru karjerā, bet Budapeštā bija ātrākais otro reizi karjerā.

Viņš sacensību 70 apļus veica stundā, 39 minūtēs un 46,713 sekundēs, kamēr Reikenens viņam zaudēja 0,908 sekundes. "Ferrari" piloti izcīnīja pārliecinošu dubultuzvaru, jo Botass atpalika jau par 12,462 sekundēm.

"Ferrari" komandai šī bija pirmā dubultuzvara Ungārijas etapā kopš 2004.gada.

Tikmēr Hamiltons palika ceturtais, piedevām, neilgi pirms finiša palaižot garām Botasu, līdz ar to ļaujot kopvērtējumā Fetelam pārsvaru palielinot par 13 punktiem.

Piekto vietu ieņēma nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas, kamēr sestais bija divkārtējais pasaules čempions spānis Fernando Alonso ar "McLaren".

Zīmīgi, ka Alonso sacensību izskaņā uzrādīja ātrāko apļa laiku, trasi veicot minūtē un 20,182 sekundēs.

Pirmajā desmitniekā ierindojās arī Alonso tautietis Karloss Sainss no "Toro Rosso", abi "Force India" piloti Serhio Peress no Meksikas un Estebans Okons no Francijas, kā arī beļģis Štofels Vandorns ar "McLaren".

Savukārt jau sacensību sākumā neveiksmi piedzīvoja austrālietis Daniels Rikjardo, kurš vienā no pirmajiem līkumiem par labāku pozīciju sadūrās ar "Red Bull" komandas biedru Verstapenu, vēlāk paliekot trasē.

Jau vēstīts, ka Fetels sestdien uzvarēja Ungārijas "Grand Prix" kvalifikācijas sacensībās.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā tagad pēc 11 posmiem Fetelam ir 202 punkti, kamēr Hamiltons no viņa atpaliek par 14 punktiem, lai arī pirms šī posma abus šķīra tikai punkts.

Trešais ir Botass ar 169 punktiem, ceturto vietu saglabājis Rikjardo, kuram ir 117 punkti, bet viņam tagad tikai punktu zaudē Reikenens.

Tikmēr Konstruktoru kausa vērtējumā vadībā ar 357 punktiem ir "Mercedes", kam ar 318 punktiem seko "Ferrari". Tikmēr trešā ar 184 punktiem ir "Red Bull" vienība.

Šosezon F-1 čempionātā paredzēti 20 posmi, no kuriem nākamais 27.augustā notiks Spā trasē Beļģijā.