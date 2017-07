Latviju pasaules čempionātā pārstāvēs vismaz 12 vieglatlēti

Uz Londonu pošas septiņcīņniece Laura Ikauniece-Admidiņa, šķēpmetēji Madara Palameika, Anete Kociņa un Rolands Štrobinders, 400 metru skrējēja Gunta Latiševa-Čudare, trīssoļlēcējs Elvijs Misāns, maratonskrējēji Ilona Marhele, Anita Kažemāka un Valērijs Žolnerovičs, soļotāja Agnese Pastare, tāllēcēja Lauma Grīva un sprintere Sindija Bukša, kura Londonā startēs 200 metru distancē.

Pēdējās divas sportistes dalībnieku vidū iekļuva, jo viņu disciplīnās kvalifikācijas normatīvus bija izpildījis mazāks skaists sportistu nekā pasaules čempionātā atvēlētas vietas, tāpēc abas tika pie pēdējā brīža uzaicinājumiem, skaidroja Krūms.

"Par Laumu Grīvu skaidrība jau bija pirmdien, bet par Sindiju Bukšu apstiprinājumu no Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) saņēmām trešdien vēlu vakarā. Līdz pirmdienai federācijām bija jāpiesaka savi sastāvi, bet tagad notiek to apstiprināšana. Gadījumā, ja kāds sportists tomēr netiek pieteikts, tad vieta, kas atbrīvojas, tiek piešķirta tiem sportistiem, kuriem ir nākamie labākie rezultāti. Līdz ar to vēl pastāv minimālas cerības, ka pie pēdējā brīža ielūguma tiek arī, piemēram, šķēpmetēji Līna Mūze un Ansis Brūns. Tiesa, ar katru dienu šīs cerības kļūs mazākas," Krūms atzina, ka teorētiski Latvijas komandas rindas var kļūt vēl plašākas, taču arī 12 dalībnieku komanda ir ļoti labs rādītājs, jo šoreiz kvalifikācijas normatīvi pasaules čempionātam bijuši ļoti augsti.

Krūms atzina, ka lielākās cerības pasaules čempionātā saistās ar Ikaunieci-Admidiņu, abām šķēpmetējām un trīssoļlēcēju Misānu.

Kvalifikācijas normatīvus bija izpildījuši Jeļena Prokopčuka un Arianna Hilborna maratonā, kā arī soļotājs Arnis Rumbenieks 50 kilometru distancē, taču viņi savu dalību sacensībās atsauca.

Tāpat uz ceļazīmēm pēc šosezon sasniegtā rezultāta pretendēja ne tikai šķēpmetēji Ansis Brūns un Līna Mūze, bet arī kārtslēcējs Mareks Ārents un 400 metru skrējējs Jānis Leitis, taču viņi no Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas (IAAF) pēdējā brīža ceļazīmes nesaņēma, paliekot aiz dalībnieku svītras.

Tikmēr pie iespējas startēt Londonā tika Lauma Grīva, kura šosezon lēkusi 6,72 metru tālumā, tikai par trim centimetriem atpaliekot no kvalifikācijas normatīva. Tiesa, normatīvu izpildīja tikai 15 tāllēcējas, bet Londonā šajā disciplīnā varēs startēt 32 sportistes, tāpēc Grīva ar dalītu 18.labāko rezultātu šajā sezonā tika pie iespējas braukt uz pasaules čempionātu.

Zīmīgi, ka trešā aiz svītras tāllēkšanā palika Ikauniece-Admidiņa, kura šosezon lēkusi 6,64 metru tālumā.

Savukārt Bukša šosezon U-23 Eiropas čempionātā Polijā laboja savu personīgo rekordu, pusfinālā distanci veicot 23,12 sekundēs, bet finālā ieņemot sesto vietu.

Pasaules čempionāts Londonā, kas norisināsies 2012.gada olimpisko spēļu stadionā, ilgs no 4. līdz 13.augustam.