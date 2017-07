Notikusi visu laiku dārgākā aizsarga pārēja futbola vēsturē

Hosepa Gvardiolas trenētā komanda patlaban 23 gadus veco Mendī nopirkusi par 52 miljoniem sterliņu mārciņu (58 miljoniem eiro), kas ir jauns šīs pozīcijas spēlētāju transfēru rekords.

Līdz šim aizsardzības ampluā spēlētāju transfēra rekords piederēja Parīzes "Saint-Germain" (PSG) komandai, kura 2014.gadā par 50 miljoniem sterliņu mārciņām no Londonas "Chelsea" iegādājās brazīliešu aizsargu Davidu Luisu.

Tiesa, Mendī pirkumu var pārspēt cits "City" aizsardzības jaunieguvums Kails Vokers, kurš tika nopirkts no Totenhemas "Hotspur" komandas. Atkarībā no Vokera snieguma un citiem līguma punktiem, tostarp bonusiem, Anglijas izlases 27 gadus vecais aizsargs "City" komandai var izmaksāt pat 54 miljonus sterliņu mārciņu (61 miljonu eiro).

Mendī, kurš ar "City" noslēdzis piecu gadu līgumu, aizvadītajā sezonā palīdzēja "Monaco" kļūt par Francijas čempioni, no troņa gāžot Parīzes "Saint-Germain" komandu. "Monaco" komandā Mendī aizvadīja tikai vienu sezonu, jo pirms gada uz šo komandu pārcēlās no Marseļas "Olympique" vienības. Viņš sezonas laikā piedalījās 25 Francijas čempionāta spēlēs, ar vārtu guvumu neizceļoties, kā arī aizvadīja desmit mačus UEFA Čempionu līgā, bet vienīgo reizi vārtus guva vienā no Francijas kausa izcīņas mačiem.

Tāpat viņš ir aizvadījis četras spēles Francijas valstsvienībā.

Mančestras "City" svētdien no Spānijas futbola granda Madrides "Real" iegādājās brazīliešu aizsardzības stila pussargu Danilu.

Šobrīd 26 gadus vecais futbolists tika iegādāts par 26,5 miljoniem mārciņu (29 miljoniem eiro).

Jau līdz Danilu pirkumam Mančestras "City" komanda šajā starpsezonā jaunu spēlētāju iegādē bija iztērējusi aptuveni 128 miljonus sterliņu mārciņu (145 miljonus eiro), bet tagad pēc Mendī iegādes šī summā jau ir sasniegusi 232 miljonus eiro.

Kopš pagājušās sezonas beigām Mančestras "City" komandas rindas atstājuši Gaels Klišī, Bakarī Saņā un Pavlo Savaleta, bet sestdien viņiem pievienojās Serbijas izlases aizsargs Aleksandars Kolarovs, kurš karjeru turpinās Itālijas vienībā "AS Roma".