Abas mūsu tenisa zvaigznes saglabā savas rekordvietas WTA rangā

Latvijas pirmās raketes gods vēl joprojām pieder Ostapenko, kura šonedēļ saglabājusi 12.vietu, kas ir atkārtots sportistes karjeras rekords. Šomēnes notikušajā Vimbldonas čempionātā viņa aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kur piekāpās pieredzējušajai amerikānietei Venusai Viljamsai.

Ranga 12.vietā Ostapenko nokļuva pēc sensacionālās uzvaras Francijas atklātajā čempionātā. Tik augsta vieta ir Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Zīmīgi, ka pērn sezonas otrā puse Latvijas tenisistei nebija pārāk izdevusies, līdz ar to gada turpinājumā nav sagaidāms būtisks kritums rangā.

Savukārt Sevastova jaunākajā rangā saglabājusi 17.vietu. Pagājušajā nedēļā viņa aizkļuva līdz Bukarestes WTA "International" turnīra ceturtdaļfinālam, kur ar 1-6, 3-6 pārliecinoši piekāpās rumānietei Anai Bogdanai, lai gan pērn tika finālā. Jau pirmdien viņai iecerēts uzsākt dalību Bostades WTA "International" turnīrā, pirmajā kārtā spēkojoties ar Annu Bļinkovu no Krievijas.

Šogad nopelnītajos WTA ranga punktos Ostapenko starp visas planētas tenisistēm saglabājusi septīto vietu, kas viņai šobrīd tik un tā ļauj reāli cerēt uz dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur iekļūst astoņas labākās sportistes. Tikmēr Sevastova pakāpusies par trim vietām un ieņem 12.pozīciju.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča rangā zaudējusi piecas vietas un tagad ieņem 335.pozīciju, bet 16 gadus vecā Daniela Vismane ieņem 1228.vietu.

Tikmēr pasaules ranga līdere otro nedēļu pēc kārtas ir čehiete Karolīna Plīškova, kura pirms nedēļas pakāpās no trešās pozīcijas. Viņa ir tikai otrā čehu tenisiste, kura sasniegusi ranga pirmo vietu. Iepriekš kas tāds 1978.-1980.gadā bija padevies vien Martinai Navrātilovai, kura tolaik pārstāvēja Čehslovākiju.

Līdz ar to Plīškova kļuvusi par 23.tenisisiti vēsturē, kura spējusi kļūt par pasaules ranga līderi. Zīmīgi, ka Vimbldonas čempionātā viņa piedzīvoja zaudējumu jau otrajā kārtā, tomēr iepriekš iegūtos punktus nespēja aizsargāt nu jau bijusī pirmās vietas īpašniece Angelika Kerbere no Vācijas, jo pērnā gada fināliste zaudēja astotdaļfinālā, turklāt apsteigta tika arī rumāniete Simona Halepa.

Kerbere ranga līdere kopumā bija 34 nedēļas, bet tagad viņa atrodas trešajā vietā, kamēr otrā ir Halepa.

Tikmēr no piektās uz ceturto vietu pakāpusies Vimbldonas čempionāta uzvarētāja Garvinje Mugurusa no Spānijas, kurai tagad seko ukrainiete Jeļina Svitoliņa un Dānijas pārstāve Karolīne Vozņacki. No ceturtās uz septīto pozīciju nokritusi Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta, kamēr astotā joprojām ir krieviete Svetlana Kuzņecova, bet devītā ir Vimbldonas fināliste Venusa Viljamsa no ASV, kamēr pirmo desmitnieku joprojām noslēdz Agņeška Radvaņska no Polijas.

Savukārt titulētā amerikāniete Serēna VIljamsa, kura grūtniecības dēļ nav spēlējusi kopš janvāra, saglabājusi 15.vietu. Pagājušajā nedēļā viņa pirmo reizi kopš 2012.gada aprīļa vairs nebija pasaules ranga pirmajā desmitniekā. Šogad kortā viņa vairs neplāno atgriezties.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Gštādes WTA "International" turnīrā svētdien uzvaru izcīnīja Nīderlandes tenisiste Kiki Bertensa, kura ar 6-4, 3-6, 6-1 finālā apspēlēja igaunieti Aneti Kontaveitu, tiekot pie sava ceturtā titula karjerā un no pasaules ranga 35.vietas pakāpjoties uz 26. Savukārt par Bukarestes WTA turnīra uzvarētāju kļuvusi mājiniece Irina Begu, kura ar 6-3, 7-5 pieveica vācieti Jūliju Gērgesu, arī izcīnot savu ceturto WTA trofeju karjerā. Rumāniete pasaules rangā veikusi kāpumu uzreiz par 20 vietām uz 38.pozīciju.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko piedzīvojusi divu vietu kritumu un ieņem 41.vietu. Tikmēr Sevastova ieņem 127.vietu, pakāpjoties par vienu pozīciju, kamēr Marcinkēviča joprojām atrodas 181.pozīcijā.