Turpinās Latvijas basketbola melnākais laiks: mūsu U-20 izlase zaudē arī Čehijai

Līdz ar to Latvijas jauniešu izlase, kam dažādu iemeslu dēļ nepalīdzēja virkne potenciālo līderu, zaudēja visās septiņās spēlēs un turnīra noslēgumā palika 16.pozīcijā.

Šis ir otrais gads pēc kārtas, kad visas sešas Latvijas jaunatnes izlases spēlē Eiropas čempionāta augstākajā divīzijā, bet nākamajā vasarā pirmoreiz vēsturē U-20 komandai būs jāsacenšas B divīzijā.

Svētdienas mačā 45 sekundes pirms beigām Eduards Hāzners ar tālmetienu izvirzīja Latviju vadībā ar 77:76, bet Čehija ātri vien atkal bija priekšā. Priekšpēdējais Latvijas uzbrukums nebija rezultatīvs, bet pēc tam spēlētājiem gandrīz 20 sekundes neizdevās noķert čehu basketbolistus, lai pārkāptu noteikumus. Kad tas izdevās, pēc soda metieniem Latvija jau zaudēja ar trim punktiem, bet noslēdzošajā uzbrukumā nepieciešamo tālmetienu neizdevās trāpīt.

Pirms tam Latvija bija vadībā lielu daļu mača, trešajā ceturtdaļā sasniedzot arī 13 punktu pārsvaru.

Latvijas izlasē pa 14 punktiem iemeta Hāzners un Rihards Bērziņš, bet pa 13 punktiem bija Verneram Koham un Dāvim Gūtmanim.

Arņa Vecvagara trenētā Latvijas izlase apakšgrupu turnīrā vispirms ar 54:90 kapitulēja Izraēlai, pēc tam ar 62:75 zaudēja Ukrainai un ar 61:89 piekāpās arī Lietuvai. Astotdaļfinālā latvieši ar 52:96 kapitulēja Spānijai, ceturtdaļfinālā par 9.-16.vietu ar 57:75 piekāpās Turcijai, vēlāk ar 50:78 tika atzīts arī Slovēnijas pārākums, bet sestdien pusfinālā par 13.-16.vietu Latvija ar rezultātu 50:78 piekāpās Slovēnijas vienaudžiem, pametot augstāko divīziju.

Pirms šī mača arī Čehijas izlase bija piedzīvojusi tikai zaudējumus.

Latvijas komanda uz čempionātu devās tālu no optimālā sastāva, jo, kā pirms turnīra atzina treneris, dažādu iemeslu dēļ komandai nevar palīdzēt deviņi spēlētāji. Savainojumu dēļ nespēlēja Kārlis Siliņš, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks, Kārlis Garoza un Niks Jansons. Mācību dēļ izlasei nepievienojās Zigmārs Raimo, kluba iebildumu dēļ ierindā nebija Džeiks Krūmiņš un talantīgais Rodions Kurucs, kurš nolēma gaidāmajai sezonai, kurā viņam paredz vietu Spānijas granda Barselonas "Lassa" rindās, trenēties individuāli, bet nezināmu iemeslu dēļ uz treniņiem neieradās Roberts Dembskis.

Neilgi pirms turnīra sāpīgākais zaudējums bija Strautiņa gūtā trauma, Itālijas kluba Redžio di Emīlijas "Grissin Bon" basketbolistam potītes savainojumā iedzīvojoties pārbaudes turnīrā Turcijā.

Lielākā Eiropas čempionātu pieredze bija saspēles vadītājam Renāram Birkānam, kuram šīs bija jau piektās Vecā kontinenta meistarsacīkstes, bet ceturto reizi šāda turnīra gaisotni izbaudīja Verners Kohs, Roberts Blumbergs un Mārcis Saulītis, kamēr Kristaps Feikners, Kristians Vīksne, Arvīds Dambenieks un Rihards Bērziņš Eiropas čempionātos debitēja. Pieci spēlētāji - Birkāns, Kohs, Saulītis, Dāvis Gūtmanis un Eduards Hāzners - jau pērn spēlēja Eiropas U-20 čempionātā.

Gatavoties turnīram Latvijas izlase sāka jūnija vidū, aizvadot piecas spēles pārbaudes turnīrā Turcijā, tiekoties ar Lietuvas (65:99), Turcijas (68:97), Krievijas (56:65), Melnkalnes (59:74) un Serbijas (61:88) komandām. Visos mačos tika piedzīvoti zaudējumi, izgaismojoties nopietnām problēmām "garajā galā".

Latvijas U-20 basketbola izlase divus iepriekšējos Eiropas čempionātus Vecvagara vadībā bija tikusi ceturtdaļfinālā, pērn gūstot sesto vietu, bet vasaru iepriekš izcīnot piekto pozīciju. Savukārt lielākais panākums tika gūts 2013.gadā, kad komanda izcīnīja sudraba medaļas.

Vecvagars pēc Eiropas U-20 čempionāta tiek gaidīts Latvijas nacionālajā izlasē, kur viņš būs viens no galvenā trenera Ainara Bagatska palīgiem Eiropas čempionātā.

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Renārs Birkāns ("Latvijas Universitāte"), Kristaps Feikners, Nikolajs Zotovs (abi - "VEF Skola"), Kristians Vīksne, Dāvis Gūtmanis, Mārcis Saulītis (visi - "Jūrmala"/"Fēnikss"), Eduards Hāzners ("VEF Rīga"), Arvīds Dambenieks (BJBS "Rīga"), Verners Kohs, Roberts Blumbergs (abi - Prāgas "GBA Sparta" (GBA), Čehija), Arnolds Krauklis ("Lee Academy", NCAA), Rihards Bērziņš ("Liepāja"/"Triobet").



Citi šobrīd lasa Juris Žagars par mīlētāja lomām: "Erotiskai spriedzei aktieru vidū jābūt tikai uz skatuves" Edija un Ingas feisbukā izveidota palīdzības grupa kļūst par dzīvesveidu abiem Prinči Viljams un Harijs joprojām atceras pēdējo sarunu ar mammu - princesi Diānu