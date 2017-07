Sieviešu basketbola zvaigzne Sjū Bērda atklāj, ka ir attiecībās ar futbolisti

Bērda trīs reizes uzvarējusi pasaules čempionātā, divreiz Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA), piecas reizes Krievijas čempionātā un četras reizes Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgā.

"Esmu homoseksuāla. Mana draudzene ir Megana. Tiem, kuri mani pazīst, tas nav noslēpums. Nejūtos, ka nedzīvotu savu dzīvi. Cilvēki iedomājas, ka, ja par to nerunāju, tas jāslēpj, it kā tas būtu noslēpums. Tas nav mans variants. Kādēļ tagad par to jārunā? Tas notiek tad, kad tam jānotiek," sacīja 36 gadus vecā Bērda.

"Saprotu tos, kuri uzskata, ka man par to bija jāpaziņo ātrāk, tomēr man tas bija nepiemērots laiks," norādīja Bērda.

Bērda pārstāv WNBA komandu Sietlas "Storm".

Megana Rapino (#15) ASV izlasē aizvadījusi jau 120 spēles un guvusi 31 vārtus. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Tikmēr 32 gadus vecā Rapino ikdienā pārstāv ASV futbola komandu Sietlas "Reign". Izlases rindās viņa aizvadījusi jau 120 spēles un guvusi 31 vārtus.