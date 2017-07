"Liepājai" ar minimālu uzvaru nepietiek; Latvijas futbola klubiem Eirokausu sezona ir galā

Līdz ar to visiem Latvijas klubiem Eirokausu sezona ir noslēgusies, jo UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā apstājās "Ventspils" un "Jelgava", bet UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu nepārvarēja Jūrmalas "Spartaks".

Atbildes spēlē liepājniekiem vārtus guva senegāliešu aizsargs Sejdins Keitā.

Spēles sākumā liepājniekiem piederēja liels teritoriāls pārsvars, kamēr "Sūduva" izteikti aizsargājās. Tiesa, Liepājas futbolisti savu pārsvaru nespēja pārvērst vārtu guvumā. Tuvojoties puslaika beigām, abas komandas apmainījās ātriem pretuzbrukumiem, taču mača rezultāts netika atklāts.

Latvijas komandas centieni gūt vārtus vainagojās ar panākumu, otrā puslaika 12.minūtē ar precīzu sitienu izceļoties Keitā. Vispirms naturalizētais argentīnietis Kristians Damians Torress centrēja bumbu soda laukumā, kur to tālāk pāradresēja Lietuvas komandas aizsargs, bumbai nonākot pie Keitā. Senegālietis no tuvas distances aukstasinīgi ar galvu raidīja bumbu vārtos, atklādams mača rezultātu.

Atlikušajā mača gaitā pretinieki turpināja dzelžaini aizsargāties, savukārt "Liepāja" nespēja uzlauzt pretinieku aizsardzību. Lai gan Latvijas klubs uzvarēja ar 1:0, tomēr divu spēļu summā tika ciests zaudējums ar 1:2.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā "Liepāja", demonstrējot blāvu sniegumu, cieta zaudējumu ar 0:2.

"Sūduva" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā tiksies ar Šveices klubu "Sion", kuru septiņas sezonas pārstāvēja Latvijas valstsvienības pamatvārtsargs Andris Vaņins.

"Liepāja", kas Eirokausos startēja bez sava titulsponsora "Mogo" vārda nosaukumā, jo tas neatbilst turnīra noteikumiem, pirmajā kārtā divu maču summā nospēlēja neizšķirti 3:3 ar Belfāstas "Crusaders" vienību no Ziemeļīrijas, taču tika tālāk, pateicoties viesos vairāk gūtiem vārtiem.

Savukārt "Sūduva" pirmajā kvalifikācijas kārtā divu maču summā negaidīti ar 2:1 pieveica Baltkrievijas klubu Soļigorskas "Šahtar". Pirmajā mačā Baltkrievijā vārti netika gūti, bet atbildes cīņā "Sūduva" savā laukumā bija labāka ar 2:1. Zīmīgi, ka pēc šī mača amatu zaudēja "Šahtar" galvenais treneris Oļegs Kubarevs, kurš pērn līdz Latvijas čempionu titulam aizveda Jūrmalas "Spartaku".

Tikmēr Kubareva vietu jau ieņēmis poļu speciālists Mareks Zubs, kurš līdz šim šosezon vadīja tieši "Spartaku". Vēl šonedēļ jūrmalnieki UEFA Čempionu līgas otrajā kārtā izbraukumā nospēlēja 1:1 ar Kazahstānas labāko vienību "Astana", bet divu spēļu summā piekāpās ar 1:3. Tā bija Zuba pēdējā spēle "Spartaks" galvenā trenera amatā.

"Liepājai" mačos ar "Sūduva" nevarēja palīdzēt Latvijas izlases futbolists Jānis Ikaunieks, kas komandai uz īres tiesībām pievienojās vien jūnija vidū, bet pagājušajā pirmdienā viņam tika veikta pēdas kaula operācija, tāpēc ierindā futbolists labākajā gadījumā varētu atgriezties vien septembrī.

Lai arī šomēnes dzimtās Liepājas kluba rindās atgriezās pieredzējušais uzbrucējs Ģirts Karlsons, atbildes mačā pret "Sūduva" viņš spēlēt nevarēja, jo UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā pirms tam šosezon spēlēja jau "Ventspils" sastāvā.

"Sūduva" klubs ir dibināts 1921.gadā, taču tam līdz šim ne reizi nav izdevies kļūt par savas valsts čempioniem. Tiesa, 2007. un 2010.gadā tika izcīnītas sudraba medaļas, bet pērn komanda palika trešajā vietā.

Valsts augstākās līgas čempionātā Marijampoles klubs bez pārtraukuma spēlē kopš 2002.gada. "Sūduva" ir divkārtēja Lietuvas kausa ieguvēja, pēdējo reiz to izcīnot 2009.gadā, bet pērn kausa finālā tika piedzīvots zaudējums.

Arī iepriekšējā sezonā "Sūduva" spēlēja UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, taču zaudēja jau pirmajā kārtā, atzīstot dāņu kluba "Midtjylland" pārākumu, savukārt no 2006.gada komanda astoņas sezonas pēc kārtas spēlēja, sākotnēji UEFA kausa, bet vēlāk UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, septiņos gadījumos sasniedzot kvalifikācijas otro kārtu, taču tālāk ne reizi netiekot.

Zīmīgi, ka 2012.gadā UEFA Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā "Sūduva" spēlēja pret Daugavpils "Daugava" komandu, pirmo maču mājās zaudējot ar 0:1, bet viesos uzvarot ar 3:2, kas ļāva tikt otrajā kārtā.

Šosezon Lietuvas čempionātā "Sūduva" ar 28 punktiem 16 spēlēs ir trešā, no līderes Viļņas "Žalgiris" atpaliekot par desmit punktiem. Pēdējās četrās spēlēs vietējā čempionātā Marijampoles komanda ir tikusi pie trīs neizšķirtiem, bet reizi zaudējusi.

Komandas galvenais treneris ir Vladimirs Čeburins no Kazahstānas, bet komandā ir divi leģionāri no Horvātijas, pa vienam no Maķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas, Serbijas, Gabonas, kā arī Trinidadas un Tobago.

Tikmēr "Liepāja" pērn piedalījās UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kur otrajā kārtā zaudēja Austrijas klubam "Salzburg".

Liepājnieki iespēju spēlēt UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā ieguva tikai pēc tam, kad Latvijas kausu izcīnīja "Ventspils", finālā apspēlējot "Riga" komandu. Ja uzvarētu rīdzinieki, pērn virslīgā ceturtajā vietā palikusī "Liepāja" Eirokausos neiekļūtu.

Šobrīd vienība "SynotTip" Latvijas virslīgā ar 17 punktiem 12 mačos atrodas trešajā pozīcijā, turklāt pagājušajā nedēļā kompensācijas laikā savā laukumā negaidīti ar 0:1 piekāpās "Metta"/"Latvijas Universitāte" komandai.

LETA jau ziņoja, ka UEFA Eiropas līgas pirmo kvalifikācijas kārtu nepārvarēja "Jelgavas" un "Ventspils" komandas. Jelgavnieki divu maču summā ar 0:3 (0:2, 0:1) zaudēja "Ferencvaros" komandai no Ungārijas, bet "Ventspils" viesos ar 0:1 piekāpās Islandes komandai Reikjavīkas "Valur", ar tādu pašu rezultātu ciešot zaudējumu divu spēļu summā.

Šodien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes maču aizvadīs arī Latvijas izlases uzbrucēja Denisa Rakela pārstāvētā Polijas komanda Poznaņas "Lech", kas uzņems Norvēģijas klubu "Haugesund". Pirmajā mačā, debitējot arī Rakelam, "Lech" piedzīvoja neveiksmi ar 2:3, lai gan spēles gaitā atradās iedzinējos pat ar 0:3. Divi vārti izbraukumā vieš Polijas komandai reālas izredzes uz uzvaru divu spēļu summā.

Kvalifikācijas turnīrā būs četras kārtas, pēc tam labākajām vienībām iekļūstot sacensību grupu turnīrā. No trešās kārtas iesaistīsies Latvijas izlases vārtsarga Pāvela Šteinbora pārstāvētā Polijas kausa ieguvēja Gdiņas "Arka". Šī vienība tiksies ar Dānijas komandu Herningas "Midtjylland" vai Ungārijas vienību "Ferencvaros", kas pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 3:0 uzvarēja Latvijas vicečempioni "Jelgavu". Šī pāra pirmajā mačā viesos ar 4:2 uzvarēja "Midtjylland".

Tikmēr vieta UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā jau garantēta uzbrucēja Artjoma Rudņeva pārstāvētajai Vācijas bundeslīgas komandai "Koln", kas iepriekšējā sezonā vietējā čempionātā izcīnīja augsto piekto vietu.