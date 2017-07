Izmeklēs četras aizdomīgas tenisa spēles Francijas atklātajā čempionātā un Vimbldonā

No Francijas atklātā čempionāta ir viena aizdomīga spēle, kamēr nesen notikušajā Vimbldonas čempionātā tādas ir trīs. No tām divas cīņas bijušas kvalifikācijas turnīrā un viena - pamatturnīrā. Tās viesušas aizdomas pēc neparastas likmju svārstības bukmeikeru kantoros.

TIU arī informēja, ka tā šogad no aprīļa līdz jūnijam saņēmusi 53 brīdinājuma signālus par aizdomīgām spēlēm. No tiem trīs bijuši no Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) tūres un viens no Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) tūres.

Pa 20 signāliem saņemts par zemāka raga "Challenger" un Starptautiskās tenisa federācijas (ITF) "Futures" turnīru spēlēm. Pieci brīdinājumi bijuši no ITF sieviešu turnīriem.

TIU norāda, ka brīdinājums vēl nav uzskatāms par pierādījumu sarunātai spēlei, jo iespējami citi faktori, piemēram, laikapstākļi vai spēlētāja veselības stāvoklis.

Savukārt pirmajā pusgadā saņemti 83 brīdinājumi, kas ir par 38 mazāk nekā šajā laika posmā pērn.