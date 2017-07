Martuļevam dopinga kontrole veikta maija vidū, analīzēs konstatējot meldoniju.

Sportistam par Antidopinga kodeksa pārkāpumu piešķirta četru gadu diskvalifikācija, kas ilgs līdz 2021.gada 14.jūlijam.

Meldonijs, kas ir medikamenta "Mildronāts" aktīvā viela, aizliegto vielu sarakstā iekļauts no 2016.gada 1.janvāra. Šo preparātu izmantoja daudzi sportisti kādreizējās PSRS valstīs, un pērn tas kļuva par "populārāko" dopingu pasaulē, jo lietošanā tika pieķerti ļoti daudzi sportisti, tajā skaitā slavenā tenisiste Marija Šarapova.

Pērn septembrī ar Pasaules Antidopinga aģentūras pārstāvjiem tikās arī Latvijas farmācijas kompānijas AS "Grindeks" pārstāvji, tomēr viņiem neizdevās panākt "Mildronāta" aktīvās vielas izņemšanu no aizliegto vielu vidus, un to ir aizliegts lietot arī 2017.gadā.

Zāles tiek lietotas sirds veselības uzlabošanai, bet tās nav licencētas ASV. Tiesa, joprojām ir nopietnas debates, vai meldonijs tiešām palīdz uzlabot sniegumu.