Jūrmalā Eiropas čempionāta favorīti Samoilovs/Šmēdiņš uzzinājuši savus pretiniekus

Otrdien Melngalvju namā, Rīgā, norisinājās turnīra apakšgrupu izloze, kurā pa 32 duetiem vīru un dāmu konkurencē tika salozēti pa astoņām grupām.

Samoilovs/Šmēdiņš, kuri ir 2015.gada Eiropas čempioni, turnīrā būs izlikti ar ceturto numuru un sacensības sāks D apakšgrupā, kurā tiksies ar šveiciešiem Niko Bīleru un Marko Kratigeru, vāciešiem Markusu Bekermanu un Larsu Flīgenu, kā arī turkiem Muratu Giginoglu/Hasanu Mermeru.

Tikmēr A apakšgrupā tika ielozēti Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, kuri spēlēs pret poļiem Bartošu Losjaku un Pjotru Kantoru, itāļiem Aleksu Ranjēri un Adrianu Karambulu, kā arī ukraiņiem Mikolu Babiču un Jaroslavu Gordejevu.

Savukārt G apakšgrupā spēlēs Rihards Finsters un Edgars Točs, kuru pretinieki būs 2013.gada Eiropas čempioni Pavlo Errera un Adrians Gavira, norvēģi Annešs Berncens Mols un Sannlijs Sērums, kā arī austrieši Martins Ermakora un Morics Bernds Pristaucs-Telsnigs.

Visbeidzot F apakšgrupā spēlēs Toms Šmēdiņš un Aleksandrs Solovejs, kuru pretinieki būs 2016.gada olimpisko spēļu bronzas medaļnieki un 2013.gada pasaules čempioni Aleksandrs Broivers un Roberts Mēuvsens, beļģi Drīss Kokelkorens un Toms van Valle, kā arī austrieši Robins Zeidls un Tobiass Vinters.

Vīru turnīrā pa četriem duetiem būs ne tikai Latvijai, bet arī Austrijai, Vācijai un Polijai, kamēr pa diviem duetiem pārstāvēs Itāliju, Krieviju un Norvēģiju, kopumā startējot 17 valstu pārstāvjiem.

Savukārt dāmu turnīrā no četriem Latvijas duetiem visaugstāk būs izlikta Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kurām kā mājiniecēm bija iespēja tikt izliktām pirmajā grozā. Viņām tika piešķirts astotais numurs, kas turnīrā H apakšgrupā ļaus spēlēt pret Vācijas, Polijas un Austrijas duetiem. Graudiņa un Kravčenoka pērnm kļuva par U-22 Eiropas čempionēm, šosezon šo titulu gan nespējot aizstāvēt.

D apakšgrupā spēlēs Marta Ozoliņa un Alise Lece, tiekoties ar Šveices, Austrijas un Lietuvas volejbolistēm, E apakšgrupā Agnese Caica un Ilze Liepiņlauska mērosies spēkiem ar Čehijas, Krievijas un Norvēģijas duetiem, bet F apakšgrupā Ance Olte/Inese Jursone mērosies spēkiem ar konkurentēm no Vācijas, Ukrainas un Krievijas.

Latvijai, Vācijai un Krievijai būs pa četriem dāmu duetiem.

Eiropas čempionāts no 16. līdz 20.augustam notiks Jūrmalā.

Sacensībās startēs arī pērnā gada olimpiskie vicečempioni Paolo Nikolai un Daniele Lupo no Itālijas, kuri pērn arī kļuva par Eiropas čempioniem, atkārtojot 2014.gada panākumu.

Jūrmalā startēs arī 2016.gada Riodežaneiro olimpisko spēļu bronzas medaļnieki Aleksandrs Broivers un Roberts Mēuvsens no Nīderlandes.

Savukārt sieviešu konkurencē pieteikušās arī Jūlija Zude un Šantale Laburēra no Vācijas, kuras aizpagājušajā nedēļā uzvarēja Porečas "Major" turnīrā, kā arī cits Vācijas pāris Laura Ludviga un Kira Valkenhorsta, kuras pērn triumfēja Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Zīmīgi, ka Ludviga Jūrmalā var izcīnīt jau sevu desmito Eiropas čempionātu medaļu, kas būtu jauns rekords. Ludviga un Valkenhorsta ir uzvarējušas iepriekšējos divos Eiropas čempionātos, bet Ludviga ir četrkārtēja Eiropas čempione.

Zīmīgi, ka Jūrmalā dāmu konkurencē startēs septiņas iepriekšējo gadu Eiropas čempiones. Bez Ludvigas un Valkenhorstas arī Madeleina Mapelina no Nīderlandes (2014.), Marta Menegati no Itālijas (2011.), Stefānija Šveigere no Austrijas (2013.), Aleksandra Moisejeva no Krievijas (2006.) un mājiniece Inese Jursone (2009.), kura savulaik pie titula tika kopā ar Ingunu Minusu.

Starp dalībniecēm būs arī citi spēcīgākie dāmu dueti.

Pērn, kad Jūrmalā norisinājās Eiropas čempionāta "Masters" posms, Vācijas pludmales volejbolistes aizņēma visu goda pjedestālu, uzvaru svinot Zudei un Laburērai.

Pamatsacensībās kā vīru, tā dāmu konkurencē, pa 32 duetiem būs sadalīti astoņās grupās. Katras grupas labākais duets uzreiz iekļūs izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, kamēr otro un trešo vietu ieguvēji piedalīsies izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, kamēr grupu vājākajām komandām turnīrs būs noslēdzies.

Dalībnieki cīnīsies par 100 000 eiro lielu naudas balvu fondu. Sacensību galvenajā laukumā būs 2800 skatītāju vietas.

Biļetes uz sacensībām var iegādāties vietnē "bezrindas.lv". Pirmās spēles trešdien un ceturtdien skatītāji varēs apmeklēt bez maksas, piektdien biļetes maksās 10 eiro, sestdien 15 eiro, bet svētdien galvenās cīņas par tituliem būs iespējams apmeklēt par 20 eiro.