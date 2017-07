Ernests Gulbis parāda raksturu un ar uzvaru sāk turnīru Zviedrijā

Gulbis šosezon ATP turnīru pamatsacensībās tika vien pie trešā panākuma, bet pirmās divas bija "Grand Slam" turnīros. Sezonā kopumā viņam šī bija vien piektā uzvara 13 mačos.

Par otrās kārtas sasniegšanu Gulbis nopelnījis 20 ATP pasaules ranga punktus. Otrajā kārtā latvietim pretī stāsies ar piekto numuru turnīrā izliktais krievs Karens Hačanovs, kurš rangā ieņem 33.vietu.

Cīņa ilga bez divām minūtē divas stundas, latvietim iespēlējoties pēc neveiksmīga pirmā seta un pretiniekam nedodot daudz iespēju uzvarai.

Jau šī mača pirmajā geimā Gulbis gandrīz zaudēja punktu pie savas serves, jo de Grēfam bija divas breikbumbas, kuras gan Beļģijas tenisists neizmantoja. Tomēr ar nākamo piegājienu pretiniekam tomēr izdevās iegūt breiku, kamēr latvietim ar sāncenša serves atņemšanu tik labi neklājās. Lai arī ceturtajā un sestajā geimā Gulbis kopumā tika pie trim breikbumbām, nevienu no tām viņš neizmantoja.

Gulbim pirmajā setā tā arī neizdevās tikt pie breika, kā rezultātā viņš cieta neveiksmi ar 4-6.

Otrā seta pirmo geimu abi tenisisti aizvadīja ļoti ilgi, tomēr noslēgumā pie punkta tika servētājs Gulbis, kurš turklāt nākamajā geimā pirmo reizi ieguva breiku un pēcāk izvirzījās vadībā ar 3-0. Latvietis bija sācis spēlēt pārliecinošāk un bija ļoti tuvu breika iegūšanai sestajā geimā, tomēr paša kļūdas liedza viņam izmantot divas breikbumbas, kuras de Grēfs atspēlēja.

Uzreiz pēc tam Beļģijas tenisists izmantoja vienīgo breikubumbu, otro reizi šajā mačā laužot Gulbja servi, bet nākamajā geimā latvietis atbildēja ar to pašu, panākdams 5-3. Līdz ar to viņš varēja servēt par uzvaru otrajā setā. To latvietis, parādot teicamu servi, arī izdarīja un otrajā setā triumfēja ar 6-3.

Savukārt trešā seta ievadā Gulbis pie pretinieka serves neizmantoja divas breikbumbas, tomēr trešajā un piektajā geimā guva punktus de Grēfa servē, panākot 4-1 savā labā. Tiesa, pēc tam beļģis sīvā sestajā geimā vienu breiku atguva, tomēr Gulbis uzreiz atbildēja ar to pašu, panākot 5-2, pēc tam droši izservējot maču.

Gulbim, kurš ATP rangā ieņem 348.vietu, un de Grēfam, kurš ir ranga 115.numurs, šī bija pirmā savstarpējā spēle.

Gulbis kopš pērnā gada augusta cīnījies ar veselības problēmām un Bostades "ATP World Tour 250" turnīrā viņš var piedalīties ar aizsargāto rangu. Iepriekš latvietis izteica skumjas, ka viņam turnīru organizatori kūtri piešķir speciālos ielūgumus, tomēr šoreiz ar aizsargāto rangu bija pietiekami, lai iekļūtu starp pamatsacensību dalībniekiem.

Gulbis februārī atgriezās kortā pēc ilgstošas traumas ārstēšanas, taču arī pēc tam sportistam veselības likstu dēļ nācās atteikties no dalības vairākos turnīros. Ja pirmajā šīs sezonas mačā latvietis spēja gūt uzvaru, nākamajos sešos dueļos viņš piedzīvoja zaudējumus. Neveiksmju sēriju latvietis pārtrauca jūlija sākumā "Challenger" sērijas turnīrā Čehijā, tomēr turnīru vēdera muskuļu traumas dēļ nevarēja turpināt. Nākamais viņa turnīrs bija Vimbldonas atklātais čempionāts, kur Gulbis samērā negaidīti aizkļuva līdz trešajai kārtai, tajā zaudējot titulētajam serbam Novakam Džokovičam.

Sniegums Vimbldonā Gulbim jaunākajā rangā palīdzēja veikt kāpumu par 241 vietu, līdz ar to latvietis tagad atrodams 348.pozīcijā.

De Grēfs Bostades turnīru sāka no kvalifikācijas, kur bija izlikts ar otro numuru un pirmajā kārtā ar 4-6, 6-4, 6-4 apspēlēja mājinieku Fredu Simonsonu (ATP 804.), bet otrajā kārtā ar 6-4, 6-2 tika uzveikts pieredzējušais spānis Tomijs Rovredo, kurš rangā ieņem 180.pozīciju.

De Grēfs šosezon ATP turnīros nav ticis tālāk par otro kārtu, bet Francijas atklātajā čempionātā viņš iekļuva pamatturnīrā, kur zaudēja pirmajā kārtā. Beļģis šosezon pārsvarā piedalījies "Challenger" turnīros, kur labākie sasniegumi ir divi pusfināli. Karjeras laikā viņš uzvarējis vienā "Challenger" turnīrā un desmit "Futures" sacensībās, tajā skaitā 2012.gadā Latvijā notikušajā "Futures" sērijas turnīrā.

ATP līmenī beļģim šī bija tikai sestā cīņa šogad, ciešot ceturto zaudējumu. Savukārt kopumā viņš ATP līmenī aizvadījis astoņus mačus, tikdams pie trim panākumiem.

Zīmīgi, ka de Grēfs Bostadē aizvadīja turnīru otro nedēļu pēc kārtas, jo pagājušajā nedēļā viņš cieta neveiksmi šajā pilsētā notikušā "Challenger" turnīra otrajā kārtā

Gulbis Bostadē pirmo reizi spēlēja tālajā 2007.gadā, kad cieta zaudējumu pirmajā kārtā, bet aizpērn viņš apstājās otrajā kārtā, zaudējot francūzim Polam Anrī Matjē. Tikmēr de Grēfs ir šī turnīra debitants.

Bostades "ATP World Tour 250" turnīrā, kas notiek uz māla seguma kortiem, ar pirmo numuru izlikts spānis Pavlo Karrenjo-Busta. Pērn šajā turnīrā triumfēja viņa tautietis Alverts Ramoss.