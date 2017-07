Latvijas jaunie sporta talanti gatavi cīņām Eiropas Jaunatnes Olimpiādē Ģērā

14.Eiropas Jaunatnes Olimpiāde notiks no 23.-29.jūlijam. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs 50 Eiropas valstu jauno sportistu vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Latvijas komandas sastāvā iekļauti 53 sportisti, kas startēs 7 sporta veidos no 10 sacensību programmā paredzētajiem.

Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju ziņā Eiropas Jaunatnes Olimpiāde līdzinās Olimpiskajām spēlēm. Sporta programmā tiek izmantota Olimpiskā simbolika un atribūtika, kā arī Olimpisko spēļu tradīcijas.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Aldons Vrubļevskis akcentē, ka jauniešiem ir svarīgi sajust šo burvīgo gaisotni, kas valda Olimpiskajos pasākumos un viņš cer, ka tas palīdzēs jaunajiem talantiem izvēlēties pareizo ceļu turpmākajā dzīvē. „Vēlos, lai jaunie sportisti un talanti vasaras Olimpiādē Ģērā pierāda sevi, dara visu iespējamo pēc labākās gribas, sasniedz savus labākos rezultātus un mājās atgriežas apmierināti un iedvesmoti turpmākiem darbiem.”

Otrdien, “Elektrum Olimpiskajā centrā” Rīgā notika Latvijas delegācijas prezentācijas pasākums, kura laikā jaunie Olimpieši tika iepazīstināti ar sacensību programmu un citu praktisku informāciju, kas ir jāņem vērā Olimpiādes laikā, kā arī sportisti uzzināja noderīgu informāciju, kas ir saistīta ar dopinga kontroles procedūrām.

Prezentācijas laikā LOK prezidents Aldons Vrubļevskis nosauca arī tā sportista vārdu, kurš Olimpiādes atklāšanas ceremonijā (svētdien, 23.jūlijā) nesīs Latvijas karogu. Šis gods tiks Latvijas jaunajam talantam desmitcīņā Oļegam Kozjakovam. Aizkraukles novada sporta skolas audzēknis Kozjakovs pagājušajā nedēļā Pasaules junioru čempionātā Kenijas pilsētā Nairobi izcīnīja sudraba medaļu, sasniedzot arī jaunu Latvijas rekordu U-18 grupā – 7377 punkti. Rekords kopš 1988. gada piederēja Raimondam Gausiņam, kas bija 7304 punkti. Tāpat jaunais desmitcīņnieks ir šā gada Baltijas čempions U-18 grupā un Latvijas Jaunatnes Olimpiādes “Cēsis 2017” laureāts. Eiropas Jaunatnes Olimpiādē Ģērā vieglatlētikas sacensību programmā nav desmitcīņas, līdz ar to Kozjakovs startēs augstlēkšanas sacensībās.

“Šīs spēles jaunos sportistus ieved Olimpiskajā saimē un viņiem ir iespēja sajust Olimpisko gaisotni”, tā atzīst Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas vadītājs Juris Titovs. “Konkurence Olimpiādē būs ļoti spēcīga, taču bez sportiskajiem startiem un katra jaunieša individuāli noliktajiem mērķiem, jaunajiem talantiem ir jāatceras, ka šī ir vienreizēja iespēja mācīties un iegūt pieredzi, kādu nekur citur nav iespējams dabūt”.

Individuālajos sporta veidos Latvijas pārstāvji startēs vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo, kanoe un riteņbraukšanā, taču šajā reizē Latvija nepiedalīsies nevienā no komandu sporta spēlēm.

Ierasts, lielākā pārstāvniecība no Latvijas būs vieglatlētikā, kurā startēs 16 sportisti, džudo sacensībās būs pārstāvēti 10 mūsu jaunie talanti, peldēšanā, riteņbraukšanā un vingrošanā startēs pa sešiem sportistiem, bet kanoe un tenisa sacensībās savu meistarību rādīs attiecīgi pieci un četri Latvijas jaunie sportisti.

Latvijas jaunos Olimpiešus uz Ģēru pavadīs un padomus sniegs 21 treneris, bet Olimpiādē no Latvijas piedalīsies arī divi starptautiskās kategorijas tiesneši, kuri vērtēs vingrošanas sacensības.

Latvijas sportisti piedalījušies visās Eiropas Jaunatnes Olimpiādēs, izņemot pirmo, un kopumā ir izcīnījuši vairāk nekā 30 medaļu.

Šajās sacensībās pirmo Olimpisko pieredzi guvuši arī vairāki Latvijā tagad labi zināmi Olimpieši un sportisti – vieglatlēti Jeļena Prokopčuka (1993), Staņislavs Olijars (1995), Līga Kļaviņa (1997), Inga Kožarenoka (1999), Ilze Gribule (2001), Poļina Jeļizarova (2005), Rita Obižājeva (2005), Laura Ikauniece-Admidiņa (2009), peldētāji Margarita Kalmikova (1993) un Romans Miloslavskis (1999), riteņbraucējs Indulis Bekmanis (2005), tenisiste Jeļena Ostapenko (2011).

Ar Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas sportistu rezultātiem varēs iepazīties un fotogalerijas no sacensību norises vietām varēs aplūkot LOK oficiālajā mājaslapā internetā: olimpiade.lv.

14.Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādes oficiālā mājaslapa internetā: gyor2017.hu.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts Meži”; LOK sponsori – AS “Latvijas Gāze” un “4F”; LOK sadarbības partneri AS “Latvenergo”, AS “Swedbank”, SIA “Moller Auto Krasta”, SIA “LDz Cargo” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas sastāvs

Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādē “Ģēra 2017”:

SPORTISTS/-E TRENERIS/-E 1.DŽUDO 1. Anna Ļebedeva virs 70kg Rīga, DK Ippon 1. Gatis Mīlenbergs 2. Miļena Rinkeviča līdz 63kg Jelgava, BJSS Jelgava 2. Vladimirs Ševkovs 3. Katrīna Laura Tkačenko līdz 70kg Rīga, DK Ippon 4. Artjoms Galaktionovs līdz 66kg Priekule, BJSS Liepāja 5. Emīls Gerkens līdz 90kg Rīga, DK Kyodai 6. Renārs Hans līdz 73kg Sigulda, DK Sigulda 7. Deniss Ivanovs līdz 55kg Rīga, DK Lido 8. Vladlens Jarockis virs 90kg Ventspils, Vsevoloda Zeļonija SS 9. Daniels Kulišs līdz 81kg Liepāja, BJSS Liepāja 10. Sandro Razmadze līdz 60kg Rīga, Vsevoloda Zeļonija SS 2.KANOE / SMAIĻOŠANA 11. Margarita Oša K-1 200m, K-2 200m, K-2 500m, K-4 200m mix, K-4 500m mix Rīga, BJSS Rīdzene 3. Raivo Aglenieks 12. Katrīna Smiltniece K-1 500m, K-2 200m, K-2 500m, K-4 200m mix, K-4 500m mix Jelgavas nov., BJSS Jelgava 4. Kaspars Močāns 13. Edvards Ceipe K-1 200m ,K-2 200m, K-2 500m, K-4 200m mix, K-4 500m mix Rīga, BJSS Rīdzene 14. Aleksejs Ševcovs C-1200m, C-1500m Jelgava, BJSS Jelgava 15. Nauris Tomsons K-1 500m, K-2 200, K-2 500m, K-4 200m mix, K-4 500m mix Limbaži, SS Limbaži-Salacgrīva 3.PELDĒŠANA 16. Ieva Maļuka 50m,100m,200m br.st./ 100m uz muguras Rīga, BJSS Rīdzene 5. Jūlija Kuzmina 17. Arina Sisojeva 100m,200m brass Rīga, SK Delfīns 6. Sergejs Kurmeļevs 18. Alens Ēriks Jaunbērziņš 100m,200m tauriņstils/ 200m,400m brass Rīga, BJSS Rīdzene 19. Tomass Jegorovs 100m br.st./ 100m uz muguras Rīga, RTU Ķīpsala 20. Artūrs Makarovs 100m,200m,400m br.st./ 200m kompless Rīga, RTU Ķīpsala 21. Didzis Rudavs 100m,200m brass Rīga, Jelgavas peldēšanas skola 4.RITEŅBRAUKŠANA 22. Santa Sanija Jurgena TT/RR Rīga, BJSS Ķekava 7. Tamāra Bumbiere 23. Enia Kaņepēja TT/RR Aizkraukle, Rīgas RS 8. Raivis Belohvoščiks 24. Līna Svarinska TT/RR Jūrmala, Belo Cycling project 9. Mārtiņš Trautmanis 25. Kristiāns Belohvoščiks TT/RR Rīga, Baltic Cannibal CT 26. Daniels Kažis TT/RR Rīga, BJC Daugmale, MSĢ 27. Pauls Rubenis TT/RR Rīga, RRS Purvciems 5.TENISS 28. Kamilla Bertone Rīga, VL Tenisa skola 10. Marika Netenberga 29. Darja Semenistaja Rīga, RS Tenisa klubs 11. Džems Viņķis 30. Roberts Jaričevskis Rīga, Orange Tennis Group 31. Kārlis Ozoliņš Rīga, VL Tenisa skola 6.VIEGLATLĒTIKA 32. Kristīne Blažēvica 100m barjeras/ 4x100m Rīga, BJSS Jūrmala 12. Ilze Stukule 33. Patrīcija Cīrule 800m Jūrmala, BJSS Arkādija 13. Mārīte Alaine 34. Grieta Griezīte 400m barjeras Liepāja, BJSS Liepāja 14. Daiga Stumbre 35. Elīze Marija Kraule 200m/ 4x100m Rīga, BJSS Jūrmala 15. Viktors Beinarovičs 36. Nora Ķigure 100m/ 4x100m Rīga, BJSS Arkādija 16. Viktors Lācis 37. Ilārija Ločmele 3000m Ludza, BJSS Ludza 17. Leonīds Strekalovskis 38. Kitija Paula Melbārde tāllēkšana/ 4x100m Rīga, Lāča sporta skola 39. Luīze Opolā trīssoļlēkšana Rīga, SC Ogre 40. Patrīcija Sarmule 400m Rīga, Lāča sporta skola 41. Marija Svistuna šķēpmešana Ventspils, BJSS Spars 42. Roberts Uvis Buliņš lodes grūšana Liepāja, BJSS Liepāja 43. Gints Drigulis 400m barjeras Liepāja, BJSS Liepāja 44. Oļegs Kozjakovs augstlēkšana Aizkraukle, BJSS Aizkraukle 45. Jānis Seņkāns 800m Rēzekne, BJSS Rēzekne 46. Kristiāns Skuruls 110m barjeras Kuldīga, BJSS Kuldīga 47. Artūrs Šarkovičs tāllēkšana/ trīssoļlēkšana Robežnieki, BJSS Krāslava 7.VINGROŠANA 48. Marija Šajovko daudzcīņa Rīga, Rīgas Vingrošanas skola 18. Veronika Murauska 49. Linda Tugarinova daudzcīņa Rīga, Rīgas Vingrošanas skola 19. Māris Gorskis 50. Elīna Vihrova daudzcīņa Rīga, Rīgas Vingrošanas skola 20. Maksims Ņilovs 51. Oļegs Ivanovs daudzcīņa Rīga, Rīgas Vingrošanas skola 21. Igors Vihrovs 52. Aleksandrs Litvinovs daudzcīņa Rīga, Rīgas Vingrošanas skola 53. Maksims Šibarševs daudzcīņa Rīga, Rīgas Vingrošanas skola