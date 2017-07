Aizdomās par korupciju no darba IAAF atstādina kādreizējo vieglatlētikas superzvaigzni

Neatkarīgā vieglatlētikas integritātes vienība pirmdien paziņojusi, ka pieprasījusi agrākajam Namībijas sprinterim piemērot pagaidu diskvalifikāciju, ko atbalstījusi IAAF disciplinārā komisija.

Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) biedra Frederiksa lietu atsevišķi izmeklē arī SOK ētikas komisija. 2009.gada 2.oktobrī, dienā, kad Riodežaneiro izvēlēja par olimpisko spēļu mājvietu, Frederikss saņēmis gandrīz 300 000 ASV dolāru (262 000 eiro) maksājumu.

Franču laikraksts "Le Monde" martā rakstīja, ka maksājums nācis no biznesa cilvēkiem Brazīlijā caur bijušā IAAF prezidenta Lamina Djaka dēla Papas Masata Djaka izveidoto sporta mārketinga kompāniju. Abi Djaki Francijā iejaukti naudas izspiešanā no sportistiem, lai piesegtu pozitīvās dopinga analīzes. Šajā lietā Papa Masata Djaks saņēma mūža diskvalifikāciju no vieglatlētikas.

Frederikss apvainojumus noliedz sakot, ka tas bijis atalgojums par konsultanta darbu. Iepriekš viņš pauda vēlmi atkāpties no darba IAAF, tomēr vēlējās palikt organizācijas padomē.

"Neesmu gatavs brīvprātīgi atstāt amatus, kurus pildu kā IAAF padomes loceklis," Frederikss informējis disciplināro komisiju. Tomēr viņš piekritis neapmeklēt pasaules čempionātu, kas no 4. līdz 13.augustam risināsies Londonā.

Namībietis plāno apstrīdēt atstādināšanu. Izmeklēšanas laikā attiecībā uz Frederiksu spēkā ir nevainīguma prezumpcija.

Līdz šim skandālam Frederiksu uzskatīja par "uzlecošu zvaigzni" olimpisko funkcionāru aprindās. Tomēr pēc šī skandāla Frederikss atkāpās no darba komisijā, kas novērtē Losandželosas un Parīzes pieteikumus 2024.gada olimpiskajām spēlēm un piekrita nepiedalīties septembrī paredzētajā balsošanā.

Tagad 49 gadus vecais Frederikss 1992.gadā Barselonā un 1996.gadā Atlantā, ieguva sudraba medaļas 100 un 200 metru distancēs.