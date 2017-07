Bagatskis paziņo, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase šovasar bez Freimaņa, Bērziņa un Jakoviča

Pirmdien Latvijas vīriešu basketbola izlase uzsāka gatavošanos šī gada Eiropas čempionāta finālturnīram, kas ilgs no 31.augusta līdz 17.septembrim. Jau pirmajā treniņā ar vienību bija tās lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis, bet pagaidām komandai vēl nav pievienojušies Jānis Timma, brāļi Dāvis un Dairi Bertāni, kā arī Jānis Strēlnieks.

Bagatskis pirmdien arī apstiprināja, ka izlasē šogad nebūs Rolanda Freimaņa un Kaspara Bērziņa, kā arī Ingus Jakoviča, kurš pats esot piezvanījis un palūdzis neaicināt viņu uz treniņiem, jo spēlētājs vēlas šovasar strādāt individuāli.

"Paldies Bērziņam un Freimanim par to, ko viņi paveikuši iepriekšējos gadus. Viņi paveica lielas lietas. Tomēr, ja pieredzējušam spēlētājam nevari dot pienācīgu spēles laiku, labāk iespēju izlasē dot gados jaunākiem basketbolistiem, kuri var spēlēt tikai labāk," sacīja Bagatskis.

Jau iepriekš bija spekulācijas, ka Freimanis un Bērziņš nemaz nepievienosies izlasei. Bagatskis norādīja, ka paplašinātiem kandidātu sarakstiem tas ir normāli, ja spēlētājus pirms treniņiem informē par viņu izslēgšanu no saraksta.

"Pirmajā treniņā bija 14 spēlētāji. Pārējie komandai pievienosies 2-3 nedēļu laikā. Gandrīz visi basketbolisti trenējās jau pirms izlases treniņnometnes sākuma, kas liecina par viņu profesionalitāti, atbildību un attieksmi. Valstsvienībai vajadzīgi spēlētāji, kuri nečīkst un nemeklē attaisnojumus. Mums tādi ir," preses konferencē teica Bagatskis. "Visus iepriekšējos gadus spēlējām stabili. Viens no iemesliem bija tas, ka bijām labā fiziskā sagatavotībā. Kādam varbūt tā neliksies, bet izcīnījām labas lietas. Talantu kompensējām ar nepiekāpību, fizisko sagatavotību un komandas ķīmiju. Vienībā ir ļoti labs balanss starp pieredzi, jaunību un nepiekāpību.

"Eiropas čempionātam visas komandas gatavojas nopietni. Mums šajā turnīrā būs mērķis tikt pēc iespējas augstāk. Ar šādu sastāvu esam neparocīga komanda jebkuram pretiniekam. Eiropas čempionāts būs īss, pirmais mērķis būs tikt ārā no apakšgrupas, bet nākamais - paveikt to ar pēc iespējas augstāku vietu. Pēc tam jau visu noteiks viena spēle," norādīja Bgatskis.

Dāvis Bertāns pašlaik atrodas ASV, kur vēl pagājušajā nedēļā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Sanantonio "Spurs" rindās piedalījās Vasaras līgā. Lai arī viņš vienā no mačiem guva savainojumu, basketbolists pauda apņēmību pievienoties izlasei.

Sagaidāms, ka "Spurs" basketbolists izlasei pievienosies 7.augustā.

Tikmēr Dairis Bertāns pirmdienas treniņā nepiedalījās, vērojot nodarbību no malas.

Pagājušajā nedēļā par nespēlēšanu valstsvienībā paziņoja šogad Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā izvēlētais Anžejs Pasečņiks, kurš šovasar vēloties strādāt pie savas fiziskās sagatavotības, tāpēc izlasei nepievienosies.

"Anžeja lēmumu respektēju. Viņa nespēlēšana mūs ietekmēs, taču garo spēlētāju pozīcijās izlasē ir pietiekami daudz basketbolistu. Strēlnieks, Timma un Dairis Bertāns gatavojas pēc individuālas programmas, viņi izlasē iesaistīties no 31.jūlija pēc pārbaudes spēlēm ar Somiju, savukārt Dāvis būs 7.augustā," atklāta Bagatskis.

Latvijas izlases galvenais treneris arī sacīja, ka valstsvienībai pašlaik pievērsta liela ažiotāža, tāpēc ne vienmēr treniņzāle būs atvērta interesentiem.

"Ja zāle būs atvērta visiem, tad, ņemot vērā ažiotāžu, katrs treniņš būs kā mikrospēle. Komandā ir iekšējās lietas, kurām tur arī jāpaliek," uzsvēra Bagatskis.

Savukārt Latvijas valstsvienības kapteinis Jānis Blūms pauda prieku, ka beidzot var uzvilkt izlases kreklu un sākt treniņus.

"Sezona it kā beidzās nesen, bet tik un tā nevarēju sagaidīt, kad varēšu uzvilkt izlases kreklu. Ar katru gadu mana motivācija spēlēt izlasē tikai pieaug. Puiši ir trenējušies jau kopš jūnija, mums nav neviena negatava spēlētāja. Tas liecina par lielu profesionalitāti. Ceru, ka būsim piemērs jauniešu izlasēm, jo, cik esmu dzirdējis, daudzi jaunie atsakās spēlēt sava vecuma valstsvienībās," atzina Blūms.

"Galvenais, lai mums izveidojas labs kodols, tad viss būs kārtībā," uzsvēra komandas kapteinis.

Tikmēr Latvijas basketbola lielākā zvaigzne Porziņģis preses konferencē norādīja, ka viņš izlases laikā nevēlas runāt par NBA komandu Ņujorkas "Knicks", ko viņš pārstāv, jo vēlas visu uzmanību koncentrēt valstsvienībai.

"Viss ir ļoti labi izplānots, kā strādāt, kā ielikt fizisko sagatavotību. Daudz kas ilgi nav taisīts no tā, kā to dara Eiropā. Patīkami būt atpakaļ šī kontinenta vidē. Prieks, ka viss noorganizēts augstā līmenī. Tagad jāstrādā, jāieliek liels darbs un jāiet uz to, ko ejam," izteicās Porziņģis.

"Man būs savs fizioterapeits, kurš visur brauks līdzi. Kas attiecas uz miesassargu, visu organizē mana komanda. Zinu, ka man būs noorganizēts cilvēks blakus, kurš par visu parūpēsies," atklāja Porziņģis. "27.jūlijā braukšu uz Āfriku, kā rezultātā izlases treniņprocesā nāksies izlaist desmit dienas. Tāpēc izlases nometnei pievienojos jau ar pašu sākumu. Sanāks nedaudz izraustīti. Nevarēšu piedalīties turnīros Somijā un Klaipēdā.”

Tāpat starp kandidātiem nav par talantīgo uzskatītais Rodions Kurucs, kurš nākamajā sezonā, visticamāk, spēlēs Spānijas grandā Barselonas "Lassa". Kurucs atteica arī Latvijas U-20 izlasei, kas šajās dienās piedalās Eiropas čempionātā Grieķijā.

Latvijas izlase pirms Eiropas čempionāta aizvadīs deviņas pārbaudes spēles. Pirmās cīņas būs mēneša beigās - 28. un 29.jūlijā Tamperē pret Somijas valstsvienību. Savukārt pēc tam 4.-5.augustā tiks aizvadīts pārbaudes turnīrs Klaipēdā, kur pusfinālā būs jātiekas ar Gruzijas valstsvienību. Otrā pārī spēkosies Lietuva un Polija.

Pirmo pārbaudes maču savā laukumā Latvijas izlase aizvadīs 11.augustā jeb nepilnu mēnesi pēc treniņnometnes sākuma, tiekoties ar Poliju.

Tikmēr 18.-20.augustā pārbaudes turnīrs jau būs Rīgā, kurā piedalīsies Latvija, Lietuva un Rumānija, savā starpā aizvadot viena apļa sacensības. Tas nozīmē, ka sagatavošanās cikla ietvaros Latvija ar lietuviešiem varētu tikties pat divas reizes.

Savukārt pārbaudes spēļu ciklu Latvija noslēgs 24. un 25.augustā, kad Rīgā tiks aizvadītas divas cīņas ar nu jau principiālo pretinieci Čehiju.

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju.

Vēl Eiropas meistarsacīkstēs A apakšgrupā spēlēs Somija, Islande, Francija, Grieķija, Polija un Slovēnija, B grupā spēkosies Izraēla, Lietuva, Itālija, Gruzija, Vācija un Ukraina, savukārt C grupā spēlēs Rumānija, Ungārija, Spānija, Čehija, Horvātija un Melnkalne.

No katras grupas izslēgšanas turnīram kvalificēsies četras labākās komandas, un "play-off" cīņas no astotdaļfināla fāzes risināsies Stambulā.

Latvijas izlase 2017.gadā Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Pērn Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur arī šogad notiks izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas. Savukārt 2015.gada Eiropas čempionātā, kas daļēji notika arī Latvijā, labāko astotniekā izdevās iekļūt.

Latvijas basketbola izlases kandidāti Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms, Mārtiņš Meiers, Iļja Gromovs (visi - "VEF Rīga"), Žanis Peiners (Saloniku PAOK, Grieķija), Ingus Jakovičs, Aigars Šķēle (abi - "Ventspils"), Kristaps Janičenoks (bez kluba), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Dāvis Lejasmeiers (Krosno KKK MOSiR, Polija), Artūrs Ausējs ("Liepāja"/"Triobet"), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Ojārs Siliņš (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Jānis Bērziņš (bez kluba), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Kaspars Bērziņš (bez kluba), Rolands Freimanis (Ušakas "Muratbey"), Klāvs Čavars ("VEF Rīga").