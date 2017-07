Ostapenko un Sevastovai jaunas karjeras rekordvietas; par ranga līderi kļūst Plīškova

Latvijas pirmās raketes gods gan vēl joprojām pieder Aļonai Ostapenko, kura pakāpusies par vienu vietu un ieņem 12.vietu, kas ir atkārtots sportistes karjeras rekords. Nupat notikušajā Vimbldonas čempionātā viņa aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kur piekāpās pieredzējušajai amerikānietei Venusai Viljamsai.

Ranga 12.vietā Ostapenko nokļuva pēc sensacionālās uzvaras Francijas atklātajā čempionātā. Tik augsta vieta ir Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai. Tuvākajā laikā Ostapenko turnīros neplāno piedalīties.

Zīmīgi, ka pērn sezonas otrā puse Latvijas tenisistei nebija pārāk izdevusies, līdz ar to gada turpinājumā nav sagaidāms būtisks kritums rangā.

Savukārt Sevastova Vimbldonā pirmo reizi karjerā spēja uzvarēt kaut vienā pamatsacensību mačā, aizkļūstot līdz otrajai kārtai, kas viņai ļāvis no ranga 19.vietas pakāpties uz 17. Tiesa, kāpums padevies pēc konkurenšu neveiksmēm, jo kopumā Latvijas tenisistei pašlaik ir par 120 punktiem mazāk nekā pirms divām nedēļām publicētajā rangā. Tas ir jauns sportistes rekords, to uzlabojot par vienu pozīciju. Iepriekšējo rekordu viņa sasniedza maijā.

Šonedēļ Sevastova startēs Bukarestes WTA "International" sērijas turnīrā, pirmo reizi WTA raudzes sacensībās būdama izlikta ar pirmo numuru. Pirmajā kārtā viņai pretī stāsies Jana Čepelova no Slovākijas, kura jaunākajā rangā ieņem 91.vietu.

Savukārt šogad nopelnītajos WTA ranga punktos Ostapenko starp visas planētas tenisistēm no piektās vietas noslīdējusi uz septīto, kas viņai šobrīd tik un tā ļauj reāli cerēt uz dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur iekļūst astoņas labākās sportistes. Tikmēr Sevastova arī zaudējusi divas vietas un ieņem 15.pozīciju.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča rangā zaudējusi divas vietas un tagad ieņem 330.pozīciju. Nedēļas nogalē viņa cieta zaudējumu Šveicē notiekošā Gštādes WTA "International" kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā. WTA turnīra kvalifikācijā viņa piedalījās otro reizi šogad. Turpat Šveicē aprīlī notikušajā Bīles WTA "Internatonal" kvalifikācijā Latvijas sportiste pārvarēja pirmo kārtu, bet cieta zaudējumu otrajā.

Tiesa, Marcinkēviča sacentīsies Gštādes turnīra dubultspēļu sacensībās.

No pārējām Latvijas tenisistēm 16 gadus vecā Daniela Vismane ieņem 1212.vietu, kamēr rangā vairs nav atrodama Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe.

Tikmēr par jauno pasaules ranga līderi kļuvusi Plīškova, kura pakāpusies no trešās vietas. Viņa kļuvusi tikai par otro čehu tenisisti, kura sasniegusi ranga pirmo vietu. Iepriekš kas tāds 1978.-1980.gadā bija padevies vien Martinai Navrātilovai, kura tolaik pārstāvēja Čehoslovākiju.

Līdz ar to Plīškova kļuvusi par 23.tenisisti vēsturē, kura spējusi kļūt par pasaules ranga līderi. Zīmīgi, ka Vimbldonas čempionātā viņa piedzīvoja zaudējumu jau otrajā kārtā, tomēr iepriekš iegūtos punktus nespēja aizsargāt nu jau bijusī pirmās vietas īpašniece Angelika Kerbere no Vācijas, jo pērnā gada fināliste zaudēja astotdaļfinālā, turklāt apsteigta tika arī rumāniete Simona Halepa.

Kerbere ranga līdere kopumā bija 34 nedēļas, bet tagad viņa noslīdējusi uz trešo vietu, kamēr otrā ir Halepa, kura Vimbldonā sasniedza ceturtdaļfinālu.

Tikmēr uz ceturto vietu no septītās pakāpusies Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta, kura pirmo reizi Vimbldonā iekļuva pusfinālā, kamēr piektā tagad ir sestdien par čempioni kronētā spāniete Garvinje Mugurusa, kura rangā veikusi kāpumu par desmit pozīcijām.

Mugurusa finālā ar 7-5, 6-0 pieveica V.Viljamsu, par Vimbldonas čempioni kļūstot pirmo reizi karjerā. Viņa kļuvusi tikai par otro spāņu tenisisti, kura spējusi uzvarēt Vimbldonā. Pirmā ko tādu 1994.gadā paveica Končita Martinesa, kura ir pašreizējā Mugurusas trenere. Karjeras laikā Spānijas tenisiste tagad guvusi divus "Grand Slam" titulus. Pērn viņa bija labākā Francijas atklātajā čempionātā.

No piektās uz sesto vietu jaunākajā rangā nokritusi ukrainiete Jeļina Svitoliņa, kamēr septītā tagad ir Dānijas pārstāve Karolīne Vozņacki, kura arī zaudējusi vienu pozīciju. Astotā joprojām ir krieviete Svetlana Kuzņecova, bet uz devīto no 11.pozīcijas pakāpusies V.Viljamsa, kamēr pirmo desmitnieku joprojām noslēdz Agņeška Radvaņska no Polijas.

Tikmēr no pirmā desmitnieka pirmo reizi kopš 2012.gada aprīļa izkritusi titulētā amerikāniete Serēna VIljamsa, kura grūtniecības dēļ nav spēlējusi kopš janvāra. Šogad kortā viņa vairs neplāno atgriezties. Rnagā viņa šobrīd ir 15.vietā.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko piedzīvojusi septiņu vietu kritumu un ieņem 39.vietu, tādējādi atkāpjoties no sava karjeras rekorda. Tikmēr Sevastova ieņem 128.vietu, pakāpjoties par 12 pozīcijām, kamēr Marcinkēviča atrodas 181.pozīcijā. Tikmēr rangā vairs nav atrodama Denīza Marcinkēviča.