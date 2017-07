LFF par spēļu rezultātu ietekmēšanu diskvalificē pirmās līgas komandas "Jēkabpili" un "Ogri"

Tāpat LFF uz trim gadiem diskvalificējusi piecas personas, kuru vidū ir Latvijas izlasē 41 spēli aizvadījušais Igors Troickis, kurš bija Ogres komandas galvenais treneris, kādreizējais telpu futbola valstsvienības spēlētājs Aleksejs Kuplovs-Oginskis, Deniss Sokoļskis, Oļegs Peņkovskis un Sergejs Lebedevs.

Līdz ar to pirmās līgas čempionātā palikušas 12 komandas, lai gan sezonu uzsāka 14 vienības. Diskvalificētajām komandām tiks anulēti arī spēļu rezultāti, līdz ar to mainīsies situācija turnīra tabulā.

Kā vēstīts, jūnija beigās pēc daudziem totalizatoru likmju uzraugu ziņojumiem no "SynotTip" Latvijas virslīgas futbola čempionāta tika izslēgta "Babīte"/"Dinamo" komanda.

LFF DK komandas no čempionātiem izslēgusi, balstoties uz informācijas, dokumentu, liecību un pierādījumu klāsts, kas nonācis tās rīcībā.

LFF DK informē, ka Latvijas kausa astotdaļfinālā, kurā "Jēkabpils" 9.jūlijā ar 0:8 zaudēja "Jelgavai", spēles delegāts norādījis, ka "Jēkabpils" komandas spēlētāji ar savām darbībām palīdzēja pretinieku komandas spēlētājiem gūt vārtus, apzināti zaudējot bumbu, kļūdoties, dodot piespēles pretinieku komandas spēlētājiem, kā arī netraucējot pretinieku komandas spēlētājiem pietuvoties savas komandas vārtiem.

LFF 11.jūlijā no Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) saņēmusi UEFA azartspēļu krāpšanas atklāšanas sistēma (BFDS) ziņojumu par spēli starp "Jēkabpili" un "Jelgavu", kurā norādīts, ka izdarīto likmju ziņā pastāv acīmredzami pierādījumi tam, ka spēles gaita un rezultāts tika ietekmēts ar nolūku gūt labumu, izmantojot prettiesiskus līdzekļus. Kā norādīts ziņojumā, likmju veicējiem pirms spēles bija informācija par to, ka "Jēkabpils" komandai ir jāzaudē spēle ar vismaz septiņu vārtu starpību. Papildus tam, UEFA BFDS ziņojums norāda, ka nepamatoti augsts likmju apjoms tika izdarīts uz to, ka "Jēkabpils" zaudēs spēli ar sešu vārtu starpību un to, ka spēles laikā tiks gūti vismaz septiņi vārti.

LFF DK ņēma vērā apstākli, ka LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja ir pieaicinājusi ekspertu grupu, kas veica detalizētu LFF organizēto sacensību spēļu videoierakstu analīzi ar nolūku veikt spēlētāju darbību analīzi un sniegt savu atzinumu komitejai par iespējamajām spēlētāju darbībām, kas attiecīgajā spēlē neatbilst godīgas spēles principiem. Iepriekšminētā Latvijas kausa izcīņās spēle tika nodota video analīzei minētajiem ekspertiem, un pēc videoieraksta noskatīšanās arī ekspertu ziņojums ietver norādes uz to, ka Kuplovs-Oginsks, Peņkovskis, Lebedevs ir veikuši darbības, par kurām ir paredzēta atbildība LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma devītajā punktā, kas paredz sodu par darbībām, kas nav savienojamas ar sporta ētiku.

LFF DK sēdes ietvaros noskatījās arī šī gada 6.maija pirmās līgas čempionāta spēles starp "Jēkabpils" un "Ogres" komandām videoierakstu, un konstatēja, ka atsevišķās epizodēs "Jēkabpils" spēlētāji veica apzinātas kļūdas aizsardzībā ar nolūku panākt lielu vārtu skaitu un vēlamo rezultātu.

Uz LFF DK sēdi pieaicinātais "Jēkabpils" direktors Ruslans Bajārietis norāda, ka, iepazīstoties ar LFF DK rīcībā esošajiem video materiāliem un dokumentiem, piekrīt, ka divas iepriekšminētās spēles ir aizdomīgas, īpaši izceļot Kuplova-Oginska darbības, kuras, iespējams, ir vērstas uz spēļu rezultātu manipulāciju. Bajārietis norādīja, ka viņam nav informācijas par izvietotajām likmēm un to apjomu uz iepriekšminētajām spēlēm.

Tāpat LFF DK rīcībā ir šobrīd "Ogre" sastāvā reģistrēta spēlētāja rakstiska liecība, kurā ir norādīts, ka pirms šī gada 27.maija pirmās čempionāta spēles pret "Rēzekne"/BJSS galvenais treneris Troickis norādījis "Ogres" spēlētājiem, ka gadījumā, ja ogrēnieši uzvarēs pirmo puslaiku, katram spēlētājam tiks izmaksāta atlīdzība. Savukārt, ja tas neizdosies, "Ogres" komandas spēlētājiem jāveic attiecīgas darbības, lai otrajā puslaikā apzināti ielaistu vienus vārtus. Ievērojot minēto, LFF DK ieskatā ir vērā ņemams fakts, ka minētajā spēlē rezultāts pēc pirmā puslaika bija 1:0 "Ogres" labā un spēle noslēdzās ar Ogres komandas uzvaru ar 2:0.

Troickis tika pieaicināts arī uz šī gada 12.jūlija LFF Godīgas spēles un ētikas komiteja sēdi, kuras laikā noliedza, ka ir devis iepriekšminētās norādes panākt konkrētu rezultātu un noliedz iesaisti manipulācijās ar spēļu rezultātiem. Tajā pašā laikā Troickis norāda, ka sezonas laikā nav veicis nevienas "Ogres" spēles video analīzi, kā arī uzskata, ka atsevišķas spēles, kuras pēc ekspertu atzinuma satur vairākas aizdomīgas epizodes, nav bijušas ietekmētas.

Papildus tam "Ogres" spēlētājs norāda, ka spēlētāji ar Ukrainas pilsonību, kuri tika piesaistīti komandai sezonas sākumā un kuri vairs neatrodas komandas rīcībā, arī, visticamāk, veica darbības, kas nav savienojamas ar sporta ētiku, ko varēja secināt pēc viņu darbībām laukumā. Viens no Ukrainas spēlētājiem, kurš, visticamāk, veica organizatora funkciju, regulāri izmantoja mobilo tālruni pirms spēlēm, puslaika pārtraukumā un pēc spēles, iespējams, sazinoties ar personām, kuras izvietoja likmes. Tāpat Ogres komandas spēlētājs norāda, ka bija ļoti aizdomīga spēle ar "Jēkabpili", kas notika šī gada 6.maijā. Spēlētājs uzskata, ka Jēkabpils komandas spēlētāji veica apzinātas darbības, kuras veicināja to, ka "Ogres" komanda gūst vairākus vieglus vārtus.

LFF DK rīcībā ir spēļu videoierakstu ekspertu analīzes atzinumi par jūnijā notikušajām "Ogres" spēlēm pret Preiļu BJSS un RTU/"Skonto Academy" vienībām. Pēc abu spēļu videoierakstu analīzes eksperti nonāca pie secinājuma, ka abās spēlēs atsevišķi "Ogres" spēlētāji veica darbības, kas vērstas uz to, ka tiek panākts vēlamais spēles rezultāts un apzināti kļūdās, palīdzot pretinieku komandas spēlētājiem gūt vārtus. LFF DK uzsver, ka Deniss Sokoļskis, kurš abās spēlēs figurē pavisam 16 aizdomīgās epizodēs, iepriekš iekļauts vairākos UEFA BFDS ziņojumos saistībā ar aizdomīgām spēlēm.

Tāpat LFF DK atzīmē tiesneši ziņojumā teikto, ka 21.jūnija otrās līgas spēlē "Raita" futbolisti veikuši darbības, kuras izpaudās kā apzinātas kļūdas aizsardzībā, lai, iespējams, nodrošinātu konkrētu spēles rezultātu. Arī šajā spēlē aizdomīgās epizodēs figurējuši Kuplovs-Oginsks, Lebedevs un Peņkovskis.

"Raita" trešdien atsauca dalību no otrās līgas čempionāta, taču LFF DK ieskatā ir svarīgi ņemt vērā iepriekšminētos apstākļus un apsvērt attiecīgu sankciju piemērošanu minētajam futbola klubam.

Spēļu rezultātu sarunāšana arī iepriekš bijusi liela problēma Latvijas futbolā. Janvāra vidū Valsts policija (VP) spēļu rezultātu sarunāšanas lietā lūdza sākt kriminālvajāšanu pret divām personām, tostarp bijušo Daugavpils kluba "Dinaburg" prezidentu Oļegu Gavrilovu. Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, otra persona, pret kuru lūgts sākt vajāšanu, ir kluba tehniskais direktors Jevgēņijs Klopovs.

Lai cīnītos pret rezultātu sarunāšanu sportā, Latvijā tika mainīta likumdošana, ieviešot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.