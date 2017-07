Porziņģis brauks uz Āfriku, lai kopā ar Novicki apspēlētu afrikāņus

Porziņģis par savu dalību spēlē paziņoja aprīļa beigās, piebilstot, ka prombūtne ilgs aptuveni nedēļu, kuras laikā viņš nevarēs atrasties Latvijas izlases treniņnometnē. Tiesa, Porziņģis solīja, ka visā pārējā laikā pilnu uzmanību veltīs izlasei, kas pirmdien uzsāks gatavošanos Eiropas čempionātam.

Šajā spēlē sacentīsies Āfrikas un Pasaules komandas. Āfrikas komandā spēlēs basketbolisti no Āfrikas valstīm, vai kuru saknes meklējamas šajā kontinentā. Tikmēr pasaules komandā spēlēs talanti no pārējiem kontinentiem.

Vācietis Dirks Novickis no Dalasas "Mavericks" un amerikānis Kemba Vokers no Šarlotes "Hornets" būs Pasaules komandas kapteiņi. Bez Porziņģa tajā spēlēs arī brazīlietis Leandru Barbosa, kura pēdējais klubs ir Fīniksas "Suns" un amerikāņi Kails Lourijs noToronto "Raptors", Džeilens Brauns no Bostonas "Celtics", Vilsons Čandlers no Denveras "Nuggets", Demarkuss Kazinss no Ņūorleānas "Pelicans", Andrē Dramonds no Detroitas "Pistons", Kortnijs Lī no "Knicks" un Sīdžejs Makolums no Portlendas "Trail Blazers".

"Būs aizraujoši pārstāvēt Pasaules komandu," teica Novickis. "Ir vareni redzēt, kā šī spēle izplatās visā pasaulē."

Indiānas "Pacers" aizsargs Viktors Oladipo ir amerikānis, kura māte ir no Nigērijas un tēvs no Sjerraleones. Viņš ir jaunākais papildinājums Āfrikas komanda, kurā jau ir Losandželosas "Lakers" pārstāvošais brits Luols Dengs no Dienvidsudānas un šveiciešu centrs Tebo Sefološa, kura pēdējais klubs bija Atlantas "Hawks", un kura tēvs ir no Dienvidāfrikas Republikas. Abi būs komandas kapteiņi.

Vēl Āfrikas komandā spēlēs Orlando "Magic" centrs Bismaks Bijombo un Denveras "Nuggets aizsargs Emanuels Mudiejs no Kongo Demokrātiskas republikas, Minesotas "Timberwolves" uzbrucējs Džordžui Diengs no Senegālas, Kongo izcelsmes Spānijas uzbrucējs Seržs Ibaka no Toronto "Raptors", kamerūnietis Luks Mbāmute no Losandželosas "Clippers", Dalasas "Mavericks" centrs Salahs Mehri no Tunisijas, Atlantas "Hawks" aizsargs Deniss Šrēders no Vācijas, kura māte ir no Gambijas, un Hjūstonas "Rockets" šveiciešu centrs Klints Kapela, kam vecāki ir no Angolas un Kongo.

"Atgriešanās Āfrikā, lai piedalītos otrajā NBA spēlē šajā kontinentā, ir par īstenību kļuvis sapnis," teica Mudiejs. "Esmu pateicīgs par šādu iespēju un vēlos palīdzēt Āfrikas komandai uzvarēt."

Komandu treneri un tiesneši arī būs no NBA. Spēli apmeklēs NBA komisārs Edams Silvers un NBA spēlētāju savienības izpilddirektore Mišela Robertsa.

NBA ir bijuši vairāk nekā 70 spēlētāji, kuru saknes meklējamas Āfrikā. Pirmā šāda spēle notika 2015.gadā Johannesburgā.