Šī gada "French Open" čempione Ostapenko, kura WTA ranga 13.vietā un ar šādu numuru arī izlikta sacensībās, pirmdien astotdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 7-6 (8:6) pieveica planētas piekto raketi Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas.

Ja turnīra pirmajās divās spēlēs Ostapenko maču noslēdza ar uzvaru trīs setos, tad iepriekšējos divos mačos bija vajadzīgi tikai divi seti.

"Pirmie mači bija grūti, ļoti sīvas cīņas. Taču arī šodien bija smaga spēle. Tāpat kā Francijas atklātajā čempionātā, arī šeit ar katru maču spēlēju arvien labāk. Uz tādas nots ceru arī turpināt," pēc uzvaras teica Ostapenko.

Latvijas tenisistei uzvaru izcīnīja, realizējot astoto mačbumbu.

"Viņa ļoti labi spēlēja un ātri pārvietojās. Man ļoti agresīvi vajadzēja servēt, lai tiktu pie punktiem. Arī mačbumbas realizēšana prasīja ļoti daudz laika. Brīžos, kad neizdevās realizēt mačbumbas, kļuvu nedaudz nervoza. Tomēr esmu apmierināta ar to, kā cīnījos un uzvarēju spēli," skaidroja Ostapenko.

Ceturtdaļfinālā Ostapenko tiksies ar V.Viljamsu, kura rangā ieņem 11.vietu, bet turnīrā izlikta ar desmito numuru. Amerikāniete astotdaļfinālā ar 6-3, 6-2 apspēlēja talantīgo horvātieti Anu Konjuhu, kura ir WTA ranga 29.numurs, bet turnīrā izlikta ar 27.numuru.

"Venusa ir ļoti laba spēlētāja Vienkārši iziešu kortā un izbaudīšu maču, jo man nav ko zaudēt," teica Ostapenko.

Tikmēr Viljamsa atzinās, ka pārāk daudz nav sekojusi līdzi Ostapenko gaitām.

"Neesmu daudz redzējusi viņas spēles. Pēc izstāšanās no "French Open" daudz neskatījos spēles. Viņa Francijā izbaudīja mirkli, tas bija brīnišķīgs rezultāts, kas devis pārliecību par sevi," secināja Viljamsa.

Tāpat arī Svitoļina atzīmēja, ka Ostapenko ir ļoti pārliecināta par savu sniegumu.

"Viņa ir uzvarējusi daudzās spēlēs. Turpmākajā sezonas gaitā būs interesanti pavērot, kā viņa tiks ar to galā. Esam pazīstamas dažus gadus, tāpēc zinu, kā viņa var spēlēt. Viņai ir arī kritumi," uzsvēra Svitoļina.

Ostapenko un Viljamsas mačs paredzēts otrdien.

Zīmīgi, ka 37 gadus vecā Viljamsa trešajā mačā pēc kārtas tiksies ar tenisisti, kura dzimusi 1997.gadā - laikā, kad amerikāniete sasniedza savu pirmo "Grand Slam" finālu.

Vecākā no māsām Viljamsām piecus no saviem septiņiem "Grand Slam" tituliem ieguvusi tieši Vimbldonā. V.Viljamsa iepriekšējo reizi Vimbldonā triumfēja 2008.gadā, bet pēc tam amerikāniete pie "Grand Slam" vienspēļu tituliem nav tikusi.

Viljamsa Vimbldonas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs 13.reizi karjerā, kas atklātajā ērā ir izdevies tikai četrām tenisistēm. Čehijā dzimusī amerikāniete Martina Navrātilova spēlējusi 20 Vimbldonas ceturtdaļfinālos, bet vēl divām ASV tenisistēm Krisai Evertai un Billijai Džīnai Kingai ir attiecīgi pa 17 un 14 ceturtdaļfināliem. Tikmēr māsas Viljamsas Venusa un Serēna Vimbldonas ceturtdaļfinālā iekļuvušas attiecīgi 13 un 12 reizes.

V.Viljamsa 37 gadu vecumā kļuvusi par vecāko Vimbldonas ceturtdaļfinālisti kopš 1994.gada, kad šo turnīra fāzi sasniedza tobrīd 38 gadus vecā Navrātilova.

Tikmēr Ostapenko pirmdien otro reizi karjerā uzvarēja tenisisti, kas pasaules rangā ir pirmajā pieciniekā.

Iekļūšana ceturtdaļfinālā Latvijas tenisistei devusi 430 WTA ranga punktus. Viņa pirmdien uz neilgu laiku provizoriski iekļuva pasaules ranga pirmajā desmitniekā, tomēr tagad viņu atkal apsteigusi V.Viljamsa. Līdz ar to skaidrs, ka savstarpējās spēles uzvarētāja nākamnedēļ būs augstāk rangā. Tāpat uz vietu desmitniekā pretendē arī 2015.gada turnīra fināliste Garvinje Mugurusa no Spānijas, kura pirmdien uzvarēja līdzšinējo pasaules ranga līderi Angeliku Kerberi no Vācijas.

Ostapenko un Viljamsai šī būs pirmā savstarpējā spēlē. Latvijas tenisiste iepriekš nav slēpusi, ka viņas elks tenisā ir Venusas Viljamsas jaunākā māsa Serēna, kura Vimbldonā nespēlē grūtniecības dēļ.