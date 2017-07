Ojārs Siliņš pievienojies Itālijas vicečempionei Trento "Dolomiti Energia"

Ar Siliņu, kurš 20.jūlijā svinēs savu 24. dzimšanas dienu, līgums noslēgts uz vienu sezonu.

Siliņš kļuvis par otru latviešu basketbolistu, kurš pirmdien oficiāli papildinājis kāda Itālijas A sērijas kluba rindas. Pirmdien vienošanos ar vienu no Latvijas valstsvienības līderiem Dairi Bertānu izziņoja ULEB Eirolīgas klubs Milānas "EA7 Emporio Armani".

Iepriekšējā sezonā latvietis pārstāvēja Vācijas bundeslīgas komandu Bonnas "Telekom Baskets". Bundeslīgā viņš 22 spēlēs vidēji mačā iemeta 7,4 punktus un realizēja 39,8% tālmetienu. Savukārt FIBA Eiropas kausā latvietim vidēji spēlē 9,6 punkti un un 36,1% tālmetienu realizācija.

"Dolomiti Energia" aizvadītajā sezonā Itālijas A sērijas regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet izslēgšanas turnīrā aizkļuva līdz finālam, kurā ar 2-4 piekāpās Venēcijas "Umana Reyer".

Pirms tam Siliņš pārstāvēja citu A sērijas klubu Redžio di Emīlijas "Grissin Bon", kuras sistēmā bija jau no 15 gadu vecumā, bet pirmajā komanda spēlēja kopš 2012.gada. Pēc 2015./2016.gada sezonas latvieša un Itālijas kluba ceļi šķīrās, bet oktobrī viņš pievienojās Bonnas vienībai.

2013.gada vasarā Siliņš palīdzēja Latvijas U-20 izlasei izcīnīt otro vietu Eiropas čempionātā, bet 2014.gadā viņš ar "Grissin Bon" komandu triumfēja FIBA Eiropas Izaicinājuma kausā.

Pērnvasar Siliņš debitēja Latvijas pieaugušo valstsvienībā, palīdzot izlase Riodežaneiro olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Tāpat viņš iekļauts izlases kandidātu sarakstā, valstsvienībai nākamnedēļ uzsākot gatavošanos šī gada Eiropas čempionātam.

"Dolomiti Energia" nākamajā sezonā piedalīsies ULEB Eiropas kausa izcīņā, kur apakšgrupā tiksies ar Anžeja Pasečņika pārstāvēto Spānijas komandu Grankanārijas "Herbalife", VTB Vienotās līgas klubu Sanktpēterburgas "Zeņit" no Krievijas, Turcijas vienību Bursas "Tofaš", Ulmas "Ratiopharm" no Vācijas un Vilērbānas "Asvel" no Francijas.