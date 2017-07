Pieckārtējā Vimbldonas čempione Venusa Viljamsa kļūst par Ostpaneko pretinieci 1/4 finālā

Astotdaļfinālā Viljamsa, kura rangā ieņem 11.vietu, bet turnīrā izlikta ar desmito numuru, ar 6-3, 6-2 apspēlēja talantīgo horvātieti Anu Konjuhu, kura ir WTA ranga 29.numurs, bet turnīrā izlikta ar 27.numuru.

Šī gada "French Open" čempione Ostapenko, kura WTA ranga 13.vietā un ar šādu numuru arī izlikta sacensībās, pirmdien astotdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 7-6 (8:6) pieveica planētas piekto raketi Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas, realizējot astoto mačbumbu.

Abu tenisistu savstarpējais mačs paredzēts otrdien.

Zīmīgi, ka 37 gadus vecā Viljamsa trešajā mačā pēc kārtas tiksies ar tenisisti, kura dzimusi 1997.gadā - laikā, kad amerikāniete sasniedza savu pirmo "Grand Slam" finālu.

Vecākā no māsām Viljamsām piecus no saviem septiņiem "Grand Slam" tituliem ieguvusi tieši Vimbldonā. V.Viljamsa iepriekšējo reizi Vimbldonā triumfēja 2008.gadā, bet pēc tam amerikāniete pie "Grand Slam" vienspēļu tituliem nav tikusi.

Viljamsa Vimbldonas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs 13.reizi karjerā, kas atklātajā ērā ir izdevies tikai četrām tenisistēm. Čehijā dzimusī amerikāniete Martina Navrātilova spēlējusi 20 Vimbldonas ceturtdaļfinālos, bet vēl divām ASV tenisistēm Krisai Evertai un Billijai Džīnai Kingai ir attiecīgi pa 17 un 14 ceturtdaļfināliem. Tikmēr māsas Viljamsas Venusa un Serēna Vimbldonas ceturtdaļfinālā iekļuvušas attiecīgi 13 un 12 reizes.

V.Viljamsa 37 gadu vecumā kļuvusi par vecāko Vimbldonas ceturtdaļfinālisti kopš 1994.gada, kad šo turnīra fāzi sasniedza tobrīd 38 gadus vecā Navrātilova.

Tikmēr Ostapenko pirmdien otro reizi karjerā uzvarēja tenisisti, kas pasaules rangā ir pirmajā pieciniekā.

Iekļūšana ceturtdaļfinālā Latvijas tenisistei devusi 430 WTA ranga punktus. Viņa pirmdien uz neilgu laiku provizoriski iekļuva pasaules ranga pirmajā desmitniekā, tomēr tagad viņu atkal apsteigusi V.Viljamsa. Līdz ar to skaidrs, ka savstarpējās spēles uzvarētāja nākamnedēļ būs augstāk rangā. Tāpat uz vietu desmitniekā pretendē arī 2015.gada turnīra fināliste Garvinje Mugurusa no Spānijas, kura pirmdien uzvarēja līdzšinējo pasaules ranga līderi Angeliku Kerberi no Vācijas.

Ostapenko un Viljamsai šī būs pirmā savstarpējā spēlē. Latvijas tenisiste iepriekš nav slēpusi, ka viņas elks tenisā ir Venusas Viljamsas jaunākā māsa Serēna, kura Vimbldonā nespēlē grūtniecības dēļ.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Kerbere pirmdien cieta zaudējumu Vimbldonas čempionāta astotdaļfinālā, līdz ar to zaudēs planētas pirmās raketes godu. Vācijas tenisiste ar rezultātu 6-4, 4-6, 4-6 piekāpās Mugurusai, kura rangā šobrīd atrodama vien 15.vietā, bet turnīrā bija izlikta ar 14.numuru.

Pērn Kerbere sacensībās spēlēja finālā, piekāpjoties amerikānietei Serēnai Viljamsai, kura šogad turnīrā nestartē grūtniecības dēļ. Līdz ar to bija trīs pretendentes, kuras pēc turnīra varētu kļūt par pasaules ranga līderi.

Ranga līderei Kerberei Vimbldonā bija jāaizstāv pērn par finālu iegūtie 1300 punkti, kamēr rumānietei Simonai Halepai, kura arī sasniegusi astotdaļfinālu, 430 punkti, bet čehietei Karolīnai Plīškovai bija jāaizstāv vien 70 punkti, bet viņa piekto gadu pēc kārtas zaudēja otrajā kārtā. Pirms turnīra sākuma Kerberei bija 115 punktu pārsvars pār Halepu un 180 punktu pārsvars pār Plīškovu. Pašlaik virtuālajā vadībā ir Plīškova, bet Halepai, lai kļūtu par līderi, šajā turnīrā jāsasniedz vismaz pusfināls. Tikmēr Kerbere izstājusies no cīņas par pirmās raketes godu un nākamajā nedēļā pasaules rangā, visticamāk, būs trešā.

Kerbere par WTA ranga līderi kļuva pērn septembrī pēc triumfa ASV atklātajā čempionātā. Viņa pirmo pozīciju noturēja 20 nedēļas, tomēr pēc tam, kad Viljamsa uzvarēja Austrālijas atklātajās meistarsacīkstēs, viņa atguva pasaules ranga pirmo pozīciju. Maija sākumā, kad jau Serēna Viljamsa bija pavēstījusi par grūtniecību, Kerbere vēlreiz uz dažām nedēļām vadību zaudēja, bet nākamajā nedēļā Halepa vai Plīškova pirmo pozīciju iegūs pirmoreiz karjerā..

Pērnā gada Austrālijas un ASV atklāto čempionātu uzvarētājai Kerberei vislabākais sasniegums Vimbldonā ir pērn sasniegtais fināls. Savukārt Mugurusa titulam mačā spēlēja aizpērn.

Mugurusa ceturtdaļfinālā tiksies ar planētas astoto raketi Svetlanu Kuzņecovu, kura ar rezultātu 6-2, 6-4 apspēlēja ranga desmito numuru Agņešku Radvaņsku.

2004.gada "US Open" un 2009.gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Kuzņecova Vimbldonā ceturtdaļfinālā spēlējusi trīs reizes, taču iepriekšējā reize bija pirms desmit gadiem.

Tāpat ceturtdaļfinālā iekļuvusi slovākiete Magdalēna Ribārikova, kura rangā ieņem 87.vietu. Ribārikova ar rezultātu 6-4, 2-6, 6-3 apspēlēja horvātieti Petru Martiču, kura rangā atrodama 135.pozīcijā.

Patlaban 28 gadus vecajai Ribārikovai "Grand Slam" turnīros piedalās 36.reizi karjerā, bet līdz šim nekad nebija tikusi līdz ceturtdaļfinālam. Šosezon uz zālāja seguma viņa uzvarējusi 17 no 18 aizvadītajiem mačiem.

Ribārikovai cīņā par vietu turnīra pusfinālā pretim būs ar 24.numuru izliktā amerikāniete Koko Vandeveja vai kādreizējā ranga līdere Karolīne Vozņacki no Dānijas, kura izlikta ar piekto numuru.

Vēl viena ceturtdaļfināla pāra dalībnieces tiek noskaidrotas Džoannas Kontas/Karolīnes Garsijas un Viktorijas Azarenkas/Simonas Halepas dueļos.