Ernests Gulbis atgriezis Džokovičā kaisli pret tenisu

Vien pasaules ranga sestajā simtā esošais Gulbis sestdien Vimbldonas čempionāta trešās kārtas mačā ar rezultātu 4-6, 1-6, 6-7 (2:7) piekāpās Džokovičam, kurš pašlaik ATP rangā atkritis uz ceturto vietu.

Vimbdonas čempionātā Džokovičs uzvarējis 2011., 2014. un 2015.gadā, bet pērn negaidīti piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā, piekāpjoties amerikānim Semam Kverijam. Tad pamazām sākās serba lejupslīde, jo kopš pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta viņš nav izcīnījis nevienu "Grand Slam" titulu un kopumā gada laikā uzvarējis tikai trijos turnīros. Ne pārāk veiksmīgais sniegums pērnā gada rudenī maksāja arī pasaules ranga pirmās raketes godu, ko kopš tā laika ieņem skots Endijs Marejs.

Neveiksmīgais sniegums laukumā Serbijas tenisistam lika veikt izmaiņas komandā, jo sportistu vairs netrenē tenisa leģenda Boriss Bekers. Abu ceļi pēc trīs gadu sadarbības šķīrās pagājušā gada nogalē. Pēcāk Džokovičs savai nometnei piesaistīja slaveno Andrē Agasi, kā arī horvātu Mario Ančiču.

Pēc sestdienas mača Bekers paudis pārliecību, ka Džokovičs beidzot ir atguvis mīlestību pret sportu.

"Boriss mani zina ļoti labi. Līdz ar to viņam ir taisnība, kad viņš saka, ka kaisle atgriezusies," pauda Džokovičs. "Pēdējos pāris mēnešos kortā jūtos labāk. Tomēr īpaši uz zāles šosezon katrā aizvadītajā mačā esmu juties ļoti komfortabli."

"Kad spēlē labi, arī jūties labi. Tad esi motivētāks un kaislīgāks, lai redzētu cik tālu tiksi," stāstīja serbs, kuram sacensību astotdaļfinālā pretim stāsies francūzis Adrians Manarino.

"Esmu apmierināts ar savu sniegumu. Domāju, ka esmu pacēlis tenisa līmeni," izteicās serbs, kurš turnīra otro kārtu sasniedzis bez zaudētiem setiem.

Kā zināms, Gulbis 2014.gadā pasaules rangā pacēlās līdz desmitajai vietai, tomēr pēdējā gada laikā viņš cīnījies ar traumām.

"Tas bija liels izaicinājums - spēlēt pret Gulbi. Viņš ir neparedzams un ļoti labi servē, vidēji 125-130 jūdzes stundā (200-209 kilometri stundā). Nav viegli uz zāles seguma spēlēt pret tādu servētāju kā Gulbis," Džokovičs lielīja latvieti, kuru septiņās savstarpējās tikšanās reizēs pieveicis sešas reizes.

Zīmīgi, ka svētdienas rītā britu tabloīds "The Sun" raksta par to, ka Džokovičam joprojām ir problēmas ģimenē, kas bija viens no iemesliem viņa neveiksmīgajam sniegumam pēdējā gada laikā. Serbs esot pieķerts izklaidējoties ar 33 gadus veco Lorēnu von der Pūlu, kura ir pavāre slavenajām māsām Viljamsām. Kaut Džokovičs ar savu sievu Jeļenu nākamajā nedēļā gaida otrā bērna nākšanu pasaulē, viņiem joprojām esot nesaskaņas ģimenē.

Pagājušajā nedēļā tenisa leģenda Džons Makinrojs salīdzināja Džokoviča privāto dzīvi ar skandalozo golferi Taigeru Vudsu.

"Vudsam bija problēmas ar sievu, tad viņš nogāja no sliedēm un nekad vairs nebija tik labs spēlētājs," pauda Makinrojs.

Džokovičs ar sievu apprecējās 2014.gadā, tomēr gan pirms, gan pēc tam mediji viņam saistījuši attiecības arī ar daudzām citām sievietēm.

Kā vēstīts, Džokovičs Vimbldonā pirmajā kārtā ar 6-3, 2-0 bija vadībā pret Slovākijas tenisistu Martinu Kližanu, kad pretinieks dueli traumas dēļ nevarēja turpināt, bet otrajā kārtā serbs ar 6-2, 6-2, 6-1 pārliecinoši pārspēja čehu Adamu Pavlāseku.