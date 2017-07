Mairis Briedis uzzinājis savu pēdējo konkurentu cīņā par Muhameda Ali balvu

Patlaban 31 gadu vecais Peress karjeras laikā izcīnījis 22 uzvaras, 14 no tām noslēdzot ar nokautu, vienu reizi cīnījies neizšķirti un cietis divus zaudējumus.

"Esmu ļoti laimīgs būt par daļu no boksa supersērijas. Tas būs ļoti aizraujošs turnīrs un lieliska iespēja man pierādīt, ka varu būt labākais savā svara kategorijā," turnīra rīkotāji citē Peresu.

Peress ir 2004.gada pasaules junioru čempions. Iepriekšējo cīņu viņš aizvadīja pirms mēneša, pēc 29 sekunžu ilga dueļa nokautējot slovāku Viktoru Biščaku.

Sacensību ceturtdaļfināla pāru noteikšana notiks jau sestdien un tagad oficiāli zināmi visi astoņi dalībnieki. Peress boksa supersērijā pievienojies WBC pasaules čempiona titula īpašniekam Briedim, Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionam Muratam Gasijevam no Krievijas, bijušajam IBF/WBC čempionam Kšištofam Vlodarčikam no Polijas, Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionam Junieram Dortikosam no Kubas, Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempionu jostas īpašniekam un 2012.gada Londonas olimpisko spēļu čempionam Oleksandram Usikam no Ukrainas, Marko Hukam, kurš aprīlī cīņā par WBC čempiona jostu piekāpās Briedim, bet pirms tam sešus gadus savā īpašumā turēja WBO jostu, kā arī krievam Dmitrijam Kudrjašovam, kurš ir obligātais pretendents uz latvietim piederošo WBC čempiona jostu.

Iepriekš ESPN ziņoja, ka supersērijā piedalīsies arī bijušais WBO čempionu jostas īpašnieks Kšištofs Glovackis no Polijas, tomēr viņš netika apstiprināts dalībnieku sarakstā.

Šīs boksa sērijas dueļu pretinieki tiks noskaidroti 8.jūlijā Monako. Četri spēcīgākie bokseri, kurus izvēlēsies komisija, tiks izlikti pēc numuriem un rindas kārtībā varēs izvēlēties savu pretinieku ceturtdaļfinālam.

Sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī/oktobrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018.gada sākumā, bet fināls gaidāms 2018.gada maijā.

Boksa supersērijas uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu. Tāpat paredzams, ka viņš saņems WBA, WBC un IBF čempionu jostas pirmā smagā svara kategorijā.