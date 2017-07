Dāvja Bertāna paziņojums par spēlēšanu Latvijas izlasē šovasar vēl vairāk palielināja izlases jau tā vērā ņemamo spēku, bet šobrīd sportistam sāp sirds par divu basketbola pārzinātāju komentāriem. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Dāvis Bertāns vairs neslēpj dusmas uz Valdi Valteru un Mārtiņu Lauvu

Latvijas vīriešu basketbola izlase jau pēc 10 dienām uzsāks treniņus, lai gatavotos Eiropas čempionātam basketbolā, kurš no 31. augusta līdz 17. septembrim norisināsies Stambulā (Turcijā), Helsinkos (Somijā), Telavivā (Izraēlā) un Kļuža-Napokā (Rumānijā). Šogad Latvijas valstsvienībā tiek pulcēts, visticamāk, visu laiku spēcīgākais sastāvs, tomēr atšķirībā no 2009. gada meistarsacīksēm, kad arī bija lielas cerības zīmīgi un bija "Tagad vai nekad" saukļi, šogad nekā tāda nav, bet ir citādas kaislības sociālajos tīklos. Arī viens no potenciālajiem izlases līderiem Dāvis Bertāns vairs nevēlas klusēt.