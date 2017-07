Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 130 WTA ranga punktus. Nākamajā kārtā viņa sacentīsies ar itālieti Kamilu Džordži, kura ir planētas 86.rakete. Abas tenisistes spēkosies piektdien.

Lai arī spraigā šī mača otrajā geimā Abanda ieguva vienu breikbumbu, viņa to neizmantoja, turklāt tieši Ostapenko bija pirmā, kura tika pie breika, to paveicot trešajā geimā. Tomēr jau uzreiz pēc tam kanādiete diezgan pārliecinoši atbildēja ar to pašu, atjaunojot līdzsvaru šajā duelī. Laukumā starp abām tenisistēm bija vērojama līdzvērtīga cīņa, tomēr tā bija diezgan saraustīta un neizcēlās ar garām izspēlēm. Piektajā geimā Ostapenko ieguva breikbumbu, kuru neizmantoja, kamēr sekojošajā geimā Abanda, neveiksmīgi servējot Latvijas tenisistei, ne tikai izvirzījās vadībā ar 40:0, bet arī uzreiz izmantoja pirmo no trim breikbumbām, otro reizi pēc kārtas laužot sāncenses servi.

Iniciatīva bija pārgājusi Abandas pusē, turklāt viņa pēcāk sarežģītā septītajā geimā nosargāja savu servi. Turpinājumā Ostapenko beidzot savas serves geimā nospēlēja pārliecinoši un pēc tam, atguvusi spēles garšu, lauza kanādietes servi. Lai arī šķita, ka uz viļņa esošā Latvijas sportiste varētu šajā setā panākt izlīdzinājumu, kļūdas servē to neļāva paveikt, tāpēc Abanda vēlreiz nobreikoja sāncensi un guva uzvaru pirmajā setā ar 6-4.

Otrais sets Ostapenko iesākās veiksmīgi, jo trešajā geimā viņa lauza Abandas servi un pēcāk izvirzījās vadībā ar 3-1. Tomēr Latvijas tenisiste bija tālu no sava optimālā snieguma, turklāt to sekmēja arī kanādiete, kura prasmīgi izmantoja pretinieces kļūdas. Seta turpinājumā Abanda uzvarēja trīs geimos pēc kārtas, tostarp vienreiz Ostapenko arī nobreikojot, tādējādi panākot līdzsvaru šajā cīņā.

Devīto geimu otrajā setā Ostapenko gan aizvadīja ļoti pārliecinoši, neļaujot pretiniecei uzvarēt nevienā izspēlē, tādējādi atgūstot viena breika pārsvaru. Līdz ar to Latvijas tenisiste varēja servēt par uzvaru setā, tomēr viņai joprojām bija problēmas ar pirmo servi, kuru trāpīt viņai izdevās vien retu reizi. Tas Abandai ļāva iegūt divas breikbumbas, no kurām viena tika arī izmantota un panākts neizšķirts 5-5. Nākamajā geimā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 40:15, iegūdama divas breikbumbas, tomēr Kanādas tenisiste ar lielisku servēšanu atspēlējās, bet turpinājumā Latvijas sportistei beidzot bija atzīstama serve, kas otro setu ļāva novest taibreikā.

Taibreiks Ostapenko sākās neveiksmīgi, viņai nonākot iedzinējos ar 0:2, tomēr viņa atspēlējās un panāca 3:3. Lai arī pēc tam Abanda ieguva minibreiku, pēcāk jau Latvijas tenisiste divreiz lauza pretinieces servi un pēc tam guva vēl divus punktus pēc kārtas, taibreikā triumfējot ar 7:4.

Duelis līdz ar to turpinājās izšķirošajā - trešajā - setā. Jau tā pirmajā geimā Ostapenko zaudēja punktu pie savas serves, tomēr viņa revanšējās ceturtajā geimā, panākot izlīdzinājumu 2-2. Latvijas tenisiste bija atguvusi spēles garšu un laukumā kustējās ātrāk, kas atspoguļojās arī spēles rezultātā, smagā sestajā geimā tiekot pie trim breikbumbām, taču nevienu no tām viņai izmantot neizdevās. Abas sportistes laukumā aizvadīja ļoti līdzvērtīgu dueli. Tomēr astotajā geimā Ostapenko tika pie trim breikbumbām un ļoti svarīgā brīdī lauza Abandas servi, tādējādi izvirzoties vadībā ar 5-3.

Tādējādi Latvijas tenisiste varēja servēt par uzvaru šajā mačā, ko viņa veiksmīgi arī izdarīja un guva grūtu panākumu.

Ostapenko ir WTA ranga 13.vietā, bet Abanda atrodama vien 142.pozīcijā.

LETA jau vēstīja, ka pirmajā kārtā pirmdien Ostapenko ar 6-0, 1-6, 6-3 pārspēja Baltkrievijas tenisisti Aļaksandru Sasnoviču.

Tikmēr Abanda turnīrā bija izcīnījusi jau četras uzvaras, jo sacensības sāka vēl no kvalifikācijas. Pamatturnīra pirmajā kārtā viņa ar 6-2, 6-4 pārspēja japānieti Kurumi Naru.

Vienaudzes līdz šim savā starpā bija tikušās divas reizes, bet tas notika vēl junioru vecumā, abas reizes uzvarot Abandai.

Pirms šī gada Vimbldonas Abanda pieaugušo līmenī bija piedalījusies tikai vienā turnīrā uz zālāja seguma, bet junioru gados viņa reizi tika līdz Vimbldonas pusfinālam.

Kanādiete junioru vecumā pasaules rangā pakāpās līdz ceturtajai vietai, bet pieaugušo līmenī sevi vēl nav spējusi pierādīt un rangā nav bijusi augstāk par 139.pozīciju. Viņa joprojām pārsvarā spēlē ITF līmenī, tomēr nesen arī Francijas atklātajā čempionātā izgāja kvalifikāciju un pārvarēja vienu kārtu.

Ostapenko sensacionāli triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, finālā pārspējot rumānieti Simonu Halepu. Viņas panākums šajā turnīrā kļuvis par vienu no lielākajiem sasniegumiem Latvijas sporta vēsturē. Starp abām "Grand Slam" sacensībām viņa piedalījās tikai vienā turnīrā, pagājušajā nedēļā Īstbornas WTA "Premier" sacensību astotdaļfinālā piekāpjoties spēcīgajai britu tenisistei Džoannai Kontai un pārtraucot astoņu uzvaru sēriju.

Uzvara Francijas atklātajā čempionātā Ostapenko ļāva uzlidot uz pasaules ranga 12.vietu, kas ir jauns Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Savukārt šogad nopelnītajos WTA ranga punktos Ostapenko starp visas planētas tenisistēm atrodas augstajā piektajā vietā, kas viņai šobrīd ļauj reāli cerēt uz dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur iekļūst astoņas labākās sportistes. Tikmēr otra Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova tajā ir 13.pozīcijā.

Ostapenko 2014.gadā triumfēja Vimbldonas čempionāta junioru turnīrā, bet pieaugušo konkurencē viņa līdz šim uz zālāja ar lieliem panākumiem nav izcēlusies, veiksmīgākajos no turnīriem gūstot pa diviem panākumiem. Pieaugušo konkurencē Vimbldonā viņa pirms šī gada trijos mačos bija izcīnījusi tikai vienu panākumu, kad pirms diviem gadiem "Grand Slam" debijā uzvarēja Karlu Svaresu-Navarro.

Ostapenko starp izliktajām tenisistēm "Grand Slam" sacensībās ir otro reizi karjerā - pērn būšana starp 32 potenciālajām favorītēm viņu neglāba no zaudējuma Francijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā.

Pirms tam jau ziņots, ka zaudējumu Vimbldonas čempionāta otrajā kārtā trešdien piedzīvoja Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova, kura ar 0-6, 4-6 zaudēja Heterei Vatsonei no Lielbritānijas.

Šis Vimbldonas čempionāts Latvijai iesākās ļoti veiksmīgi, jo vīriešu vienspēļu pirmo kārtu pārvarēja Ernests Gulbis, kurš rangā ir vien sestajā simtā. Viņš nākamajā mačā ceturtdien spēkosies ar argentīnieti Huanu Martinu del Potro.

Zīmīgi, ka pēc pirmās kārtas Gulbis ar Ostapenko šajā turnīrā bija starp labākajiem pretinieku servju lauzējiem.

Ostapenko un Sevastova piedalīsies arī sieviešu dubultspēļu turnīrā. Ostapenko duetā ar pieredzējušo un titulēto amerikānieti Rakelu Atavo pirmajā kārtā spēlēs ar Lielbritānijas tenisistēm Džoselinu Reju un Loru Robsoni, kamēr Sevastovai un Luksemburgas pārstāvei Mendijai Minellai pirmajā kārtā spēkosies ar turcieti Ipeku Sojlu un Varatčaju Vongteančaju no Taizemes.

Kā tika pavēstīts pirmdien, Sevastovas pretiniece Minella pašlaik ir piektajā grūtniecības mēnesī. Viņa vienspēlēs savu dalību jau ir noslēgusi un dubultspēļu cīņas sportistei būs pēdējās pirms dekrēta atvaļinājuma.