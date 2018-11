Tomēr, kam sekot līdzi un kā iepirkšanos padarīt pēc iespējas patīkamāku, lai mājās nenāktos nožēlot iepirkšanās trakumā nopirkto? Dalāmies ar 10 padomiem, kurus ieteicams ņemt vērā, ieslīgstot bezgalīgajā piedāvājumu jūrā.

Izveido pirkumu sarakstu

Pirms došanās iekarot veikalus, izveido pirkumu sarakstu, kurā pirkumi sakārtoti pēc prioritātēm. Tādējādi tu vispirms varēsi koncentrēties uz lietām, kuras ir svarīgākās. Turklāt noteikti pieraksti arī veikalu, kurā minēto lietu atrast. Atceries arī par plānu B – jau noskatītajai lietai pievieno arī alternatīvu, ja nu veikalu plaukti jau ir krietni patukšoti un nevari atrast kāroto.

Ņem līdzi draugu

Iepirkties kopā ar draugu ir ne tikai jautrāk, bet arī ātrāk. Kamēr tu meklē pareizā izmēra kurpes, tikmēr viņš var doties uz elektronikas nodaļu pēc tevis noskatītās videospēles. Turklāt draugs vienmēr spēs tev dot padomu, vai pirkums tev tiešām ir nepieciešams.

Salīdzini cenas

Iepērkoties, turi pie rokas telefonu, kurā ērti un ātri vari pārbaudīt, vai nocenotā lieta tik tiešām nekur citur nemaksā lētāk. Ir vairākas vietnes, kurās to var pārbaudīt, nepieciešams tikai interneta pieslēgums.

Dodies uz veikalu arī iepriekšējā ceturtdienā

Dažreiz Melnās piektdienas cenas nemaz nav zemākās cenas. Lai par to pārliecinātos, aizej uz veikalu jau ceturtdien. Var gadīties, ka šokējoši zemā cena, kuru redzēji bukletā, patiesībā ir standarta cena vai pat nedaudz augstāka. Doties uz veikalu iepriekšējā dienā ir noderīgi arī tāpēc, lai nākamajā dienā iepirkšanās trakumā un lielajā burzmā varētu labāk orientēties.

Pārbaudi iemīļoto veikalu mājaslapas

Melnā piektdiena notiek ne tikai iepirkšanās centros, savu naudas tērēšanas kāri vari apmierināt arī sēžot mājās, klejojot pa veikalu mājaslapām. Turklāt bieži vien veikali tiešsaistē piedāvā atsevišķus produktus, kurus par zemāku cenu var iegādāties tikai un vienīgi mājaslapā. Veikala darba laika pārbaudīšana internetā var beigties ar krietnu bankas konta patukšošanu.

Iepērcies arī gaidāmajiem svētkiem

Tas nekas, ka Ziemassvētki gaidāmi tikai pēc mēneša vai draudzene precas nākamvasar. Melnā piektdiena ir tikai vienreiz gadā un tieši šajā dienā ir lieliska iespēja sapirkt dāvanas jau uz priekšdienām. Ja cena šķiet izdevīga un dāvana aktuāla, kāpēc ne?

Nedodies uz veikalu dienas vidū

Vai no pašā rīta agrumā, vai arī vēlu vakarā – tā tu izvairīsies no cilvēku pūļiem un visticamāk iegūsi kāroto bez lieka stresa. Jo mazāk cilvēku, jo pārskatāmāks ir piedāvājums. Protams, vēlu vakarā var būt liela iespējamība, ka labākie piedāvājumi jau būs izķerti, tomēr veikali regulāri cenšas piepildīt iztukšotos plauktus, kamēr vien prece gaida noliktavā.

Kredītkartes atstāj mājās

Ja budžeta līdzekļi ir ierobežoti, labāk veikalus apciemot ar skaidru naudu maciņā. Lietojot kredītkarti, tu īsti neapzinies, cik daudz naudas esi iztērējis, savukārt skaidrās naudas strauju izplēnēšanu maciņā tu pamanīsi noteikti.

Izmanto kritisko domāšanu

Telefons iepriekš maksājis 450 eiro, bet tagad akcijas cena ir 360 eiro? Vai tiešām uzņēmējs bijis godīgs, izvēloties šādu cenu politiku, ja citur telefons bez atlaides maksā 360 eiro? Svarīgi domāt kritiski un piedomāt, vai tiešām prece ir bijusi iepriekšējās, lielās cenas vērta, un vai akcijas cena nav paķerta no tukša gaisa.

Iepazīsties ar preču atgriešanas politiku

Dodoties apģērba pērļu medībās ir skaidrs, ka pirms pirkšanas ir jāpārbauda, vai izvēlētais drēbes gabals piestāv un der. Milzu izpārdošanas cilvēkus dara trakus, un rindas pie uzlaikošanas kabīnēm mēdz būt pat desmitiem cilvēku garumā. Lai izvairītos no laika izšķiešanas, daudzi pircēji mēdz riskēt, nopērkot apģērbu bez mērīšanas un pēc tam, ja tas neder, atnest to atpakaļ, saņemot iztērēto naudu. Tomēr izpārdošanu laikā veikalu preču atgriešanas politika var mainīties, piemēram, atsakoties mainīt akcijas laikā iegādātās preces. Lai pēcāk nebūtu vilšanās, pie kases jāpārliecinās par to, vai preces būs iespējams atgriezt.