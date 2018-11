Izbaudi skaistuma svētkus Ķīpsalā!

Iepazīsti jaunākos produktus!

Skaistumkopšanas nozari raksturo nepārtraukta tiekšanās pēc perfektuma, tādēļ katru gadu parādās arvien jauni, uzlaboti produkti, un “Baltic Beauty” ir vieta, kur tos ieraudzīt un izmēģināt! Šogad izstādē varēs iepazīt virkni jaunumu, piemēram, jaunās paaudzes aizsargprocedūra matiem “Noxx”, profesionālā kosmētikas līnija matiem no Lielbritānijas “PeRa 357”, Latvijā ražotās „Dalashes” attīrošās putas acīm un sejai, inovatīvo zobu balināšanas sistēmu “Hollywood Smile”, matu kopšanas kosmētiku „Black Professional Line Rouge Color Lock” no Itālijas, “Kinetics” nagu lakas ziemas kolekciju “Sparkling“, mezoterapijas preparātu "Perfect Eyes" acu zonas atjaunošanai, “NYX Professional Makeup” Ziemassvētku meikapa kolekciju “Sugar Trip” u. c.

Ieeja tikai vīriešiem!

Visās trīs izstādes dienās “Baltic Beauty 2018” hallē “Matu skaistuma pasaule” darbosies bārddziņu salons – Barbershop – „Fahle Ilusalong” no Igaunijas, kurā stiprā dzimuma pārstāvjiem piedāvās bārddziņa pakalpojumus – matu griešanu, bārdas korekciju, klasisko skūšanu. Meistari, ņemot vērā klienta vēlmes, galvas un sejas formu, aktuālās modes tendences, ieteiks piemērotāko matu griezumu un bārdas formu. Tas ir lielisks iemesls uz „Baltic Beauty 2018” doties arī VIŅAM!

Atvērtā frizētava

4. novembrī no plkst. 11.00 līdz 17.00 “Baltic Beauty 2018” hallē “Matu skaistuma pasaule” darbosies atvērtā frizētava, kurā ikviens izstādes apmeklētājs varēs tikt pie jauna matu griezuma vai citas matu krāsas. Frizētavā darbosies friziermākslas konkursu dalībnieki. Starp citu, matu krāsošana izmaksās vien 5 eiro. Vizīti varēs pieteikt tajā pašā izstādes dienā turpat Ķīpsalā pie “Baltic Beauty” atvērtās frizētavas administratores.

Sacenties frizūru veidošanā

Trešajā izstādes dienā, 4. novembrī, no plkst. 11.00¬ līdz 14.00 izstādes apmeklētāji ir aicināti piedalīties konkursā „Izveido frizūru!”. Ikviens varēs izmēģināt savas prasmes un iemaņas, radot sapņu frizūru uz manekena galvas. Aksesuāri būs pieejami! Konkursantu veikumu vērtēs īpaši izvēlēta frizieru komisija. Uzvarētājiem būs diplomi un dāvanas!

Garāko matu konkurss

4. novembrī izstādē īpaši gaidīti garāko matu īpašnieki un īpašnieces! Hallē “Matu skaistuma pasaule” plkst. 14.00–16.00 notiks konkurss „Garākie mati”, kurā varēs piedalīties ikviens interesents. Tikai viens noteikums – mati nedrīkst būt pieaudzēti. Matus mērīs konkursam īpaši izvēlēta vērtēšanas komisija. Uzvarētājiem būs diplomi un dāvanas!

Apmeklē, izbaudi un iedvesmojies!

Visās trīs izstādes dienās "Catherine Nail Collection" ekspozīcijā hallē Nr. 2 interesenti varēs izbaudīt brīnišķīgu pīlinga masāžu rokām. „LashPROF” izstādes apmeklētājus aicina uz bezmaksas meistarklasēm „BIS Beauty Imagine”, kur varēs uzzināt par gela nagu uzklāšanas knifiņiem, kā arī vērot jaunākos nagu mākslinieciskā dizaina paraugdemonstrējumus. Meistarklases vadīs nagu meistares no Igaunijas Oksana Merkulova (Oxana Merkulova) un Veronika Kokmā (Veronika Kookmaa).

Atklāj ēterisko eļļu dziedinošo spēku!

Pirmo reizi „Baltic Beauty” apmeklētāji aicināti apjaust ēterisko eļļu labās īpašības un to plašās izmantošanas iespējas – 2. novembrī plkst. 9.45–18.40 konferenču zālē Nr. 1 notiks 2. Baltijas reģionālā konference „Aroma Power: veselība, skaistums, labklājība”. Konferencē ar pieredzi dalīsies lieliski lektori un aromterapeiti, piemēram, “International Business Intelligence” direktors un ēterisko eļļu vēstnieks Deils Billeters (ASV) apskatīs tēmu “Aromterapija: pagātnes viedās zināšanas un mūsdienu atklājumi”.

Izmēģini jaunākās tehnoloģijas!

Izstāde "Baltic Beauty 2018" ir unikāla vieta, kur vienuviet izmēģināt dažnedažādas skaistumkopšanas procedūras. Piemēram, izstādes apmeklētāji varēs veikt bezmaksas sejas ādas diagnostiku ar iekārtu "Ella Bache SkintexDiag" un saņemt kosmētiķu ieteikumus pareizai ādas kopšanai. Baltijas pirmizrādi izstādē piedzīvos trenažieris “LPG HUBER 360”, kas ļauj sasniegt izcilus rezultātus stājas korekcijā, mugurkaula saslimšanu rehabilitācijā, kustību koordinācijas uzlabošanā u. c. Kriolipolīzes procedūras izstādē demonstrēs „Ulmaņu privātklīnika”, savukārt dažādas pretnovecošanās procedūras varēs vērot “Nofrete”.

“Baltic Beauty 2018” dalībnieku piedāvājumu skati:

Baltijas vērienīgākie skaistuma industrijas svētki

Jau no 2. līdz 4. novembrim Ķīpsalā notiks skaistumkopšanas izstāde “Baltic Beauty 2018”, kur hallēs “Matu skaistuma pasaule” un “Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule” dažādus plaša patēriņa un profesionālos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus piedāvās vairāk nekā 340 dalībnieki no 20 pasaules valstīm! Gan uzņēmumu ekspozīcijās, gan konkursu un meistarklašu laukumos varēs ne vien vērot meistaru paraugdemonstrējumus, bet arī konsultēties un smelties zināšanas.

Šogad “Baltic Beauty” norisinās rekordliels konferenču skaits – sešas plaša mēroga konferences sadaļā “Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule” un sešas vērtīgas konferences sadaļā “Matu skaistuma pasaule”. Turklāt konferencēs ar pieredzi dalīsies vismaz 13 valstu lektori. Vairāk: www.bt1.lv/bb

Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 un “Skaistums matu kosmētika” sadarbībā ar Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju – CIDESCO sekciju Latvijā, Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju, OMC Latvijas komiteju, Latvijas Stilistu asociāciju, Nagu skaistumkopšanas amatu apvienību, Latvijas Spa & Wellness federāciju un Latvijas Ārstu biedrību, Baltijas Imidža speciālistu asociāciju, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociāciju, SIA “Pigmalions”, “Aroma Life Institute”.

Sekojiet aktualitātēm arī sociālajos tīklos: www.facebook.com/Izstāde-Baltic-Beauty

www.instagram.com/exhibitionbalticbeauty

Izstādes darbalaiks:

2.–3. novembris 11.00–20.00

4. novembris 11.00–19.00

Ieejas biļete – 6 €

Pensionāriem, skolēniem, invalīdiem – 4 €

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas

Biļetes var iegādāties arī internetā: