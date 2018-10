Daži būtiski skaistuma padomi rudenim: nomaini losjonu pret krēmu un nesvilini matus ar taisnotāju

Nomaini ķermeņa losjonu pret krēmu

Kad vasaras mitrums gaisā vairs nav jūtams, āda var kļūt sausa un niezoša. Vieglākais veids, kā apturēt niezi, ir veikt pastiprinātu ādas mitrināšanu no galvas līdz pat kājām. "Ķermeņa mitrinošie līdzekļi gan veido ādas aizsargslāni, ļaujot tai saglabāt svaigumu un mitrumu, gan uztur mitruma līmeni ādas ārējā slānī," skaidro Elksne.

Veic regulāru ādas pīlingu

Iespējams, zini par ieguvumiem, veicot regulāru pīlingu. Šis solis ir īpaši svarīgs tieši vēsajos rudens mēnešos, veicot to vismaz 2-3 reizes nedēļā. Pīlinga procesā āda tiek atbrīvota no mirušajām epidermālā slāņa šūnām, atstājot to tīru un veselīgu. Tā rezultātā arī atjaunosies sejas krāsa, parādīsies jau sen kārotais veselīgais ādas spīdums, kā arī āda kļūs daudz maigāka un gludāka.

Īsteno izmaiņas matu kopšanā

Vai atpazīsti to sauso un niezošo sajūtu, kad laiks aiz loga kļūst vēsāks? Tādas pašas problēmas var piemeklēt arī matus un galvas ādu. “Pārejot no vasaras uz rudens laiku, nepieciešams izmantot savā ikdienā matu maskas, kā arī nomainīt šampūnu un kondicionieri, lai mati varētu pielāgoties temperatūras izmaiņām,” stāsta Elksne. Meklē papildu barojošas sastāvdaļas produktos, lai nodrošinātu matiem nepieciešamo mitrināšanu.

Izvairies no šķeltiem matu galiem

Aukstajā sezonā, kad mati kļūst novājināti, tie ir vairāk pakļauti lūšanai. Lai izvairītos no sašķeltiem matu galiem, matus mazgā retāk, it īpaši, ja mati pēc to struktūras ir sausi un cirtaini, lai saglabātu tajos mitrumu, kas rudens mēnešos ir ļoti nepieciešams. Cik vien tas ir iespējams, izvairies no karsējošo ierīču izmantošanas – fēna, matu veidotāja, taisnotāja u.c. Ja tomēr ir nepaciešams lietot kādu no karsējošām ierīcēm, pirms tam lieto speciālus aizsarglīdzekļus pret karstumu.

Saistītās ziņas Rūtiņas, krāsas un lakati: dizaineri iesaka, kas ir modē šoruden Rudens grims. 6 aktuālas tendences Gribi nomainīt frizūru? Šoruden modīgākais matu griezums ir šāds

Atvadies no veciem produktiem

Lielā revīzija nav jāveic tikai pavasarī. Rudens ir tikpat labs laiks, lai sakārtotu savus ķermeņa un matu kopšanas produktus, izmetot ārā visu lieko. “Tieši tāpat kā izmest vecu pārtiku, kurai ir beidzies derīguma termiņš, tas pats būtu jādara arī ar skaistumkopšanas produktiem. Ja produktam ir beidzies derīguma termiņš, vislabāk ir no tā atvadīties,” iesaka Elksne.