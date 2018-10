Pēc šādas apstrādes no second hand smakas vairs nebūs ne vēsts. Apģērbs patīkami smaržos. (Foto: Shutterstock)

1. Atnesot mājās, drēbes sašķiro pēc krāsas.

2. Sagatavo šķīdumu – 5 l silta ūdens pievieno 20 ml 10% ožamā spirta. Vienas krāsas apģērbus uz 1–4 stundām iemērc šajā šķīdumā. Drošības labad strādā gumijas cimdos,

3. Pēc mērcēšanas lietas izliec žāvēties svaigā gaisā uz 2–3 stundām.

4.Kad drēbes izžuvušas, mazgā tās veļas mašīnā, ievērojot maksimāli pieļaujamo ūdens temperatūru un mazgāšanas režīmu.

5. Pēdējās skalošanas laikā pievieno skalotāju ar patīkamu, noturīgu smaržu,

6. Ja iespējams, pēc mazgāšanas drēbes žāvē svaigā gaisā. Tās var atstāt vēl kārtīgi izvēdināties pat diennakti.

Ņem vērā!

Pēc šādas apstrādes no second hand smakas vairs nebūs ne vēsts. Tomēr, ja apģērba audums ir nevis no dabīgām šķiedrām, bet sintētikas, ožamā spirta šķīdumā nāksies to mērcēt ilgāk (taču ne vairāk kā 6 stundas).