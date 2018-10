Kas ir termoveļa, un kā to mazgājot nesabojāt

Termoveļa paredzēta aktīvām kustībām. Tā ir elastīga un mīksta, ražota no vairākiem slāņiem ar atšķirīgu funkciju: viens no tiem ķermeņa mitrumu novada nākamajā slānī un ātri žūst, cits izvada to atmosfērā, vēl cits – antibakteriāls pārklājums – nodrošina, ka neveidojas nepatīkams aromāts.

Tāpēc veļas sastāvs ir visai sarežģīts: var būt gan merino vilna (pat vairāk nekā 70 %), kurai piemīt izcilas sildošas un dabīgas nepatīkamu aromātu neitralizējošas un mitrumu izvadošas īpašības, gan otrreizēji pārstrādātas polietilēna šķiedras. Jaunākās audumu tehnoloģijas, piemēram, Carline X.C.L., vienlaikus nodrošina gaisa caurlaidīgumu un silda. Materiāls, kurā izmantota Polygiene tehnoloģija, novērš nepatīkama ķermeņa aromāta veidošanos.

Taču arī pilnībā sintētiskai termoveļai piemīt tās pašas labās īpašības. To ražo no polipropilēna vairākos slāņos ar visām jau minētajām ekstrām. Alerģiskiem cilvēkiem ir pieejama veļa, kurai ādai tuvākais slānis ražots no dabīga hipoalerģiska materiāla. Šādas veļas īpašības norādītas apģērbā iešūtajā etiķetē.

Termoveļa ir ļoti izturīga un, pareizi kopta, kalpos ilgi.

Padoms: kā mazgājot nesabojāt termoveļu

Pirms mazgāšanas izpēti apģērba etiķeti: visticamāk, tajā būs vairāki ne, ko vajadzētu ievērot, lai nebojātu auduma šķiedras: negludināt, nebalināt, nemazgāt automātiskajā veļas mašīnā…

Izvēlies sintētiskajiem audumiem vai speciāli sporta drēbēm piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli, kas nesaēd smalkās apģērba kārtiņas. Lai nezaudētu termoveļas unikālās īpašības, tā ir jāmazgā ar rokām vai arī saudzīgā veļas mašīnas režīmā un to nedrīkst nodot ķīmiskajā tīrītavā.

Mazgāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 grādus, un jāmazgā ar līdzekli bez balinātāja vai hlora. 60 grādu temperatūrā veļa var zaudēt savu sākotnējo auduma struktūru un līdz ar to arī īpašības. Pēc mazgāšanas veļu nedrīkst izgriezt. Tā jāžāvē istabas temperatūrā un nav paredzēta gludināšanai.