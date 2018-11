Māsiņas Olsenas un viņu zīmols The Row: "Tāpat kā perfektais tēkrekls, tas ir apģērbs dzīvei"

Ar kredītkarti autiņos

Māsu Olsenu dzīve ir unikāla. Mērija Keita un Ešlija dzimušas piektdienā, 1986. gada 13. jūnijā Kalifornijā. Kad viņām bija tikai septiņi mēneši, vecāki meitu fotogrāfijas nosūtīja TV seriāla aktieru atlases direktoram. Tā kā izrādījās izdevīgāk lomai noalgot dvīņus, turklāt šīs mazules vienīgās neraudāja svešinieku rokās, darbu viņas dabūja un filmēšanās sākās nekavējoties.

Mērija Keita Olsena un Ešlija Olsena TV filmā Dubults darbs, dubultas raizes, 1993. (Foto: Vida Press)

Pasaulslavenais TV seriāls Pilna māja ilga astoņas sezonas. Tā titros dvīnes tika ierakstītas ar vienu kopīgu vārdu – Mērija Keita Ešlija Olsena. Seriāla scenārijs ļāva izsekot meiteņu augšanai – pirmajiem zobiņiem, pirmajiem vārdiem un pirmajiem soļiem...

Septiņus gadus vecas būdamas, māsiņas noalgoja izklaides industrijas menedžeri Robertu Tornu un nodibināja uzņēmumu Dualstar Entertainment, kas kļuva par viņu video, apģērbu, spēļu, grāmatu utt. impēriju bērniem.

Abas amerikāņu princesītes ar savu izskatu vien spēja pārliecināt jebkuru citu bērnu – un viņa vecākus –, ka ir jāpērk viss, ko viņas pārdod. Jau 10 gadu vecumā meitenes bija jaunākās pašpelnošās miljonāres ASV vēsturē, 13 gadu vecas – savu filmu producentes, un, sasniegušas cienījamo 18 gadu vecumu, pašas kļuva par Dualstar Entertainment prezidentēm.

“Mums nekas netika uzspiests. Viss notika dabiski. Protams, ne dabiski vispārpieņemtā nozīmē, bet mums dabiski gan,” tā šo izaugsmes ceļu komentē Ešlija.

Kā aizbēgt no Holivudas

Dedzīgāk aktrises karjeru atstāt pagātnē vēlējusies Ešlija: “Lepojos ar mūsu sasniegumiem – mēs katru dienu likām bērniem smaidīt. Bet mēs izdarījām visu ko varējām.” “Aiziet no kino pasaules bija bail, tomēr jutāmies arī atvieglotas,” piebilst Mērija Keita. 18 gadu vecumā abas pārcēlās uz Manhetenu, lai studētu Ņujorkas Universitātē, un viņu dvīņu-aktrišu ampluā palika pagātnē.

Mērija Keita un Ešlija Ņujorkā, 2004. (Foto: Vida Press)

Dualstar Entertainment prezidentes, kuru bagātība bija mērāma 137 miljonos ASV dolāru katrai, kļuva par lielpilsētas bohēmiskā šika varonēm. Legingi, vectētiņa stila džemperi, pārlielas Christian Dior saulesbrilles un Starbucks kafijas krūze rokās – pat šādus paparaci foto viņas uztvēra ar atvieglojumu.

“Ņujorkas prese respektē personas brīvību un apzinās savas robežas. Losandželosā mēs tikām burtiski izsekotas,” stāsta Ešlija. Turklāt, ieradušās Ņujorkā, meitenes pirmo reizi tikušas uztvertas kā divas atsevišķas, individuālas būtnes…

Mērija Keita Olsena Ņujorkas Universitātes studentu pilsētiņā, 2005. (Foto: Vida Press)

Tēkrekls

Meitenēm, kuras visu mūžu bija uzaugušas strādājot, ar mācībām nepietika. Un, tā kā resursu viņām bija vairāk nekā jebkuram citam studentam, Ešlija radīja pirmo dizaina projektu – perfekto tēkreklu, kas būtu piemērots jebkuram augumam un vecumam.

Pēc pusotra gada idejai pievienojās Mērija Keita, māsas noslēdza līgumu ar ražotni Losandželosā, un tapa tēkrekls, kuru varēja valkāt pat mazulītes Olsenas pašas (viņu augums ir tikai 155 cm).

Starp citu, ideālā pieguluma noslēpums esot franču vīle krekla mugurdaļā. Tik daudz darba ieguldījušas vienā krekla modelī, māsas izlēma pamēģināt to pārdot – un 2006. gadā dzima ideja par augstas klases luksusa modes zīmolu The Row, kura nosaukums tika aizlienēts no Londonas slavenās skroderu ielas Sevilrovas.

The Row pirmā modes skate, rudens/ziema 2010. (Foto: Vida Press)

Māsas bija pārliecinātas, ka modes tirgū trūkst luksusa garderobes pamatlietu. Tāpēc The Row sākās ar perfektu, baltu tēkreklu, bleizeri, kašmira kleitu un kokvilnas satīna legingiem.

The Row pirmā modes skate, rudens/ziema 2010. (Foto: Vida Press)

Šovrūma vajadzībām Olsenas noīrēja Parīzes viesnīcas numuriņu, tur izlika manekenus un pierakstīja pasūtījumus. Pirmie pircēji ieradās Eiropā no Losandželosas veikala Maxfield, tam sekoja Ņujorkas Barneys, kurš iegādājās visu pirmo kolekciju. Tā, soli pa solim, viņas tika līdz debijas modes skatei Parīzē 2010. gadā.

The Row pirmā modes skate, rudens/ziema 2010. (Foto: Vida Press)

Dubultā dzīve

Lai gan vizuāli ļoti līdzīgas, ar vienādi blondiem matiem, maziem deguniem un lielām, apaļām acīm, Olsenas nav vienas olšūnas dvīnes un, protams, dzīvo katra savu dzīvi. Mērija Keita, kuras stils ir nedaudz roķīgāks, pirms trim gadiem apprecējās ar bijušā Francijas prezidenta Sarkozī pusbrāli Olivjē Sarkozī, kurš ir par viņu 17 gadus vecāks.

Mērija Keita Olsena un Olivjē Sarkozī Ņujorkas Mākslas akadēmijas rīkotajā labdarības pasākumā Paņem uz mājām aktu/kailumu Sotheby’s izsoļu namā, 2017. (Foto: Vida Press)

Brīvo laiku viņa pavada ģimenes lokā un nodarbojas ar jāšanas sportu.

Mērija Keita Olsena Hemptonas jāšanas sacīkstēs Ņujorkā, 2014. (Foto: Vida Press)

Ešlijas privātā dzīve nesenā pagātnē bija saistīta ar finansistu Ričardu Saksu (pārīša vecuma starpība bija 27 gadi), taču pērn viņi paziņoja par šķiršanos, “lai dizainerei atliktu vairāk laika darbam savā zīmolā”.

Ešlija esot The Row finansiālās smadzenes, bet Mērija Keita – zīmola radošais gars. “Esam viena vienība, un mums ir pat kopīgas emocijas. Reiz vienu no mums sadzēla bite, bet tagad vairs neatceramies, kuru, jo sāpes sajutām abas,” māsas smejas. Jau kopš 19 gadu vecuma Olsenu dvīnes dzīvo un atpūšas atsevišķi, taču darbam velta lielāko daļu laika, tāpēc viņām joprojām sanāk būt kopā ik dienu, gluži kā bērnībā.

Praktiskā izglītība

Arī dvīņu modes izglītība ir vidusmēra dizaineriem neierasta. Gan atveidojot Mišelas Tanneres lomu seriālā Pilna māja, gan turpmākajā kino karjerā, viņas vairākus gadus pavadījušas pucējoties un pamatīgi izpētījušas gan dažādu modes zīmolu stilu, gan apģērba kvalitāti, tā piegriezuma un proporciju aspektus.

“Esam bijušas uz tik daudzām piemērīšanām! Vismaz divreiz nedēļā 15 gadu garumā.” Vienas epizodes ietvaros nācies pārģērbties pat 12 reizes! Filmēšanās laukumā bija pieci seši drēbju stendi, visi modeļi izmēros samazināti, lai derētu augumā sīciņajām māsām. Pat Chanel!

Dualstar Entertainment paspārnē tapušās aktrišu lelles. (Foto: Vida Press)

Pirmo profesionālo soli modes lauciņā māsas spēra 1999. gadā, kad sadarbībā ar lielveikalu tīklu Wall-Mart tapa viņu apģērba kolekcija meitenēm. Arī Dualstar Entertainment paspārnē Olsenas pašas radīja modes dizainu un kolekcijas. Jaunajām dāmām aizvien nav formālas izglītības, arī studijas Ņujorkas Universitātē netika pabeigtas, tāpēc The Row sakarā ik pa laikam uzvirmo šaubas – vai tiešām viņas ir zīmola dizaina autores.

Māsu Olsenu kolekcija lielveikalu tīklam Wall-Mart, 1999. (Foto: Vida Press)

“Tas nav jauks jautājums. Ir pagājuši jau 12 gadi! Manuprāt, tu neko nezini, kamēr nemēģini darīt pats. Aizraujošākā lieta izklaides industrijā ir tā, ka šajā jomā var mācīties katru dienu. Un mums patīk mācīties,” skaidro Ešlija.

Diskrētuma luksuss

The Row tikums ir diskrētums, pat kolekciju prezentācijas notiek šovrūmos vai privātos klientu pasākumos. The Row pirmsākumos meitenes trīs gadus atteicās no intervijām.

The Row Parīzes šovrūms. (Foto: Vida Press)

“Zinājām, cik grūti tas nāksies, apsvērām pat domu algot cilvēku, kurš apgalvotu, ka ir The Row dizaina autors. Uzskatījām, ka labu preci pirks arī bez zīmola, logotipa un slavenas sejas.”

The Row Losandželosas šovrūms. (Foto: Vida Press)

Pirmos trīs gadus zīmola saimnieču vārdi netika afišēti, taču tad, kad apskatīt The Row kolekciju tuvplānā gribēja toreizējā ASV Vogue redaktore Anna Vintūra, meitenes nav spējušas liegt sev iespēju viņu satikt...

The Row, pavasaris/vasara 2013. (Foto: Vida Press)

Arī tagad nekas daudz nav mainījies. Olsenas medijiem atbild, ka nav modeles, tikai dizaineres, tāpēc pašas publiski ir fotografējamas tikai divas reizes gadā un oficiālos pasākumos.

The Row, pavasaris/vasara 2014. (Foto: Vida Press)

Antisociālie tīkli

Olsenas ir vienas no slavenākajām un turīgākajām trīsdesmitgadniecēm, taču netvīto, nelieto Facebook un, ja ballējas, – tad tikai privātos un slēgtos pasākumos. Viņu vienīgais sociālais medijs ir The Row Instagram konts, un arī tajā redzamas iedvesmas un noskaņas, nevis pašas sievietes.

Viņas rāda pasaulei savu pasauli – māksliniekus, kurus ir iemīļojušas, drēbes, kuras rada, ainavas, kuras redz. Pēc superspožas slavas dvīnes ir patvērušās superizolētībā un vienā balsī apgalvo, ka uzmanība viņām vairs nav nepieciešama.

Valkājamība

“Svarīgi, lai mode nebūtu kostīmu māksla. Kad dibinājām The Row, bijām ievērojušas, ka trūkst luksusa zīmola, kurš piedāvātu vienkāršas, minimālistiskas drēbes, kuras var valkāt atkal un atkal, gadu no gada. Lielie modes nami piedāvā tik izteiksmīgu dizainu, ka ikdienā var valkāt tikai pāris lietas.”

The Row, pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Luksusa tirgū pietrūkstot garderobes pamata – vieglu un ērtu drēbju, kas nav trakas vai smieklīgas. Tāpat kā perfektais tēkrekls, The Row ir apģērbs dzīvei. Lielisks piegulums, kvalitatīvs audums, komforts, ārkārtīgi izsmalcināts un smalks stils, kurš neliek uzdot jautājums, kas ir dizaina autors.

The Row, pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Kamēr citi modes nami izdzīvo dažādas fāzes (pops, roks, 70. gadu ietekmes, atmiņas par deviņdesmitajiem utt.), The Row estētikas trumpis ir atteikšanās no tendencēm, lietu nesarežģīšana un nopietns minimālisms, neuzsverot apģērba juteklisko pusi.

The Row, pavasaris/vasara 2018. (Foto: Vida Press)

Gudrā auditorija

The Row piedāvā izsmalcinātus, neitrālus krāsu toņus – gaišu haki, smalku krēmkrāsu un glancēti balto, tāpēc zīmola auditorija ir skaistas sievietes, kuras kafiju uz svārkiem neizgāž, zina, kā kvalitatīvi materiāli kopjami, un ir ķīmiskās tīrītavas pastāvīgās klientes.

Ešlija un Mērija Keita Olsenas un aktrise Lorena Hatone, CFDA Modes balvu pasniegšana, 2012. (Foto: Vida Press)

Apmierinātas un pašpārliecinātas sievietes, kuras ir vecākas par pašām dizainerēm trīsdesmitgadniecēm un kuru attiecības ar modi ir privāta lieta, nevis centieni atstāt iespaidu uz apkārtējiem. Piemēram, The Row pirmā lookbook modele, aktrise Lorena Hatone.

“Novecošana mani nekad nav biedējusi. Tu nevēlies būt veca? Nevēlies būt vecmāmiņa? Vai tad tas nav dzīves mērķis? Tā kā ar gadiem nāk arī gudrība, es vecumu gaidu,” paziņo Mērija Keita. Otra māsa postulē, ka The Row klientu loku neierobežo nedz gadu skaits, nedz arī ķermeņa izmērs: “Ir sievietes, kuras ļoti smagi strādā sava auguma labā, un ir sievietes, kuras neko tādu nedara, bet grib labi izskatīties tik un tā. Šo lēmumu katra sieviete pieņem pati, un to vajag respektēt.”

Dzīve modē

“Manuprāt, tu vai nu esi, vai neesi piedzimis ar stila sajūtu. Vai nu tev rūp, vai nerūp mode. Mēs modi mīlam!” paziņo Ešlija.

“Abas orientējamies stilos un tendencēs, taču galvenais ir tas, ko tu vēlies vilkt šodien un kā vēlies apģērbu kombinēt.” Māsas tik ilgus gadus ģērbuši citi, ka viņu alkas pēc savas pašu izvēles bijusi nepārvaramas. Tās pamatos ir bohēmiskais šiks un… dizaineru lietu samazināšana.

Mērija Keita un Ešlija Olsenas Kostīmu institūta gada ballē Ņujorkā, 2017. (Foto: Vida Press)

“Cik daudz skaistu lietu esam sabojājušas tikai tāpēc, ka ir pietrūcis pacietības, lai aizietu pie šuvēja! Reiz Mērija Keita paņēma manu Azzedine Alaïa kleitu, nogrieza un paziņoja: “Uiii... sanāca par īsu.” Mēs nedomājam par drēbēm kā par skaistiem objektiem. Mēs modi valkājam, un mēs tajā dzīvojam.”

Darbaholisms

Dvīņu mērķtiecība un darba spars esot iedzimts, turklāt stiprināts ģimenes sacensības garā. Mamma jaunībā bijusi profesionāla balerīna, vēlāk personāla menedžere, tēvs – nekustamo īpašumu attīstītājs un talantīgs golferis, jaunākā māsa Elizabete arī kļuvusi par aktrisi.

Māsu Olsenu grāmata "Ietekme", 2008. (Foto: Vida Press)

“Vienmēr esmu smagi strādājusi. Pagāja ilgs laiks, līdz sapratu, kā atpūsties,” atzīstas Ešlija. Bet Mērija Keita apgalvo, ka viņas visbeidzot esot atradušas līdzsvaru: “Darbs mums ir dabiska lieta, tomēr man ir ģimene, vīrs, man ir jādodas mājās un jāgatavo vakariņas. Pagūstu nodarboties arī ar jāšanas sportu. Ir jāatrod lietas, kuras palīdz atslābt, citādi draud pārdegšana un krītas darba spējas.”

Modes līnija tīņiem Olsenboye, 2009. (Foto: Vida Press)

Darba tikums ir vainagojies ar panākumiem. The Row ir pieejams vairāk nekā 160 tirdzniecības punktos 37 valstīs, un 23 gadu vecumā Olsenas kļuva par Amerikas Modes dizaineru padomes jaunākajām loceklēm. Šī padome viņas 2012. un 2015. gadā ir apbalvojusi kā Gada dizaineres, 2014. gadā – kā Gada aksesuāru dizaineres.

Sadarbības kolekcija ar Bik Bok, 2013. (Foto: Vida Press)

Tikmēr viņas ir pamanījušās 2007. gadā izveidot papildu modes līniju Elizabeth & James (jaunavīgāks un roķīgāks luksuss par pieejamāku cenu), 2008. gadā izdot grāmatu Influence (Ietekme), tajā apkopojot intervijas ar pašu augstu vērtētiem dizaineriem, 2009. gadā sadarbībā ar JCPenney izveidot tīņu modes līniju Olsenboye, 2011. gadā kļūt par itāļu apavu zīmola Superga radošajām direktorēm, 2013. gadā sadarboties ar masu apģērba tīklu Bik Bok un 2014. gadā radīt kolekciju zīmolam Style Mint...

Taču par panākumiem un sasniegumiem Ešlija spriež pieticīgi: “Neuzskatu, ka mēs esam veiksmīgas un nopietnas dizaineres. Vienkārši strādājam sezonu pēc sezonas un ceram, ka cilvēkiem patiks tas, ko darām.”