Ir grūti justies laimīgam par kāda cita kāzām, ja esi bezcerīgi vientuļš, vai, skatoties ballītes bildes, kurā neesi ticis ielūgts, neapskaust tās dalībniekus.

Svarīgi tomēr neļauties negatīvismam, bet izmantot kādu no daudzajiem paņēmieniem, lai no tā atbrīvotos.

1. Nesalīdzini savu iekšējo ar cita ārējo izpausmi

Viss, uz ko skatāmies sociālajā medijā, ir zināmā pakāpē pozēts, pielāgots vai izveidots tā, lai patiktu citiem. Pat ja vairums cilvēku publicē patiesību, viņi izvēlas vienu no daudzām patiesībām. Visbiežāk tā ir tikai skaistā, spožā dzīves puse, kas tiek parādīta, bet ikvienam dzīvē ir arī sava daļa pārbaudījumu, kritienu un skumju. Aplūkojot kārtējo apskaužamo bildi sociālajā medijā, der atcerēties – lietas ne vienmēr ir tādas, kā tās izskatās.

2. Sociālo mediju ziņojumi parasti tiek publicēti, lai savāktu atsauksmes

Lielākoties lietotājs gaida draugu un citu sekotāju atsaukšanos uz savu ziņojumu. Vairums gaida, ka tiks ievērots, lai gan, protams, ir arī izņēmumi. Tāpēc, lai saņemtu reakciju, tiek publicētas arī bildes, kurās autors izskatās muļķīgi un ko citādi nevienam nerādītu.

3. Izmanto citu domāšanas veidu pieejā sociālajiem medijiem

Ja sociālos tīklus izmanto, lai reklamētu vai pārdotu sevi, kādā brīdī var izjust skaudību, ka citiem tas izdodas labāk. Varbūt der mainīt šo piegājienu uz pozitīvāku veidu, uzlūkojot sociālo mediju kā līdzekli, lai mijiedarbotos ar cilvēkiem, kuriem jau patīc un kas pazīst tavu īsto seju. Speciālisti iesaka arī šādu piegājienu – pirms ziņojuma ievietošanas pārbaudīt sevi ar trim jautājumiem: “Vai tā patiesība? Vai tas ir labi? Vai tas ir nepieciešami?” Un publicēt ziņojumu tikai tad, ja ir apstiprinošas atbildes uz visiem trim.

4. Veido aizraujošu dzīvi un novērtē savas reālās dzīves momentus

Ja rodas sajūta, ka tava dzīve atpaliek no to cilvēku dzīves, kuri ievieto apskaužamos ziņojumus, atceries – tu vari radīt tikpat aizraujošu, piedzīvojumiem bagātu, jautru, muļķīgu, traku un spontānu dzīvi, kādu vien to vēlies. Radi sev piedzīvojumus – ne tāpēc, lai būtu ko parādīt sociālajā medijā, bet lai krātu pieredzi, mācītos un attīstītos. Ja pašam būs prieks par savu dzīvi, visa sociālo mediju skaudība pazudīs pati no sevis.

5. Aiz daudzajiem ziņojumiem var slēpties nedrošība par dzīvi

Pilnīgi iespējams, ka kāds no aktīvākajiem lietotājiem publicē tik daudz ziņojumu tāpēc, ka arī jūtas skaudīgs un nedrošs. Ja viens cenšas pārvarēt skaudību, nolienot malā, tad cits, gluži pretēji, ārišķīgi lielās ar visu, kas notiek viņa dzīvē, un ziņo par to internetā. Tas ir viņa veids, kā justies labāk.

6. Apzinies savas dzīves labumus un svētību

Ja no kārtējā ziņojuma uzmācas depresīvs noskaņojums, padomā par savas dzīves labajām lietām. Varbūt tev nav mīloša dzīvesbiedra vai bērnu, toties tev ir vecāki un īsti draugi, kas tevi mīl. Varbūt tev nav ļoti ienesīga darba, toties tu mīli savu nodarbošanos un nopelni iztiku. Mums katram dzīve rit savu gaitu, un nav vajadzības to samērot ar citiem.

7. Pārvērt skaudību par kaut ko pozitīvu

Tā vietā, lai nodotos negatīvām sajūtām, izvirzi sev mērķi. Uzmācas skumjas, izlasot ziņojumu, kā kāds dabūjis jaunu darbu? Pievērsies pats darba meklējumiem! Kļuvi skaudīgs, ka nebiji ielūgts viesībās? Ieplāno pats savu ballīti. Atmet sevis žēlošanu, apzinoties, ka vari sasniegt savus mērķus ar smagu darbu un pūlēm.

8. Izdzēs visu, kas apgrūtina

Ja, piemēram, Facebook vienmēr pamani ziņojumus, kas kaitina, iespējams tos bloķēt, paliekot draugos ar to publicētāju. Tādējādi pārlūkošana pēkšņi var kļūt daudz patīkamāka.

9. Atvienojies

Ja nekas no iepriekš minētā nav palīdzējis, vienmēr pastāv iespēja atvienoties pavisam. To var veikt, gan ierobežojot sociālā tīkla apmeklēšanu līdz pāris reizēm nedēļā, gan izdzēšot savu profilu sociālajā medijā. Pašam jāizlemj, kurš variants būs veselīgāks. Atteikšanās no salīdzināšanās ar citiem palīdzēs mainīt fokusu, vairāk iemīlēt sevi un savu dzīvi. Kāds dāņu pētījums atklāja, ka cilvēkiem, kuri atteicās no sociālā tīkla lietošanas, stress samazinājās par 55%, viņi ziņoja, ka jūtas priecīgāki par dzīvi un – ironiski – kļuva daudz sabiedriskāki. Citi pētījumi liecina, ka regulāra savu draugu augsta dzīves līmeņa profilu pārlūkošana noved pie dzīves apmierinājuma samazināšanās, vientulības un skaudības.

10. Paskaties uz tiem, kurus mīli

Dažreiz pietiek palūkoties sejās tiem, kas tev apkārt, lai sajustu pats savu vērtību. Ļauj sava partnera vai mājas mīluļa mīlošajam skatienam atgādināt tev, cik īpašs īstenībā esi. Pat ja esi pavisam vientuļš, vari uzsmaidīt svešiniekiem uz ielas vai savam jaukajam attēlam spogulī. Patiesi vērtīgs esi tikai tu pats.