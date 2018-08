5 veidi, kā rūpēties par ādu karstā vasaras laikā

Veldzējies vēsā dušā

Ir ieteicams noskaloties dušā ikreiz, kad ķermenis ilgstošu laiku ir bijis pakļauts tiešiem saules stariem, kā arī tad, ja raksturīga pastiprināta svīšana. Karstas dušas izmantošana pēc atrašanās saulē var veicināt ādas sausināšanos, taču vēss ūdens palīdzēs saglabāt ādu tīru un izvairīties no pūtīšu rašanās. Kā vienu no ķermeņa papildus attīrītājiem no saules staru radītajām sekām var izmantot dušas želeju. Pēc tiešiem saules stariem āda var kļūt jutīgāka, tādēļ ķermeņa tīrīšanai izmanto micelārās tehnoloģijas dušas želeju, kas ir īpaši saudzīga pret ādu.

Ādas attīrīšana (bet ne pārmērīga)

Viens no labākajiem veidiem, kā nodrošināt veselīgu un starojošu ādu, ir regulāri to attīrīt. Ādas attīrīšana vasaras periodā ir īpaši svarīga. Lai karstajā laikā izvairītos no tādām problēmām kā ieauguši matiņi un sausi ādas plankumi, svarīgākais ir rūpēties par ādu, lai tā vienmēr būtu gluda un attīrīta. Karstā laikā attīrīšana palīdz saglabāt atvērtas poras pēc dažādu losjonu un sauļošanās krēmu lietošanas. Vasaras periodā ādas attīrīšanu ir ieteicams veikt pat reizi vai divas nedēļā.

Mitrinātas ādas noslēpums

Saule un karstums izvada no ādas mitrumu, padarot to sausāku, un saules stari palēnina ādas dabisko spēju attīrīties. Viens no paņēmieniem, lai izvairītos no ādas stāvokļa pasliktināšanās, ir tās mitrināšana. Karstā laika periodā šis efekts palielinās un veicina ādas sausināšanos. Lai uzlabotu ādas stāvokli un tās toni, bagātīgus ādas mitrinātājus var lietot gan pirms, gan pēc ādas pakļaušanas saules stariem. Mitrinoša losjona lietošana pēc sauļošanās ne tikai saglabās ādu svaigu, bet arī saglabās iegūto ādas iedegumu.

Mākslīgais iedegums

Ir vairākas iespējas, kas var palīdzēt iegūtu vasarīgi brūnu un veselīgu iedegumu, taču vajadzētu atturēties no solāriju apmeklējuma. Izmantojot mākslīgos ādas tonējošos līdzekļus, ir iespēja iegūt skaistu un starojošu mirdzumu, tādējādi panākot līdzīgu efektu kā pavadot brīvdienas pludmalē. Šis ir lielisks variants tiem, kuri saulainās vasaras dienas pavada strādājot birojā un kuriem nav pietiekami daudz laika, lai to veltītu gozējoties saulē.

Ikdienā lieto pietiekami daudz ūdens

Vasaras karstumā no ķermeņa izdalās vairāk sviedru kā pirms tam. Lai šajās dienās nodrošinātu organismam nepieciešamo ūdens daudzumu, jādzer pēc iespējas vairāk šķidrums. Vienmēr parūpējies, lai līdzi būtu ūdens pudele un lai visas dienas garumā būtu iespēja to lietot. Dzerot pietiekami daudz ūdens, uzlabosies pašsajūta, un organisms izvairīsies no atūdeņošanās, kā arī ūdens lietošana palīdz atbrīvoties no lieki uzkrātajiem toksīniem.