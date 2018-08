5 iemesli, kāpēc ikdienā lietoju astaksantīnu

Dabā spēcīgākais zināmais antikoksidants astaksantīns lieliski paveic savu darbu un pasargā ādu no UV staru nežēlīgās iedarbības. Var ilgstošāk sauļoties, nenodarot ādai kaitējumu, un āda iegūs vienmērīgu un veselīgu iedegumu. Speciālisti astaksantīnu dēvē par dabīgu iekšķīgi lietojamo saules staru aizsargstiklu. Tas vienlaikus pasargā ķermeņa ādu, arī dekoltē zonu un tik jūtīgo roku ādu no UV stariem. Ne velti šo vielu bagātīgi satur flamingo, krilu un krabju organismi – tās dzīvības, kas pakļautas ekstrēmai un nenogurstošai saules iedarbībai. Arī gadījumos, kad ir “jau par vēlu” un āda ir „pārsauļota”, ar astaksantīnu tās atveseļošanās noritēs ātrāk un, atšķirībā no kefīra maskām, rezultatīvāk.

2. Atjaunošanās pēc treniņa kļūs ātrāka

100 izklupieni, 20 reizes pievilkšanās pie stieņa, 5 minūšu plankings, 10 km skrējiens… nekādu problēmu! Un nākamajā dienā pēc slodzes jutīsies pilnīgi normāli. Pie fiziskā slodzes astaksantīns veicina tauku kā enerģijas avota izmantošanu, tādējādi mazinās laktāta (pienskābes) veidošanās un attālinās noguruma iestāšanās. Šis dabīgais antioksidants uzlabo aerobo spēku, kā arī tam ir pretiekaisuma potenciāls. Fiziskā slodze rada īpaši daudz brīvo radikāļu – astaksantīns ir spēcīgākais no antioksidantiem, kurš novāks radikāļus “no trases” ceļā uz mūsu šūnām.

3. Tava mirdzuma noslēpums

Miljardiem vērtajā skaistumkopšanas industrijā astaksantīnu sauc par pašu spēcīgāko pretnovecošanās līdzekli, jo tā iedarbība vērojama visos ādas slāņos. Būtiski mazinās krunciņas („zosu kājiņas”), pigmentācijas laukumu lielums, uzlabojas ādas elastība, mitrums un ādas tekstūra. Krunciņu mazināšanos ādas pētnieki pamato ar astaksantīna spēju veicināt kolagēna šķiedru atjaunošanos. Tieši šo šķiedru tīklojums piešķir ādai izturību un elastību, sniedz jauneklīgo un gludo izskatu.

4. Vanaga acs

Viegls pārspīlējums, jo cilvēka acs anatomija ir citādāka, bet Tavas acis noteikti novērtēs šo īpašo uzturvielu - astaksantīnu. Astaksantīns uzlabo redzi 28 reizes efektīvāk par ierastajiem melleņu preparātiem un tajos esošo luteīnu. Tas absorbē kaitīgos zilos gaismas starus un neitralizē brīvos radikāļus. Būtiski uzlabojas datora ietekmē bojātā redze, tā kļūst asāka, aktivizējas asinsrite acīs esošajos sīkajos asinsvados, mazinās acu sasprindzinājums un acs spēj pielāgoties dažādiem attālumiem kļūst lielāka. Astaksantīns spēj stāties ceļā vecuma izraisītai makulārai deģenerācijai un nukleārajai vecuma kataraktai.

5. Sirds jaunība

Eksperimentālajos un klīniskajos pētījumos norādīts, ka dabīgais astaksantīns var uzlabot sirds un asinsvadu veselību – mazināt asinsspiedienu, normalizēt asins lipīdu rādītājus, mazinot triglicerīdu un “sliktā” ZBL holesterīna līmeni un paaugstinot “labā” ABL holesterīna līmeni, attālinot pangas veidošanos un mazinot trombozes risku.

Kas ir astaksantīns

Astaksantīns ir spēcīgs, absolūti dabīgs karotinoīds, kurš sastopams atsevišķos jūras augos un dzīvniekos. Bieži saukts par “antioksidantu karali”. Tam tiek pievērsta īpaša uzmanība no pētnieku un speciālistu puses, jo astaksantīns, pretēji citiem antioksidantiem, nekad organismā nekļūst par prooksidantu jeb tas nevar iztraisīt ļaunos oksidēšanās procesus. Arvien vairāk slavenību atzīst, ka izskatās tik labi, pateicoties astaksantīnam. Gvineta Paltrova, Madonna un Krievijas zvaigznes, kas savos 60 gados izskatās divreiz jaunākas, visas kā viena cildina šo dabas doto brīnumlīdzekli.

Kādi ir astaksantīna labumi

Astaksantīns ir antioksidants, kas dabīgi mazina organismā radušos brīvos radikāļus. Paralēli tam, tas būtiski pazemina organismā oksidatīvo stresu, pasargājot šūnas no oksidēšanās. Astaksantīnam ir unikāla molekulas struktūra. Pateicoties tai, šis spilgti sarkanais pigments ir īpaši spēcīgs antioksidants pat pret pašu ļaunāko brīvo radikāļu veidu, t.s. singlet oxygen.

Astaksantīna efektīvitāte

Antioksidantu spēcīgumu nosaka laboratorijās, kur tiek iegūti dati par to, cik viena antioksidanta molekula spēj izķert brīvos radikāļus. Ne no vīnogu kauliņiem iegūtais resveratrols, ne agrāk daudzinātais piknogenols spēcīguma ziņā nav līdzvērtīgi astaksantīnam. Astaksantīns ir 65 reizes spēcīgāks par C vitamīnu, 14 reižu spēcīgāks par E vitamīnu, 54 reizes spēcīgāks par beta-karotīnu, 20–50 reižu spēcīgāks par sintētisko astaksantīnu attiecībā uz spēju pasargāt šūnas no bojājumiem.

Kā to uzņemt

Latvijā vienīgais dabīgā astaksantīna avots spēcīgajā 4mg devā ir uztura bagātinātājs LYL ASTAXANthin. Šis videi vissaudzīgākais, tīrākais un efektīvākais astaksantīns tiek iegūts no mikroaļģēm Haematococcus Pluvialis, kuras kultivē tam speciāli paredzētās tvertnēs Zviedrijas saliņās, novēršot jebkāda nelabvēlīga piesārņojuma iespējamību. Kad aļģes tvertnēs izaugušas apmēram rieksta lielumā un ir skaistā koši sarkanā krāsā, tiek gatavots pulveris, kam nav pilnīgi nekādu mākslīgu piemaisījumu un krāsvielu.

