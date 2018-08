Un Virdžilam Abloham patiešām ir, ar ko lepoties. Viņš ir sadarbojies ar Kanje Vestu un 2012. gadā nominēts Grammy balvai par Labāko ieraksta noformējumu mūziķa albumam Watch The Throne. Bijis viens no LVMH balvas 2015. gada finālistiem. 2016. gadā Business of Fashion Ablohu ierindojis modes industrijas ietekmīgāko sarakstā.

Virdžils Ablohs. (Foto: Vida Press)

Tajā pašā 2016. gadā viņš ieguvis Britu modes balvu Starptautiskā urbānā luksusa zīmola kategorijā. Savukārt CFDA pērn Virdžilu nominējusi kā Jauno talantu, bet 2018. gadā – pat divās kategorijās: Gada sieviešu modes un Gada vīriešu modes dizainers.

“Mani vecāki ir imigranti no Ganas, un manam tēvam bija viens mērķis – ja izdosies nokļūt Amerikā, viņa dēla dzīvei un karjerai jāizvēršas citādākai un veiksmīgākai,” stāsta Virdžils Ablohs, kurš ir dzimis 1980. gada 30. septembrī Čikāgā. Tāpat kā citi amerikāņu pusaudži, viņš spēlēja futbolu, klausījās repu un hiphopu un skeitoja.

Ar mūziķi Kanji Vestu zīmola Hood by Air skatē, 2013. (Foto: Vida Press)

Kad pienāca laiks doties uz koledžu, tēvs viņam izvēlējās inženierzinātņu studijas Viskonsinas Universitātē Madisonā, un dēls, juzdamies pateicīgs par šo iespēju īstenot amerikāņu sapni, paklausīja. Nodeva jaunieša interesei par kultūru bija dīdžeja darbs un modīgas garderobes meklējumi. Viņa istabas biedrs, tagad Manhetenas restorānu biznesā pazīstamais Gabriels Stulmans atceras, ka Ablohu vienmēr ir rūpējis paša vizuālais tēls un stila aktualitātes: “Viņam bija Ralph Lauren ādas jaka ar izšūtu lauvu uz muguras. Un jau 20 gadu vecam – Gucci josta, kas maksāja 250 dolāru.”

Jay-Z un Kanye West albuma Watch The Throne noformējums, kas tapis sadarbojoties ar dizaineru Rikardo Tiši, 2011. (Foto: Vida Press)

Interese par lielo mākslu Virdžilam radusies tikai piektajā studiju gadā, kad mākslas vēstures nodarbībās viņš iepazinies ar itāļu renesansi un glezniecības revolucionāru Karavadžo. “Tas pamodināja manas smadzenes! Sapratu, ka ar mākslas palīdzību ir iespējams izgudrot un ieviest ko jaunu. Tāpat kā var izgudrot jaunus veidus, kā sadalīt slodzi augstceltnē.” Tomēr, apzinoties sevi kā afroamerikāņu minoritātes pārstāvi un jūtot atbildību kopienas priekšā, viņš uzskatīja, ka nevar atļauties nodarboties tikai ar radošām lietām vien – māksla taču ir savdabīga balva, turīguma simbols.

Jay-Z un Kanye West albuma Watch The Throne noformējums, kas tapis sadarbojoties ar dizaineru Rikardo Tiši, 2011. (Foto: Vida Press)

Tāpēc Ablohs turpināja apzinīgi studēt un tikmēr guglēja mācību iestādes, kur inženierzinātņu bakalauram būtu iegūstams arhitektūras maģistra grāds. “Par arhitektūru nezināju neko, man bija tikai Karavadžo gleznu albums un aizrāvās elpa, kad iegāju Čikāgas Kraunholā (Ilinoisas Tehnoloģiju institūta Arhitektūras fakultātes ēka, 20. gs. modernisma šedevrs, celta pēc Ludviga Mīza van der Roes projekta. – Red.).” Taču ar to pietika – Virdžils iestājās Ilinoisas Tehnoloģiju institūtā un 2006. gadā absolvēja to ar civilās inženierijas un arhitektūras speciālista diplomu.

Londonas ielu mode, 2018. (Foto: Vida Press)

Starts

Topošā inženiera un arhitekta pasaule mainījās, kad viņš satika Kanji Vestu. Apmēram 2002. gadā hiphoperis Vests pats uzgājis dīdžeju Flat White (tāds bija Virdžila skatuves vārds), kurš saprot gan mūziku, gan modi un arhitektūru. Virdžils Ablohs kļuva par Kanjes Vesta aģentūras Donda radošo direktoru un 14 gadus bija mūziķa labā roka radošajos jautājumos: viņa pienākumos ietilpa viss – no mārketinga līdz albumu vāciņu dizainam un skatuves iekārtojumam.

Parīzes ielu mode, 2017. (Foto: Vida Press)

“Ja es nebūtu saticis Kanji, iespējams, aizvien vēl nodarbotos ar arhitektūru. Tā bija lieliska pieredze, jo viņš ir inovatīvs mākslinieks. Mēdzu plaši un precīzi izskaidrot ikvienu, pat vissīkāko lietu, tāpēc Kanje smējās un sauca mani par Stīvu Džobsu,” saka dizainers, kurš joprojām draudzējas ar mūziķi un viņa kuplo ģimeni no Kardašjanu puses.

Pavadījis 14 gadus kopā ar Kanji Vestu, Virdžils izlēmis atgriezties pats savā ādā, uzdodot sev jautājumu: “Atgādiniet, lūdzu, kura ir mana mīļākā krāsa?..” Viņa pirmais neatkarīgais projekts bija filma A Team With No Sport (Bezsporta komanda). Tās varoņi bija Hārlemas un Soho jaunieši, kas bija tērpti ar sietspiedi pārdrukātos zīmola Ralph Lauren tēkreklos.

Pyrex 23 svīteri pilsētu ielās. (Foto: Vida Press)

Priekšpusē – Karavadžo, uz muguras uzraksts Pyrex 23. Autors īsfilmu raksturoja kā poēmu par nelabvēlīgajiem rajoniem, no kuriem izrauties var tikai divējādi, – izcili spēlējot basketbolu (23 ir Maikla Džordana numurs) vai pārdodot kokaīnu un tā versijas (Pyrex virtuves piederumus mēdz izmantot kreka ieguvei). Fonā skanot Joy Division dziesmai Heart and Soul, šis 2012. gada 12. decembrī prezentētais sešu minūšu video kļuva par interneta spridzekli. Dzima modes zīmols Pyrex Vision, kura arsenālā bija ar Pyrex logotipu pārdrukāti zīmolu Champion un Ralph Lauren izstrādājumi.

Pyrex 23 svīteri pilsētu ielās. (Foto: Vida Press)

Šis brends nebija paredzēts ilgtermiņam, un jau 2014. gadā dzima projekts Off-White. “Biju izlēmis radīt apģērbu līniju, un nosaukums Pyrex neatbilda manai gaumei,” paskaidro Ablohs. Afroamerikāņu atvase no ASV piepilsētas gribēja radīt stāstu par modernu zīmolu, kas atrodas pa vidu žanriem, krāsām utt., starp melno un balto – kā starpnieks starp augsto un ielu modi. Off-White debitēja ar logotipiem noklātiem apģērbiem, kas atgādināja Pyrex Vision stilu, un tādu pašu pirmās līnijas nosaukumu – Youth Will Always Win (Jaunatne uzvarēs vienmēr).

Foto: Vida Press

Autodidakts

Virdžils Ablohs par savu formālo modes skolu dēvē ģimeni un inženierzinātnes: “Mamma bija šuvēja, tādēļ es jau kopš agra vecuma savā ziņā zināju, kā šūt. Zinu, kā apģērbs top, un zinu, kā izskatās piegrieztnes. Mana paša pieredze ir inženierija, un tas ir burtiski tas pats.” Ablohs pārzina konstruēšanas tehnisko pusi, zina, kā uzzīmēt celtni un kā izskaidrot tās ideju.

Foto: Vida Press

Ar apģērbu esot līdzīgi. Ir jārada plāns un skice, lai domu padarītu izprotamu citiem, un galvenais ir organizēt komandu, lai sasniegtu rezultātu. Palīdzējušas arī paša intereses un apģērba patērētāja loma. “90. gados aizrāvos ar skeitbordu un ietekmējos no hiphopa. Kopā ar domubiedriem tirdzniecības centros iegādājāmies drēbes, ko varējām atļauties, un pielāgojām tās savām vajadzībām. Tas palīdzēja attīstīt savu viedokli par apģērbu un dizainēšanu.”

Foto: Vida Press

Mūsdienu interneta pasaulē nav spēkā strikti profesionālie noteikumi: vienu dienu tu vari būt stilists un jau nākamajā – radošais direktors. Te neviens negaida, lai nospraud sev amata un specialitātes robežas. Ablohs sevi dēvē par radošu personu, kas pašizpausmei izmanto dažādus līdzekļus, bet neuzskata sevi par modes dizaineru.

Foto: Vida Press

Aiz muguras viņam ir Kanjes Vesta laiks, modes video un dīdžeja darbs, bet jau nākamgad Čikāgas muzejā plānota mēbeļu un arhitektūras projektu personālizstāde – Ablohs ir multimākslinieks, kurš prot aizpildīt brīvās nišas. Un tad kļūst par dominējošu, visaptverošu spēku, iemieso aktuālu un pieprasītu dzīvesveidu.

Foto: Vida Press

“Apģērbs mani īpaši neuztrauc, mode savā ziņā ir joks. Off-White ir liels mākslas projekts, audekls, uz kura varu paust to, ka zīmolu interesē dažādi konteksti un sociālie jautājumi.” Zīmols, viņaprāt, ir kustība, kurā apvienojas cilvēku grupas ar noteiktiem uzskatiem. Un Off-White nesaista tikai viena lieta vai viena estētika, tā interesēs ir atrasties pozīcijā starp galējībām: “Vīriešu vai sieviešu, pelēks vai zils, melns vai balts... Apģērbu izmantoju kā savu līdzekli, lai definētu moderno domāšanas veidu.”

Kopā ar Takaši Murakami, radot ierobežotas tirāžas tēkreklus, 2017. (Foto: Vida Press)

Luksusa iela

Kad LVMH balvas piešķiršanas ietvaros norisinājās tikšanās ar konglomerāta vadību un žūriju, Ablohs, tērpies ielu modes kulta zīmola Supreme tēkreklā, izmantoja iespēju demonstrēt mazpazīto ielu kultūras teritoriju burtiski uz sevis. “Pirmais to novērtēja Marks Džeikobss. Viņš paskatījās uz kreklu un teica: “Uzreiz sapratu…” Kad manā ofisā ierodas jaunietis Supreme cepurē, arī es saprotu, no kāda modes, dizaina un kultūras punkta viņš ir nācis.” Tātad – ko šis cilvēks pārstāv.

Foto: Vida Press

“Terminu “ielu mode” tagad izmanto, lai parādītu, ka modi šobrīd nosaka patērētāji, un luksusa mode ir spiesta reaģēt uz šo izvēli.” Tas ir reāli valkājams apģērbs, nevis fotografētās un žurnālos demonstrētās drēbes, ko pilsētu ielās neredz. Valkāšanai paredzētā jeb ready to wear līnija tagad atbilstot iepriekšējam augstās modes statusam, un Ablohs uzskata par savu uzdevumu augsto un ielu modi savienot. Respektīvi, ar ielu modes stilu nostāties luksusa nišā līdzās zīmoliem Prada un Maison Margiela.

Foto: Vida Press

“Luksusa modes pasaule pārdod sapni. Tu to redzi un vēlies tāds būt,” viņš paskaidro. “Taviem vecākiem bija viena žakete, viens apģērba komplekts, bet tev un tavai paaudzei ir 12 hūdiji, 12 tēkrekli un iepirkšanās kā sporta veids. Kamēr Zara un H&M pelna naudu, radot atvasinātu modi, es vēlos radīt modi par luksusa cenu, taču ar jauniešu un ielu modes garu. Tādu, lai uz manu veikalu dodas jaunāki klienti.”

Stiliste Greisa Kodingtona Off-White un Laurene Powell Emerson Collective sadarbības tēkreklā, 2017. (Foto: Vida Press)

Ielu modes popularitātes laikmetā par visnepieciešamāko un svarīgāko modes zīmola preci kļuvis tēkrekls. Viegli darināms, finansiāli pieejams un reāli valkājams, tas ir Off-White zīmola balsts. “Mūsu klientiem tēkrekls ļauj demonstrēt savu personību ar grafiskām niansēm. Man tas ir audekls savas idejas, domu procesa demonstrēšanai. Ar draugiem mēdzam smieties, ka augstās modes zīmols spēj radīt vakarkleitas, bet nespēj radīt grafiski izteiksmīgu tēkreklu, kas glābtu tā dzīvību. Man, gluži ir pretēji, ir tūkstošiem kreklu ideju.”

Foto: Vida Press

Viss jauniešiem

Pateicīgs par izdevušos karjeru, Virdžils vēlas iedvesmot arī nākamo paaudzi. “Dalīšos ikvienā man zināmā paņēmienā, kā pelnīt ar radošu darbu,” viņš ir paziņojis tviterī un izmanto Off-White arī kā platformu informācijas izplatīšanai. Uzruna Kolumbijas Universitātes Arhitektūras skolā bijusi viņa demokrātiskais pienākums – parādīt tādiem pašiem ielu pasaules bērniem, ka viss ir iespējams.

Foto: Vida Press

“Off-White ļauj jauniešiem domāt, ka to var paveikt arī viņi paši. Iespējams ir viss, sākot no apdrukātiem Ralph Lauren tēkrekliem un beidzot ar 35 modeļu skati Parīzes UNESCO ēkā!”

Virdžils uzsver to, cik būtisks ir autentiskums un patiesums: “Mēs parādām jauniešiem, kuri jūtas izstumti un nespēj ne iedomāties, ka modes industrija viņus var uzlūkot kā dizainerus, cik viņi patiesībā ir aktuāli, liekam saprast, ka viņi ir pelnījuši lielisku mūziku, šovus un modi! Tā ir komunikāciju, kura atver, nevis slēdz durvis.” Abloham piemīt sestā maņa par to, ko vēlas jaunieši. Šobrīd tas ir skeiteru stila, smagā metāla, vintedža un 90. gadu atskaņu sakausējums.

Foto: Vida Press

“Mēs radām gan meitenei, kura valkā Celine, gan čalim, kurš valkā Supreme. Tas viss ir kopā, viņi gan šķiet tik dažādi, taču spēj draudzēties un mīlēt, un mainīties drēbēm,” tā dizainers definē savu auditoriju. Radīt visiem, iztikt bez mūzām un saistīt dažādās pasaules, starp kurām tas atrodas, – tāda ir zīmola Off-White jēga un būtība.

“Manas maģijas atslēga ir nekad neizlemt līdz galam,” saka Virdžils, kurš izvēlas palikt pa vidu starp radikāli atšķirīgām lietām un necenšas “doties tikai pa kreisi vai pa labi”. Tas atbilst laikmetam, kurā dominē 90. gadu stila renesanse. Jaunā paaudze valkā Coca-Cola džemperi komplektā ar Gucci kleitu.

Foto: Vida Press

“Tas ir gan ironiski, gan moderni. Ironija par augsto un lēto modi ir mūsu paaudzes komunikācijas veids.” Virdžils Ablohs piedāvā jaunu pieeju pazīstamām lietām jaunā veidolā: pārlieli izmēri, grafiski elementi, eksperimenti ar logotipiem, tieši citu zīmolu citāti un agrāk modernas lietas – baikeru un pilotu jakas, Levi’s džinsenes un Stan Smiths kedas. Plēstas, izrotātas, mainītas un uzlabotas. “Mana misija ir šodienas jauniešiem piedāvāt ielas modi, kas ir gan rafinētāka, taču vēl aizvien ietver oriģinālās un nozīmīgās ielu modes detaļas,” rezumē autors.

Foto: Vida Press

Multimākslinieks

Dizainers ne tikai uzrauga kolekcijas, bet arī gandrīz divdesmit Off-White veikalu noformējumu (daļa no tiem atrodas citu veikalu paspārnē, daļa ir atsevišķi). 2016. gada decembrī Maiami Dizaina forumā viņš prezentēja konceptuālu mēbeļu kolekciju, šāgada februārī Londonas Gagozjana galerijā atklāja glezniecības un tēlniecības skati Future History sadarbībā ar mākslinieku Takaši Murakami, bet 16. martā – savu pirmo mākslas izstādi Pay Per View Tokijas galerijā Kaikai Kiki.

Foto: Vida Press

Tāpat kā slaveno kolēģu zīmoli, arī Off-White ir pievērsies sadarbības projektiem. Viens no nesenākajiem un ievērojamākajiem – Nike x Off-White kolekcija The Ten ar desmit modeļiem. Vēl – Off-White x Umbro kolekcija, kas ietver kapučjakas, džemperus, bikses u. c.

Sadarbībā ar apavu zīmolu Jimmy Choo tapuši ar polivinilhlorīdu noklāti augstpapēžu apavi, sadarbībā ar koncepta veikalu Kith – ekskluzīvas, ierobežotas tirāžas lietas ar Just Global apdrukām. Bet projektā ar mēbeļu zīmolu Ikea pārradītas slavenās Frakta somas un tapusi interjera dizaina kolekcija.

Foto: Vida Press

Kad laiks atļauj, Virdžils vēl aizvien ir dīdžejs un, sadarbojoties ar Berlīnes dīdžeju Boys Noize, radījis skaņu celiņu Orvnge. “Man visu laiku ir divi pilnas slodzes darbi. Vai trīs... Strādāju nonstopā, tas ir dzīvesveids. Būtībā es pat nestrādāju, vienkārši esmu radošs, un tas man sagādā prieku.”

Parīzes ielu mode, 2017. (Foto: Vida Press)

To visu viņš ir spējis sabalansēt arī ar ģimenes dzīvi, vidusskolas laikā iemīļoto un pēc 10 gadu attiecībām apprecēto Šenonu Sandbergu un viņu diviem bērniem Lovu un Greju. Un kopš šāgada marta – arī ar jauno radošā direktora amatu Louis Vuitton vīriešu modes līnijā.