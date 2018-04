C vitamīns: sejas dzīvīgumam un labākai ādas krāsai

Pavasaris mūs var sagaidīt ne tikai ar putnu treļļiem, kaķu ņaudēšanu zem logiem un dažiem siltākiem saules stariem, bet arī ar pelēcīgu ādas krāsu, ziliem riņķiem zem acīm un izteiktu asinsvadu zīmējumu uz sejas, kā arī nogurumu. Tam lielisks palīgs var būt C vitamīns, vislabāk iekšķīgi un ārīgi. Kāpēc tas būtu jādara? Cilvēka organisms pats nespēj sintezēt C vitamīnu, tāpēc tas jāuzņem gan ar pārtiku, gan kosmētiku, kā arī papildus lietojot vitamīnu kompleksu.

C vitamīns labi noderēs tām, kas smēķē, ja ir bāla āda, ātri veidojas zilumi, bieži metas zosāda, zudis ādas mirdzums, nevienāda ādas krāsa, pigmentācija, strauji noveco āda. C vitamīns ir jaunības sargs – iedarbīgs antioksidants, kas pasargā ādu no brīvajiem radikāļiem: aktīvām un agresīvām molekulām, kas bojā mūsu ādas šūnas, veicinot ādas novecošanos. Jo vairāk lietosim antioksidantus, jo ilgāk saglabāsim jaunību.

Ievēro: dabīgais C vitamīns ir nestabils un ātri oksidējas jeb sabrūk. To paātrina skābeklis, gaisma, siltums, dzelzs un varš. Tāpēc, rūpējoties par C vitamīna saglabāšanu, nelieto metāla bļodiņas un metāla karotītes. Kosmētiskajos produktos C vitamīns arī pakāpeniski izzūd, tāpēc svarīgs produkta iepakojums. Vislabāk, ja tas ir tumšs, necaurspīdīgs stikls ar hermētisku pumpīti, lai produkts nesaskartos ar gaismu un gaisu. Ideāls variants ir dozētas kapsulas.

C vitamīna efektivitāte kosmētikā ir atkarīga no tā veida, produkta pH līmeņa (2,8–3,4) un citu kaimiņu (aktīvo vielu) klātbūtnes. C vitamīns šķīst ūdenī, bet mūsu ādas virskārtā ir lipīdi jeb tauki, tāpēc šie kaimiņi ir akūti nepieciešami, jo tie palīdz C vitamīnam uzsūkties ādā. Atceries – mājās pašas gatavots skaistumkopšanas līdzeklis ar C vitamīnu ir jāizlieto nekavējoties.

Atjaunojoša, balinoša vitamīnu maska ādas skaistumam: sablendē pētersīļu buntīti ar pusi no kivi un ēdamkaroti kviešu asnu eļļas. Uzklāj uz attīrītas sejas ādas. Pēc 15 minūtēm noskalo ar remdenu ūdeni.

Zināšanai: C vitamīns tandēmā ar E vitamīnu dod šūnām spēku aizsargāties pret ultravioleto staru kaitīgo iedarbību, abi ļoti draudzīgi pastiprina viens otra efektivitāti. C vitamīns stimulē kolagēna rašanos. Jo vairāk kolagēna un kvalitatīvāks kolagēns, jo ādiņa gludāka un jaunāka. C vitamīns balina esošos pigmentus un izlīdzina ādas toni. C vitamīns uzlabo ādas aizsargbarjeru, uzlabojot ādas spējas noturēt sevī mitruma līmeni. Tas ir labs palīglīdzeklis aknes ārstēšanā, jo uzlabo ādas imunitāti, stimulē ādas atjaunošanos, samazina iekaisumu, sašaurina poras.