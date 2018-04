Sportiskais TV šovu un pasākumu vadītājs Mārtiņš Kapzems

Kā pienākas adidas Runners kluba vēstnesim, gluži kā reklāma Mārtiņš Kapzems ir izvēlējies tērpties šā sporta izstrādājumu zīmola apģērbos no galvas līdz pat kājām.Treniņtērpā par 120 eiro un nulle prezentētajos zīmola skriešanas apavos Deerupt par 80 eiro.

Mārtiņš Kapzems. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Blogere Liene Stūraine postpadomju modes alkās

Sekojot modei tērpties postpadomju modi slavinošos izstrādājumos, kas romantizē krievu valodu un slāvu rakstību, Liene Stūraine ir izvēlējusies 275 eiro vērtās zīmola Heron Preston bikses. Un klasiskākam līdzsvaram pieskaņojusi spāņu luksusa zīmola Loewe somu par aptuveni 2000 eiro.

Liene Stūraine. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Šā brīža kulta zīmola Balenciaga (kurā saimnieko cits pēcpadomju šika pārstāvis Demna Gvasalia) T krekls kopā ar cimdiem pāri elkonim Lienei izmaksājis 450 eiro. Tomēr tīkliņš somiņa, kas atgādina kādreizējos iepirkumu maisiņus, no zviedru masu zīmola Lindex ir cenā demokrātiskāks – tikai 39,99 eiro.

Liene Stūraine. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

To, ka Liene Stūraine izvēlas valkāt tikai pašus aktuālākos zīmolus, pierāda arī šis komplekts. Nūģu stila propagandētāja Alesandro Mikēle Gucci zīmola darinājumi – ar taureņiem dekorētā josta par 610 eiro un soma par 2995 eiro.

Liene Stūraine. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

2017. gada Mis Eiropa, blogere Diāna Kubasova – Mis Gucci

Cenšoties iemiesot liktenīgas un seksapīlas sievietes dievietes tēlu, Diāna Kubasova ir izvēlējusies vissievišķīgākā Latvijas zīmola Amoralle samta tērpu. Halātam līdzīgu kleitu par 518 eiro un tam pieskaņotas bikses.

Diāna Kubasova. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Sarkanai drāmai ir noderējusi vietējā zīmola Nolo kleita un demokrātiskas interneta veikala Asos saulesbrilles. Bet aksesuāri vēl (cenās) spilgtāki par sarkano. Latvijas zīmola WIMS apavi par 260 eiro un itāļu luksusa zīmola Gucci rokassoma par 2490 eiro.

Diāna Kubasova. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Interesanti, ka franču šikam ir noderējis Latvijas dizains. Korola rotaslietas, kā cenas ap 150 eiro.

Diāna Kubasova. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Latviešu geiša ir tērpusies masu apģērbu interneta veikala Asos kimono, ko rotā krāšņa luksusa zīmola Gucci josta par 600 eiro.

Diāna Kubasova. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Šajā Rīgas modes nedēļā Mis Eiropa ir kļuvusi par Mis Gucci. Ar Gucci zīmola cepuri par 310 eiro un džemperi par gandrīz tūkstoti, precīzāk – 905 eiro.

Diāna Kubasova. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Māksliniece Ieva Bondare – demokrātiskā stila zvaigzne

Ieva Bondare ir bijusi pirmā. Kleitā, kura vēl tikai nonāks masu apģērbu zīmola H&M veikalos un kuras cena ir ap 60 eiro.

Ieva un Mārtiņš Bondari. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Arī šis apģērbu komplekts ir iegādāts masu apģērbu zīmola H&M veikalā, līdz ar to nepārsniedz 100 eiro. Tomēr tēla lepnums ir aksesuāri – puszābaki no vietējā zīmola Inch2 par 285 eiro.

Ieva Bondare. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

TV raidījumu vadītāja un konceptveikala Imagehouse saimniece Grēta Gorjučko – pašreklāmas šiks

Tā kā viens no Rīgas modes nedēļas pasākumiem norisinājās konceptveikalā Imagehouse, kurā saimnieko Grēta Gorjučko, viņa bija tērpusies veikalā pārstāvētajos zīmolos. Galvā bija likusi Walk of Shame beisbola cepuri ar uzrakstu Sorry par demokrātisku (salīdzinoši) cenu – 70 eiro.

Grēta Gorjučko. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Bijusī baņķiere Irīna Pīgozne un raidījumu vadītāja Maija Silova – pārdomātais luksuss

Šīs dāmas ir klasikas vērtību cienītājas, tāpēc izvēlas modes preces, kuras no modes neizies. Irīnai Pīgoznei tā ir itāļu luksusa zīmola Bottega Veneta pītā klača soma par 1575 eiro, bet Maijai Silovai – miesaskrāsas laiviņkurpes no kulta apavu zīmola Christian Louboutin par 560 eiro.

Irīna Pīgozne un Maija Silova. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Pasākumu un TV raidījumu vadītāja Lelde Lietaviete – līdzsvara mēraukla

Gan stila, gan finanšu līdzsvaram Lelde Lietaviete risinājumu ir atradusi, izvēloties izsmalcināto, ekskluzīvi tikai vienā veikalā (Bold Concept store) pieejamo Ata Artemjeva tērpu par 1350 eiro un zviedru masu zīmola COS aksesuārus vērtībā ap 150 eiro.

Aivis Ceriņš un Lelde Lietaviete. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Blogere Alīna Kellere – Guess zvaigzne

Totāls zīmola Guess tēls! No galvas līdz pat kājām. Šā stila kopēšanai būs nepieciešami 23 eiro par T kreklu, 130 eiro par biksēm un 81 eiro par somu.

Blogere Alīna Kellere. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Modes mīļotājs Jaroslavs Barišņikovs un uzņēmējs Kārlis Sīlis – minimāli līdzekļi maksimālam efektam

Labam stilam nevajag daudz. Jaroslava gaišajam tēlam – masu apģērbu zīmola COS svārkus (89 eiro), žaketi (150 eiro), T kreklu (59 eiro) un, protams, sarkanu lūpukrāsu. Bet uzņēmēja Kārļa Sīļa komplekts paģērēs iepirkšanos masu apģērbu zīmolos H&M un Reserved. Reserved apavi par 80 eiro, H&M bikses par 45, krekls par 25 un žakete par 60 eiro.

Modes mīļotājs Jaroslavs Barišņikovs un uzņēmējs Kārlis Sīlis. (Foto: Arkādijs Gluhihs)

Stilists Rojs Rodžers Linkevičs – laika un pacietības cena

Patiesībā ir nepieciešama tikai gribēšana. Un Rojam tā ir. Tā kā viņa ekstravagantie tērpi lielākoties tiek komplektēti no Ebay dārgumiem un pašrocīgi radītām lietām, pieļaujam, ka šis triko bikškostīms ir arī viens no tiem. Tātad par cenu, kuras mēraukla ir laiks.

Stilists Rojs Rodžers Linkevičs. (Foto: Arkādijs Gluhihs)