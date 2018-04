Mazas somiņas, pūkaini apavi, džinss un rozā krāsa: stiliste nosauc pavasara modes tendences

Lai neapjuktu no plašā piedāvājuma veikalu plauktos un vienmēr būtu modē, stiliste Kristīne Čakare piedāvā iepazīties ar septiņām galvenajām šī pavasara modes tendencēm.

Kostīmi

Jaunajā sezonā uzvaras laurus plūc kostīmi. Kāpēc? Tie ir praktiski, ērti un izturējuši jau gadu simtus modes industrijā. Kostīmi it īpaši patiks tiem, kuri no rītiem nevar aši sagatavoties iziešanai, jo būs jau gatavs komplekts, kuru vilkt. Kā arī kostīmus var lieliski kombinēt ar dažādiem aksesuāriem. Atšķirībā no kleitām un kombinezoniem, kostīmu var dalīt un saskaņot ar pārējo drēbju skapi.

Turbāni

Vairākās modes pavasara/vasaras kolekciju skatēs dominēja specifiskas galvas segas – turbāni. Tie lieliski papildina koptēlu. Stila noteikumi paredz, ka turbāns ir galvas sega, ko nav jānoņem iekštelpās. Līdz ar to tas ir lielisks veids, kā noslēpt ‘’slikto matu’’ dienu. Pāris veikli siešanas paņēmieni, un jebkura šalle īsā mirklī var tapt par šo aktuālo modes aksesuāru.

Turbāns palīdzēs noslēpt, ka tev ir slikto matu diena. Un, protams, ļaus izskatīties stilīgākai. (Foto: Vida Press)

Strīpas

Viena vai vairākas horizontālas, diagonālas, pārtrauktas un jo īpaši vertikālas strīpas, kas liks tavām auguma aprisēm izskatīties smalkākām. Strīpas ir šīs sezonas modes kliedziens ne tikai sieviešu modē, bet arī vīriešu pavasara kolekcijās.

Denims

Neskatoties uz dažādām inovācijām, jauniem audumiem un piegriezumiem, denima audums no modes neizies nekad. Denims jeb, kā ikdienā to saucas, džinsa audums tendenču lokā aktuāls ir katru gadu, taču šogad tā variācijas aplūkojamas teju visur. Mīksts, balināts, tumšs, gandrīz balts, fakturēts blokos – džinss šosezon nav apturams.

Mīksts, balināts, tumšs, gandrīz balts, fakturēts blokos – džinss šosezon nav apturams. (Foto: Vida Press)

Rozā

No ultra-sievišķīgā līdz spilgti rozā krāsai. Tā var parādīties tikai vienā elementā vai, ja uzdrīksties, no papēžiem līdz pat matu bantei. Rozā ir sievišķās drosmes krāsa, un, bruņojusies tajā, tu noteikti tiksi pamanīta šajā pavasara/vasaras sezonā.

Maza izmēra somas

Kamēr pasaule gatavojas kārtējām karaliskās ģimenes kāzām, modes pasaule pievērš aizvien lielāku uzmanību angļu aristokrātu ārējam izskatam. Kā zināms, angļu karaliskā etiķete paredz neliela izmēra somas, un tās jau ir neatgriezeniski iegājušas nākamās sezonas tendencēs.

Neliela izmēra somas un rozā krāsa šosezon ir modē. (Foto: Vida Press)

Pūkaini apavi

Jau pagājušajā sezonā manījām pūku elementus apavos. Šī gada pavasara/vasaras kolekcijās šis fenomens ir pacelts jaunā līmenī. Pūkainas augstpapēžu kurpes, pūkaini zābaki. Un pat iešļūcenes, kuras parasti nepiesaista uzmanību, ir izgreznotas ar strausa cienīgām spalvām. Pirmā ar šāda veida apaviem tika manīta slavenā dziedātāja Rihanna, savukārt, visiem pārējiem vēl sezona ir priekšā.