Jaunāko pētījumu rezultāti norāda uz to, ka Alcheimera slimība būtībā ir smadzeņu diabēts. Daži pētnieki pat apgalvo, ka abas slimības ir tik pārsteidzoši līdzīgas, ka Alcheimera slimību vajadzētu saukt par trešā tipa cukura diabētu. Tas varētu izskaidrot faktu, kāpēc ap 70 % cilvēku, kas cieš no otrā tipa cukura diabēta (un tas ir šokējošs skaitlis!), veidojas arī Alcheimera slimība. No visiem, kam attīstījušies šie deģeneratīvie smadzeņu traucējumi, tikai 10 % cilvēku nav diabēta.

Demences risks palielinās ar vecumu, un ar to saskaras aptuveni 5 % cilvēku, kas ir vecāki par 65 gadiem. No vecuma plānprātības daudz biežāk cieš sievietes, un pašlaik tieši šī kaite ir izplatītākais nāves cēlonis – tās dēļ mirst trīsreiz vairāk sieviešu nekā no krūts vēža.

Simptomus, kas saistīti ar pakāpenisku smadzeņu funkciju samazināšanos, piemēram, atmiņas zudumu un koncentrēšanās grūtībām, bieži mēdz uzskatīt par vienu kaiti un sauc vienā vārdā – demence, taču ir divas galvenās slimības formas, un tām ir pilnīgi atšķirīgi cēloņi, proti, ir Alcheimera slimība (kas ir visbiežāk sastopama) un vaskulārā demence.

Uzskata, ka Alcheimera slimību izraisa maza neirotoksiska proteīna (bēta amiloīda) izgulsnēšanās smadzenēs, tāpēc daļa smadzeņu nervu šūnu pārstāj funkcionēt, zaudē savienojumus ar citām šūnām un iet bojā. Alcheimera slimību raksturo divas smadzeņu anomālijas – amiloīda plātnītes un neirofibrillu bojājumi. Savukārt vaskulārā demence ir kognitīvi traucējumi, ko izraisa smadzeņu asinsvadu bojājumi.

Materiāls sagatavots no Merilinas Glenvilas (Marylin Glenville) grāmatas Natural Alternatives to Sugar (Lifestyles Press, 2016).

Lasi tālāk un uzzini, kāda ir ne vienmēr saldā patiesība par cukuru: