Modīgā modes pretiniece Vūpija Goldberga: "Es esmu modes lielākais murgs"

Un, lai gan viņa ir sākusi apmeklēt modes nedēļas un izvēlēties luksusa zīmolu izstrādājumus, modes tendenču ārprātā viņa nekrīt, par izskatu nesatraucas un nevienu pārsteigt netiecas. Tomēr negribēti viņai tas izdodas. Pēdējos gados Goldbergas modes baterija ir uzlādēta un viņa pati ir kļuvusi par negaidītāko modes ikonu.

Moto

„Lai gan pati nedomāju, ka jebkad ko traku esmu vilkusi, sabiedrība par traku dēvē manu laima zaļo kleitu no 1993. gada Oskara balvu pasniegšanas ceremonijas. Par to esmu saņēmusi sliktas, ļaunas un briesmīgas atsauksmes. Un, līdzko sapratu, ka cilvēki spēj manas jūtas aizskart, sev paziņoju: „Tas vairs nekad nenotiks.” Tas bija sen, un cilvēkiem vairs neļauju likt sev slikti justies par to, ko valkāju,” ar šo paziņojumu un turpmākajiem garderobes piemēriem aktrise to tiešām pierāda.

Foto: Vida Press

Kurpju fanāte

Vūpija Goldberga nevis mīlot kurpes, bet mīlot neierastas kurpes. Patiešām, pat praktiskie zīmolu Birkenstocks, Crocs un Dr. Martens apavi viņai ir īpaši – krāsaini, jautri un smieklīgi.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Modele

Goldbergas jauniegūtais stila ikonas statuss neaprobežojas tikai ar modes patērēšanu. Viņa pat ir bijusi modele zīmola Opening Ceremony politiskajā 2016. gada rudens/ziemas skatē.

Foto: Vida Press

Modes murgs

„Esmu modes lielākais murgs. Parasti to drēbju dēļ, kuras kopā nesaskan. Nebaidieties kļūt dīvaini – šodienas dīvainais ir nākamā gada normālais,” iesaka aktrise.

Foto: Vida Press

Supermodē

Lai gan varētu šķist, ka aktrisei viņas 62 gados pienāktos valkāt tikai klasiskus garderobes izstrādājumus, viņa dumpojas un izvēlas pat Parīzes aktuālākā pēcpadomju šika popularizētāja, modes zīmola Vetements izstrādājumus. Piemēram, džemperi ar kapuci, ko rotā kādreizējā kulta seriāla Beverlihilsa 90210 varoņa Dilana citāts „May the bridges I burn light a way”.

Foto: Vida Press

Būt pati

„Aktrise Džoanna Riversa un modes žurnāla Vogue redaktors Andrē Leons Tallijs reiz mani pamācīja: „Tev nevienā nav jāklausās, tavs stils ir tavs stils, tu vari būt jebkas, kas vēlies būt.” Un, ja jau viņi iesaka būt pašai, es tā arī darīšu! Mans ieteikums citiem ir eksperimentēt – varbūt izdosies un varbūt neizdosies. Domāju, ka legingi uz šīs pēcpuses izskatīsies slikti, bet noriskēju, un piestāv!”

Foto: Vida Press

Izmantot iespējas

„Modes nedēļā ar mazmeitām bijām uz Riannas zīmola Fenty x Puma modes skati. Biju uzvilkusi lielisku zīmola T kreklu, un 21 gadu vecā mazmeita vērsās pret mani: „Mmmm, neņem ļaunā, bet...” Un, ja kāds sāk sarunu ar šādu tekstu, nekas labs nevar sekot. Viņa teica: „Vecmāmiņ, tu neesi krūšturu fane, tāpēc šis tēls izskatās nedaudz nošļucis.” Taisnība, ir lietas, kurām jāpievērš uzmanība, bet tas nedrīkst kļūt par iemeslu, lai neizmantotu iespējas,” pamāca stila ikona, kura turpina valkāt Riannas T kreklu un pat viņas zīmola zeķītes.

Foto: Vida Press

Komforta dēļ

„Mans stils ir vienkāršs – balts krekls, džinsa bikses un ērti apavi. Ģērbjos sev, un man ir svarīgs komforts. Tāpēc izvēlos pārlielu apģērbu, kurā justies tikpat ērti, kā aizvien atrodoties gultā,” atklāj aktrise, kura komforta labad pat uz ielas ir ar mājas čībām kājās.

Foto: Vida Press

Par prieku un jautrību

„Dizainers Toms Brauns, kam piemīt lieliska dīvainību izjūta, man reiz atsūtīja tērpu. Tajā iemīlējos un jutos lieliski. Vēlos cilvēkiem parādīt, ka dzīvē, modē un citur ir svarīgas lietas, kuras sniedz prieku un jautrību. Tas man ir galvenais!” aktrise iesaka nepazaudēt humora izjūtu.

Foto: Vida Press