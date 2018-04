Kāpēc šī slavenā mūziķe ir atteikusies no kosmētikas

Kopš šī balvu vakara talantīgā un skaistā mūziķe Ališa Kīza savu solījumu nelietot kosmētiku ir turējusi. Kāpēc gan dziedātāja izvēlējās atteikties no dekoratīvās kosmētikas? Tas, kā izrādās, nebija spontāns lēmums, iegriba uzmanības pievēršanai vai pēkšņi dzimusi pārliecība. Šāds lēmums briedis ilgākā laika posmā, un uz to vedinājuši vairāki apstākļi.

Mūziķe 2007. gadā. (Foto: Vida Press)

Izklaides industrija pārvērtusi „hameleonā”

2016. gada maijā dziedātāja Ališa Kīza uzrakstījusi vaļsirdīgu eseju Holivudas aktrises Lenas Danhemas veidotajam informatīvajam žurnālam Lenny. Mūziķe dalījusies pārdomās par daudzajiem gadiem izklaides industrijā un to, kā tie deformējuši viņas uzskatus par skaistumu un perfekciju. „Atceros laiku, kad tikko nonācu sabiedrības redzeslokā. Ak mans Dievs! Visiem bija kaut kas sakāms,” rakstīja Kīza.

„„Viņa ir tik tieša! Viņa izturas kā puika! Viņa laikam ir lesbiete! Viņai vajadzētu būt sievišķīgākai!” Taču patiesība ir tāda, ka biju no Ņujorkas. Visi, kurus pazinu šajā pilsētā, uzvedās šādi. Taču tās vairs nebija Ņujorkas ielas. Izklaides industrijas pasaule bija daudz skarbāka un nosodošāka. Tā bija mans lielākais izaicinājums, kādu nācās piedzīvot,” ir atklāta mūziķe.

Ališa Kīza atzīst, ka spiediens, ko sajutusi no izklaides industrijas pārstāvjiem, pārvērtis viņu „hameleonā”, kas „nemitīgi mainās, lai visi varētu mani pieņemt”.

Foto: Vida Press

„Ikreiz, kad izgāju no mājām, raizējos, ja nebiju uzkrāsojusies, – ja nu kāds mani nofotografē?! Ja kāds šo bildi vēlāk PUBLICĒ! Šādas, tīri virspusējas, taču godīgas domas nomāca manu prātu. Šaubu un bažu pamatā galvenokārt bija tas, ko citi cilvēki par mani padomās,” atceras Kīza.

Apnika būt „perfektai”

Strādājot pie mūzikas albuma Here (2016), dziedātāja aizdomājusies par sabiedrībā valdošajiem skaistuma standartiem, kas attiecināti uz sievietēm. „Pirms sāku darbu pie albuma, izveidoju sarakstu ar visu, kas mani kaitina,” atceras Ališa Kīza. „Viens no punktiem bija par to, cik ļoti sievietēm sabiedrībā tiek skalotas smadzenes, ka viņām ir jābūt kārnām, seksīgām, iekārojamām un perfektām.”

„Viena no lietām, kas mani kaitināja, bija sieviešu mūžīgā vērtēšana. Ikkatrs no medijiem cenšas uztiept stereotipus. Normālu izmēru sievietei liek justies, ka viņas izmēri nav normāli. Un, Dievs pasarg, ja parametri atbildīs lielajiem izmēriem! Vai arī mūžīgais zemteksts, ka ar seksīgumu jāsaprot atkailināšanās. Tas viss ir pašvērtējumu graujoši un tik nepanesami,” ir pārliecināta Ališa.

Foto: Vida Press

Nedrošība sāk iespaidot mūziku

Drīz vien Ališa Kīza atskārtusi, ka nedrošība par to, vai viņa atbilst sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, sākusi ietekmēt mūziku. Arī dziesmas savā ziņā kļuvušas par maskām, jo viņa tajās runājusi par sava „es” slēpšanu. Skaņdarbā When A Girls Can’t Be Herself (Kad meitene nevar būt viņa pati) ir šādas teksta rindas: „Kurš gan ir teicis, ka man jānoslēpj sevi pašu / Varbūt šis Maybelline tikai notušē manu pašcieņu.”

„Nevēlos izrādīt necieņu kompānijai Maybelline, zīmola nosaukums tikai labi rīmējās ar vārdu „varbūt” („maybe”),” vēlāk paskaidroja Kīza. „Patiesība ir tāda – man radās sajūta, ka tāda, kāda esmu, es neesmu gana laba, lai pasaule mani redzētu.”

Fotosesija, kas izmainīja visu

Domas par sievietēm uzspiestajiem skaistuma standartiem aizvien nodarbināja Ališas Kīzas prātu. Kādudien mūziķe, kura nododas meditācijai, jo tā palīdz rast „skaidrību un saskatīt dziļāku jēgu”, devusies uz fotosesiju tieši no sporta zāles. Viņas galvu sedza beisbola cepurīte, bet ap kaklu bija apsieta šalle. Ieraugot Kīzu, fotogrāfei Paolai Kadaki radusies spontāna ideja: viņa izteikusi vēlmi fotografēt dziedātāju tādu, kāda viņa atnākusi, – īstu un dabisku, lai šādi atspoguļotu arī viņas mūzikas patiesumu un dabiskumu. Lai gan Ališa sākotnēji iebildusi pret šādu fotogrāfes ideju, beigu beigās viņa ļāvusies pierunāties. Fotosesijas rezultāti patīkami pārsteiguši arī pašu dziedātāju.

„Es jutos iedvesmota, jo mani sākotnējie mērķi bija attaisnojušies,” norāda Kīza. „Es taču vēlējos ieklausīties sevī, nojaukt jebkādas barjeras, ko gadu gaitā biju uzcēlusi. Gribēju rast jēgu un būt pati! Visums bija sadzirdējis visu to, ko tiku sev solījusi, bet varbūt es pati visbeidzot biju ieklausījusies Visumā. Lai nu kā, šādi aizsākās ideja par kosmētikas nelietošanu. Kad Paolas uzņemtā fotogrāfija kļuva par ilustrāciju manai dziesmai In Common, tieši viņas parādītā patiesība rezonēja ar tik daudzām sievietēm. Redzot īsto un patieso mani, arī citas sievietes sāka iesūtīt selfijus, kam bija pozējušas bez meikapa.”

2018. gada Grammy balvu pasniegšanā. (Foto: Vida Press)

Lepni pieturas pie savas pārliecības

„Pie Dieva, ceru, ka tā ir revolūcija. Es vairs nevēlos slēpties. Nevēlos slēpt ne savu seju, ne prātu, ne dvēseli, ne savas domas, ne savus sapņus, ne savas grūtības, ne savu emocionālo izaugsmi. Nevēlos slēpt neko!” – apliecina Ališa Kīza.

„Šī pieredze ir ļoti iedvesmojoša, patiesi atbrīvojoša,” sarunu šovā Today izteicās Kīza pēc tam, kad pirmoreiz bija apmeklējusi arī sarkanā paklāja pasākumu, nelietojot sejas dekoratīvo kosmētiku.

„Mēs paši sev uzliekam tik daudz ierobežojumu. Tik daudz un dažādos veidos, ka man no tā visa jau nelabi metas. Esmu tikusi tam pāri. Un, ja godīgi, tagad daudz labāk atspoguļojas unikalitāte un patiesais es. Manuprāt, vissvarīgāk ir darīt tā, kā tu pats jūties labi.”

Foto: Vida Press

Kosmētikai nav pateikts nē uz visiem laikiem

Protams, kā jebkurā situācijā Holivudā, bija daudzi, kas kritizēja Ališas Kīzas lēmumu nekad vairs nelietot kosmētiku. Vieni to uztvēra kā „kara pieteikumu” dekoratīvās kosmētikas industrijai. Otri uzskatīja, ka dziedātāja šādu lēmumu pieņēmusi tikai un vienīgi tāpēc, ka viņai piemīt dabas dots skaistums un mūziķe var to „atļauties”.

Savā Twitter blogā Kīza kritiķiem apliecināja, ka lēmums nelietot kosmētiku nekādā gadījumā nenozīmējot, ka viņa ir noskaņota pret dekoratīvo kosmētiku vispār un aicinātu sievietes to nelietot. Tas esot tikai viņas personīgais pašizteiksmes veids, kas liek justies labāk. Patiesāk. Brīvāk. Ne velti mēdz teikt – kas der vienam, neder visiem.

Vēlāk intervijā izklaides programmai Today dziedātāja devusi mājienu, ka, iespējams, arī pati nesaka dekoratīvajai kosmētikai nē uz visiem laikiem. „Man patīk mans lūpu spīdums, patīk mans vaigu sārtums, patīk mans acu kontūrzīmulis,” viņa norādījusi. „Nav runa par to. Es tikai nevēlos, ka kāds piespiež to visu lietot tikai tāpēc, ka tā ir pieņemts!”