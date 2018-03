Stilistes padomi pavasara garderobei: kādi krāsu salikumi ir modē

Pavasaris ir īstais laiks, lai atkal mūsu dzīvē atgrieztos košas un sulīgas krāsas, gaiši pasteļtoņi un īpaši pamanāmi krāsu salikumi. Ir vairākas variācijas, kā veidot krāsu salikumus.

Viens no mums pierastākajiem un vienkāršākajiem ir košās krāsas kombinēt ar kādu tumšo pamatkrāsu (melnu, brūnu, pelēku) vai balto. Ļoti efektīgs ir pretkrāsu salikums, piemēram, zilas bikses ar oranžu blūzi, violeti svārki ar dzeltenu džemperi vai zaļo ar sarkanu.

Skatoties krāsu aplī, varam izveidot daudz šādu kombināciju, kur pretkrāsas lieliski izceļ viena otru. Ja abas krāsas ir košas, salikums var šķist pārāk intensīvs, tāpēc viena no krāsām var būt intensīva, bet otra klusināta.

Ja pretkrāsu kombinācija šķiet par košu, vari izmantot tērpā vienas krāsas dažādus toņus vai blakus krāsas, piemēram, sarkano ar oranžu vai zilo ar tirkīzzilu vai violetu.

Ļoti interesantus tērpus varam radīt, ja viens no apģērba gabaliem ir raibs. Tad klāt varam kombinēt dažādus apģērba gabalus, kas ir kādā no krāsām, kas iekļauta raibā auduma rakstā. Piemēram, ja topa raibajā rakstā varam saskatīt zilu, baltu, dzeltenu un zaļu, tad svārkus vai bikses varam izvēlēties kādā no šīm četrām krāsām. Pavasarī neaizmirsti košas kleitas un krāsainas zeķubikses!

Un vēl – zelta likums: ne vairāk par četrām krāsām vienā reizē!