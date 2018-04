Jaunais melnais ir baltais. Un visas jaunās sezonas aktuālās modes tendences

Kad jāizvēlas starp klasiku un fantastiku, sievišķīgu maigumu un vīrišķīgu spēku, galvenais ir individualitāte. Arī šosezon to demonstrējam, stila aktualitātes pielāgojot īpaši un personīgi sev.

Modes māksla

Franču modes magnāts, dizainera Īva Senlorāna dzīvesdraugs Pjērs Beržē ir teicis: “Lai arī mode nav māksla, ir nepieciešams mākslinieks, lai to radītu.” Šosezon – vismaz divi mākslinieki – modes dizainers un tēlotājmākslas meistars. Tālab Mjuča Prada (zīmols Prada) nolīgusi astoņus ilustratorus, Reja Kavakubo (Comme des Garçons) šo to aizņēmusies no itāļu vecmeistara Džuzepes Arčimboldo pūra, savukārt Donatella Versače (Versace) un Rafs Simonss (Calvin Klein) – no popārta mākslinieka Endija Vorhola arhīva. Lai māksla neput muzejā, tā ir funkcionāli valkājama.

Foto: Vida Press

Ikdienas glamūrs

Dizaineri ir paredzējuši, ka arī ikdienā (burtiski) ikvienai no mums jāmirdz kā zvaigznei. Jāizvēlas mirdzumiem rotāti vai no spīdīga materiāla radīti tērpi un tad – maksimāli efektīgi un drosmīgi – jāgozējas tiešos pavasara saules staros.

Foto: Vida Press

Jaunais fokuss

Tā kā daži zīmoli (Off-White, Marques Almeida un Versace) iedvesmojušies no princeses Diānas stila, bet citi – no astoņdesmitajiem vispār, aktuālajās kolekcijās dominē atbilstoši silueti: smalki vidukļi, izteiksmīgi pleci un uzsvērti garas kājas. Pat nostalģijas neskartie ir pakļāvušies prasībai jauno akcentu likt uz pleciem – ar polsteriem un/vai kuplām piedurknēm.

Foto: Vida Press

Atlētes

Sportam paredzētais un ielu modes atlētiskā stila apģērbs ir ticis pie luksusa līmeņa pārvērtībām: tehniski augsta līmeņa materiāli satiekas ar augstās modes izsmalcinātību. Starp sezonas jaunumiem ir arī vecais labais, no velosipēdistiem palienētais šortu/legingu modelis garumā līdz celim.

Foto: Vida Press

Plastiski

Kad modē ir ienācis viss, kas ir caurspīdīgs, pērnajā sezonā iecienīto vinilu kailuma un tehnoloģisko inovāciju lauciņā nomainījusi plastmasa. Lietusmēteļi ir funkcionāli, bet futūristiskie apavi, kleitas un svārki atgādina, ka stilu tomēr nevajag uztvert pārāk nopietni.

Foto: Vida Press

Jaunais trencis

Rotāts ar spalvām, skariņām un drapējumiem, apgleznots, dekonstruēts un visbeidzot no plastmasas radīts, klasiskais trencis ir piedzīvojis bezgalīgas stila variācijas. Vienalga, ar cieņu pret klasiku vai bez tās, paredzēts valkāšanai kā birojā, tā pludmalē.

Foto: Vida Press

Tumšs un daudz

Tāpat kā sportiska stila apģērbs, arī džinss ir modē uz ilgstošu palikšanu. Šoreiz – otrā gadu tūkstoša sākuma aktuālajā tumšajā nokrāsā, ar perfektu piegulumu un izcilu piegriezumu, turklāt valkājams dubultā jeb no galvas līdz kājām.

Foto: Vida Press

Dinamika

Skariņas un bārkstiņas vairs nav domātas tikai bohēmas savaldzinātajām vien. No tēkreklu plēsumiem līdz fliteru lentēm, rotaļīgākas, dramatiskākas un vērienīgākas nekā jebkad, skariņas ne tikai rotā, bet arī rada tērpa siluetu un pat kalpo par tā galveno izejmateriālu.

Foto: Vida Press

Neredzamais apģērbs

Dizaineri liek mums izvēlēties visskaistāko apakšveļu un drosmīgi atklāt visus noslēpumus ar teju neredzamiem tērpiem. Tā pati plastmasa, mežģīnes, tills un šifons, no kuriem tagad šuj ne tikai svārkus un blūzes, bet pat mēteļus, liks valkātājai domāt par apakštērpa izvēli. Taču ir valkājams arī caurspīdīgs tērpa slānis virs sedzoša apģērba vai – miglainam, bet pikantam efektam – vienlaikus divas caurspīdīgas drēbju kārtas.

Foto: Vida Press

Saldējums

Attīstot t. s. millennial pink tēmu un ievērojot modes pamatlikumu – vasarā valkājam pasteļtoņus – par jauno must have krāsu pasludināta lavandas lillā. Izvēlieties metālisku mirdzumu, seksapīlu caurspīdīgumu, lakonisku atturību vai romantisku noskaņu, jo lavanda piestāv ikvienam siluetam, stilam un materiālam.

Foto: Vida Press