Skaistuma un veselības eliksīrs bērzu sula: vislabāk būs, ja dzersi 1 litru ik dienu

Sula organisma tīrīšanai

Sulas no organisma izvada nevajadzīgos sārņus un šlakvielas. Visvairāk organismam labvēlīgo vielu sulās ir vēl četras stundas pēc tecināšanas. Bet jau pēc dienas tajās sākas rūgšanas process.

Mēdz teikt, ka bērzu un kļavu sulas var dzert, cik tik lien. Pēc līdzības ar ūdeni izskan pat diennakts norma – divi litri svaigi tecinātā garduma. Tomēr viedoklis par „obligāto” nav viennozīmīgs, jo jādzird arī gluži pretējais, ka tik liela šķidruma uzņemšana organismā nemaz nav vēlama un lieki noslogo nieres. Tāpēc tām, kas radušas dzert mazāk, būs gana arī ar divām glāzēm dienā. Kopumā sulu tecināšanas sezonā vajadzētu pievārēt sešus litrus sulas. To labvēlīgo iedarbību jutīsi, ja sulas dzersi kursa veidā – litru dienā desmit dienas pēc kārtas. Vari sarīkot īpašu atslodzes dienu.

Tad dzer daudz svaigas bērzu sulas un ēd tikai rupju rudzu maizi. Tas palīdzēs izvadīt no organisma ziemā sakrātos sārņus.

Ja tev nav problēmu tikt pie bērzu sulas lielākos apjomos, vari tās izmantot ēdiena gatavošanā, aizstājot ūdeni. Atceries, ka bērzu sula ir labākais pirts dzēriens – gan svaigas, gan ieskābušas.

Sula sejai un matiem

Bērzu sulas lieliski noder skaistumkopšanas procedūrās. Stāsta, ka stāsts par iešanu šampanieša vannā esot tīrās muļķības un nekāda jaukā procedūra tā nemaz neesot.

Ar svaigām sulām mazgā seju vai izmanto tās losjona vietā. Tās uzlabos ādas krāsu, elastību. Turklāt bērzu sulā esošās vielas palīdzēs aizsargāt no saules stariem atradušo sejas ādu. Vari svaigu sulu sasaldēt ledus kubiciņos un no rītiem ar tiem atsvaidzināt seju. Tas palīdzēs atmosties, noņems sejai uztūkumu, atsvaidzinās un uzlabos ādas kopējo stāvokli. Ja tavai ādai nav pretenziju pret losjoniem, kas satur alkoholu, tad ņem vienādās devās augstas kvalitātes baltvīna un bērzu sulas un sajauc. Vīns sulu iekonservēs, tāpēc losjonu kādu laiku varēsi saglabāt.

Vari sarīkot arī matu atveseļošanas kūri, regulāri tos skalojot bērzu sulās. Sevišķi tas ieteicams, ja tie ir plāni, neveselīgi, lēni aug vai netiec vaļā no blaugznām.

Kā saglabāt bērzu sulas

Vispierastākais un arī vislabākais veids, kā sulas pietaupīt, ir to skābēšana vai raudzēšana. Ir gan dzirdēts, ka skābētajās vairs nav ne nieka no tā labuma, kas svaigajās. Tomēr nez vai mūsu senči tā būtu nopūlējušies, glabādami šo atspirdzinošo dziru vasaras svelmei. Kaut kas no labā (piemēram, koka enerģētiskais spēks) pazūd, bet saskābstot daudzas vielas pārveidojas citos organismam vērtīgos savienojumos. Ir simtiem recepšu, kā bērzu sulas ieraudzēt.

• Vienkāršākā: ielej traukā, hermētiski noslēdz, nekādas īpašas sastāvdaļas tai nemaz nepievieno. Lai sula labāk uzrūgtu, vari pievienot kādu rozīni vai upeņu zariņu. Kamēr sula rūgst, trīs līdz četras dienas tā var uzglabāt istabas temperatūrā (ap 18 C), pēc tam gan labāk nogādāt vēsumā (vidēji 4 – 5 C). Sulu var glabāt arī, ierokot zemē.

• Ja esi gatava eksperimentēt, meklējot garšas nianses, salej sulu vairākās pudelēs un katrā no tām ieliec pa ārstniecības auga zariņam. Šim nolūkam derēs gan piparmētra, gan kadiķis. Sula iegūst īpašu garšu, turklāt papildu ārstniecisku iedarbību.

• Ja vien pa rokai ir kāds koka kubls, raudzē tās pēc sentēvu metodes. Ielej kubliņā svaigu bērzu sulu. Tad virsū uzber pelavas, miežu graudus vai auzas. Pēc laika virsējā kārta sazels un izveidos noslēdzošo slāni, kas kalpos kā vāks. Zem tā taps garšīgs un veselīgs dzēriens, ar ko slāpes veldzēt vasaras svelmē.

• Vēl viens veids, kā sulu mēnesi pagarināt: salej tās plastmasas pudelēs un liec saldētavā. Šādi var uzglabāt arī kļavu sulu. Vasarā atkausē un dzer uz veselību. Vēl gardāk būs, ja atkausēto sulu sajauksi ar kādu vasaras ogu – upeņu, aveņu, zemeņu – sulām.

Urbjot nedari pāri kokam

• Vislabāk urbt sulas kokos, kas paredzēti nozāģēšanai.

• Nedrīkst urbt dziļāk par vienu ceturtdaļu no koka diametra.

• Pēc sulu tecēšanas noteikti koka brūce ir jāaiztaisa ar sausu tapiņu, tai jābūt konusveida.

Vislabāk sulas urbt bērzā, kas aug nokalnītēs un ārpus meža. Neiesaka tos, kas atrodas purvu, grāvju vai ceļmalās. Ja sulas tecini agri, tad labāk urb bērzā no Dienvidu puses. Ja vēlāk – Ziemeļu pusē.

• Vislabāk sulu tecināt polietilēna maisos, tad vieglāk pasargāt no lietusūdeņu un kukaiņu iekļūšanas.

• Vislabāk sulas urbt augošā mēnesī. Tad visa koka enerģija no saknēm nāk uz augšu. Arī sulas ir kvalitatīvākas.

• Sulu tecēšanu ietekmē gaisa temperatūras svārstības – aukstākā laikā tās tek mazāk, bet pie sala tās sasalst.

• Sulas raudzēšanai labāk uzglabāt hermētiski noslēgtos traukos. Ja tām klāt tiek gaiss, var uzmesties pelējums.